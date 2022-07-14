Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов

Весной Killnet выложила запись, в которой пообещала начать кибератаки на сетевую инфраструктуру «недружественных стран». Как заявили хакеры: «Мы придём за вами на рассвете».

Многие тогда восприняли это как некую браваду, но Killnet взялась за дело всерьёз. В ответ на блокаду Калининграда, хакеры положили 70% сетевой инфраструктуры Литвы, потом тот же финт провернули с сайтом налоговой службы США.

Теперь приступили к польским сайтам: порталу налоговой службы и сервису «Мой губернатор». После этого вывели из строя почти все сайты правоохранительных органов.