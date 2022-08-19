15 сравнений, с помощью которых люди показали, какого совершенства они достигли в своём мастерстве спустя годы

У всех нас хоть раз в жизни было чувство, что ничего не получится или нам не хватит сил и терпения, чтобы достичь желаемого. Кто-то в таких случаях опускает руки на полпути, а кто-то продолжает идти дальше, набираясь опыта на собственных ошибках и оттачивая свои навыки до совершенства. А когда мы уже оглядываемся назад и видим, с чего начинали проходить свой нелёгкий путь, то сразу понимаем, что всё было не зря. Все наши старания оправдались сполна!

Мой первый vs последний торт