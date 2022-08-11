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14 вещей, которые удивили туристов в Париже

14 вещей, которые удивили туристов в Париже

Автор:
11 августа 2022 09:14
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   забавно   люди   париж   туристы   удивительно   фото   
624
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Эйфелева башня, Елисейские поля, Лувр, вкусная выпечка, модные бутики — вот что приходит на ум многим людям, когда они слышат «Париж!» Однако в столице Франции есть еще много всего интересного, на что стоит обратить внимание. И речь сейчас не о достопримечательностях.

Вот в таком красивом здании находится известный ресторан быстрого питания

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Два друга, дремлющих в тени от забора где-то в Париже

Не каждый день и не везде встретишь на городской улице утку, спящую в обнимку с собакой.

В Париже можно увидеть вот такие узкие маленькие лифты

Тем, кто боится замкнутых пространств, в таком лифте будет явно не по себе.

В некоторых кафе столицы Франции компанию одиноким посетителям могут составить большие плюшевые медведи

Маленькие утята вместе со своей мамой попали в объектив фотокамеры одного туриста

Из-за высокой арендной платы многие магазины стараются использовать всё свободное пространство

Например, развешивая товар по стенам на лестнице.

В столице Франции можно увидеть фонтан с газированной водой

Аккуратно сложенные вещи неизвестного бездомного

Интересный снимок винтовой лестницы в Триумфальной арке

Такая магазинная полка с аккуратно выставленным товаром непременно понравилась бы многим перфекционистам

Любопытная инсталляция, изображающая разбитый гоночный автомобиль

Многие посещают Лувр ради того, чтобы увидеть легендарную «Мону Лизу»

Вот и автор снимка отправился в знаменитый французский музей с этой целью. Однако его внимание привлекло кое-что другое… Интересно, мужчина в кадре догадывается, как он похож с персонажем картины позади него?

Прогуливаясь по улицам, можно сделать забавные снимки

Например, такой.

Молодой человек полгода планировал поездку в Париж, и одним из мест, которое он хотел посетить, была Триумфальная арка

Однако на момент его приезда в столицу Франции она оказалась обернута тканью.

Источник:

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Метки: в мире   забавно   люди   париж   туристы   удивительно   фото   
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4  комментария
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−22
Thomsen Час назад
А бомж на последнем фото случайно в кадр попал?
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4k
Serj81 5 минут назад
Аккуратно сложенные вещи неизвестного бездомного... и медведь явно позаимствованный из фото выше
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
А ещё удивляют полчища крыс в центре города.
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15k
Кархародон Полчаса назад
С лифтами правда. Жил в центре, на Bourbonnais, гостиница в старом здании. Не мог с девушкой вдвоём в лифт зайти - отправлял её на лифте, сам поднимался пешком, по старой скрипучей лестнице
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GoodNeon

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