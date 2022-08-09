20 мощных фотографий победителей Sports Photography Awards 2022

Любое спортивное состязание – волнительное событие как для игроков, так и для зрителей. Мир спорта наполнен ярчайшими эмоциями. Люди, посвятившие себя этому занятию, регулярно переживают радость победы, разочарование от неудачи и различные страстные моменты, происходящие между ними. Фотоконкурс Sports Photography Awards даёт великолепную возможность запечатлеть наиболее значимые из них и поделиться ими с теми, кому не посчастливилось увидеть их вживую.

Места проведения соревнований и зрелища: «Церемония открытия Олимпийских игр в Токио»