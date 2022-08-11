14 вещей, которые удивили туристов в Париже

Эйфелева башня, Елисейские поля, Лувр, вкусная выпечка, модные бутики — вот что приходит на ум многим людям, когда они слышат «Париж!» Однако в столице Франции есть еще много всего интересного, на что стоит обратить внимание. И речь сейчас не о достопримечательностях.
Вот в таком красивом здании находится известный ресторан быстрого питания
Два друга, дремлющих в тени от забора где-то в Париже
Не каждый день и не везде встретишь на городской улице утку, спящую в обнимку с собакой.
В Париже можно увидеть вот такие узкие маленькие лифты
Тем, кто боится замкнутых пространств, в таком лифте будет явно не по себе.
В некоторых кафе столицы Франции компанию одиноким посетителям могут составить большие плюшевые медведи
Маленькие утята вместе со своей мамой попали в объектив фотокамеры одного туриста
Из-за высокой арендной платы многие магазины стараются использовать всё свободное пространство
Например, развешивая товар по стенам на лестнице.
В столице Франции можно увидеть фонтан с газированной водой
Аккуратно сложенные вещи неизвестного бездомного
Интересный снимок винтовой лестницы в Триумфальной арке
Такая магазинная полка с аккуратно выставленным товаром непременно понравилась бы многим перфекционистам
Любопытная инсталляция, изображающая разбитый гоночный автомобиль
Многие посещают Лувр ради того, чтобы увидеть легендарную «Мону Лизу»
Вот и автор снимка отправился в знаменитый французский музей с этой целью. Однако его внимание привлекло кое-что другое… Интересно, мужчина в кадре догадывается, как он похож с персонажем картины позади него?
Прогуливаясь по улицам, можно сделать забавные снимки
Например, такой.
Молодой человек полгода планировал поездку в Париж, и одним из мест, которое он хотел посетить, была Триумфальная арка
Однако на момент его приезда в столицу Франции она оказалась обернута тканью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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