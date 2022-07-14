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Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов

Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов

Автор:
14 июля 2022 15:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   кибератака   киллнет   литва   портал   сайт   хакеры   
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Команда продолжает кибератаки и обещает действовать ещё более жёстко.

Весной Killnet выложила запись, в которой пообещала начать кибератаки на сетевую инфраструктуру «недружественных стран». Как заявили хакеры: «Мы придём за вами на рассвете».

Многие тогда восприняли это как некую браваду, но Killnet взялась за дело всерьёз. В ответ на блокаду Калининграда, хакеры положили 70% сетевой инфраструктуры Литвы, потом тот же финт провернули с сайтом налоговой службы США.

Теперь приступили к польским сайтам: порталу налоговой службы и сервису «Мой губернатор». После этого вывели из строя почти все сайты правоохранительных органов.

Как заявляет лидер Killnet: «Я русский, и я принял решение быть полезным своей стране настолько, насколько это возможно».

Источник:

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Метки: Польша   кибератака   киллнет   литва   портал   сайт   хакеры   
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4  комментария
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6k
Shtoppi 56 минут назад
пшеки неверное негодуют?))))))))))) наверное уже репарации требовать, как от германии, захотят, в своих влажных мечтах)))))))))
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12k
котегRUS 13 минут назад
Работайте, Братья!
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6k
ZORRO Час назад
из за таких преступников и отечественная сетевая инфраструктура вынуждена тратить на безопасность столько же как и Польша, Литва и США. и если эти преступники на самом деле русские и думают что помогают России, то они здорово ошибаются. всегда считал подобных персонажей неафишируемым отделом фирм торгующими антивирусами и прочей защитой
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