Такую татуировку одобрит даже ваша бабушка: южнокорейские ученые создали электрочернила

С самого детства, родители нам говорили, что делать татуировки — это большая ошибка. В основном такое отношение старшего поколения вызвано из-за того, что у тату есть негативные ассоциации связанные с тюремными татуировками.
Так или иначе, многие уверены, что тату на теле закрывают многие двери в будущем. И хотя сейчас все еще есть профессии, где наличие "портаков" недопустимо, современное общество стало более терпимым к татуировкам.
Модификация тела стала обычной практикой. При этом сами виды "апгрейда" тела также изменились. Например, южнокорейские ученые из института науки и технологий KAIST создали электронные чернила для тату. Нанотрубки и жидкий металл в составе разработанных чернил образуют биоэлектрод.
Если тату подключить к ЭКГ или иному биосенсору, то татуировка может отправлять данные о физическом состоянии носителя татуировки.
В дальнейшем ученые планируют сделать беспроводной чип в этих электронных чернилах, чтобы данные отправлялись на устройства без присоединения электродов к месту татуировки.
Из других преимуществ концепта чернил от южнокорейских ученых является то, что татуировки не выцветают в отличие от обычных. При этом ими также можно сделать любой эскиз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да есть! И не только у людей старшего возраста!