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Такую татуировку одобрит даже ваша бабушка: южнокорейские ученые создали электрочернила

Такую татуировку одобрит даже ваша бабушка: южнокорейские ученые создали электрочернила

Автор:
03 августа 2022 20:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Южная Корея   здоровые   интересно   тату   технологии   экг   электроды   
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С самого детства, родители нам говорили, что делать татуировки — это большая ошибка. В основном такое отношение старшего поколения вызвано из-за того, что у тату есть негативные ассоциации связанные с тюремными татуировками.

Так или иначе, многие уверены, что тату на теле закрывают многие двери в будущем. И хотя сейчас все еще есть профессии, где наличие "портаков" недопустимо, современное общество стало более терпимым к татуировкам.

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Модификация тела стала обычной практикой. При этом сами виды "апгрейда" тела также изменились. Например, южнокорейские ученые из института науки и технологий KAIST создали электронные чернила для тату. Нанотрубки и жидкий металл в составе разработанных чернил образуют биоэлектрод.

Если тату подключить к ЭКГ или иному биосенсору, то татуировка может отправлять данные о физическом состоянии носителя татуировки.

В дальнейшем ученые планируют сделать беспроводной чип в этих электронных чернилах, чтобы данные отправлялись на устройства без присоединения электродов к месту татуировки.

Из других преимуществ концепта чернил от южнокорейских ученых является то, что татуировки не выцветают в отличие от обычных. При этом ими также можно сделать любой эскиз.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Южная Корея   здоровые   интересно   тату   технологии   экг   электроды   
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19k
homerchik 2 часа назад
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Геннадьич 19 минут назад
у тату есть негативные ассоциации связанные с тюремными татуировками.
Да есть! И не только у людей старшего возраста!
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3k
Дмитрий Круглов 21 минуту назад
Если человек нарисует на себе фломастерами череп или цветочек, будет так ходить по улицам и всем демонстрировать - все решат, что он дебил. Но если сделать тоже самое с помощью иглы или электронных чернил, то норм?
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