Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов

Команда продолжает кибератаки и обещает действовать ещё более жёстко.
Весной Killnet выложила запись, в которой пообещала начать кибератаки на сетевую инфраструктуру «недружественных стран». Как заявили хакеры: «Мы придём за вами на рассвете».
Многие тогда восприняли это как некую браваду, но Killnet взялась за дело всерьёз. В ответ на блокаду Калининграда, хакеры положили 70% сетевой инфраструктуры Литвы, потом тот же финт провернули с сайтом налоговой службы США.
Теперь приступили к польским сайтам: порталу налоговой службы и сервису «Мой губернатор». После этого вывели из строя почти все сайты правоохранительных органов.
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Как заявляет лидер Killnet: «Я русский, и я принял решение быть полезным своей стране настолько, насколько это возможно».
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АНТИФИШКИ
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и мало кто лучше чем хакеры могут тестировать уязвимости.
https://forbes.ua/news/v-ukraini-stvoryat-kiberviyska-uzhe-pochali-priymati-zayavki-dlya-chogo-tse-17022022-3738https://forbes.ua/news/v-ukraini-stvoryat-kiberviyska-uzhe-pochali-priymati-zayavki-dlya-chogo-tse-17022022-3738
https:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кібервійнаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кібервійна