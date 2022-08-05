Места везения: 5 памятников, которые приносят удачу

Многие относятся скептически к тому, что, потерев скульптуру, можно привлечь любовь, удачу и счастье. Однако, несмотря на сомнения, туристы стараются лишний раз не упустить возможность улучшить свое положение и дотронуться до заветного предмета.
Жиронская львица
В Испании есть удивительная скульптура львицы. Животное запечатлено прямо в то время, пока взбирается на колонну. Фигура была создана еще в XII веке. Так местные жители решили выразить благодарность львице, которая много раз спасала горожан от опасностей. Подлинник сегодня располагается в музее, а на улице стоит копия. Считается, что фигура может способствовать исполнению мечты, но для этого нужно поцеловать ее у основания хвоста. Несмотря на странность действия, есть много желающих его осуществить.
Нос Авраама Линкольна
На одном из американских кладбищ, где похоронен вышеупомянутый президент, располагается установленный в его честь памятник. На нем ярко выделяется нос, ведь его постоянно трут приезжие. Многие туристы считают, что прикосновение к носу монумента может привлечь удачу.
Плачущая колонна
В столице Турции тоже есть скульптура, которая может исполнять мечты. Уникальность колонны, находящейся в Софийском соборе, в том, что она постоянно выделяет влагу. Чтобы приманить удачу, нужно засунуть большой палец в отверстие. После этого его следует повернуть по кругу, при этом загадывая заветное желание. Для того чтобы оно исполнилось, необходимо, чтобы палец в итоге оказался мокрым.
Грудь Джульетты
Статую героини известного произведения уже давно считают одним из главных символов Вероны. Считается, что для привлечения успеха необходимо потереть правую грудь скульптуры. Однако не так давно власти поставили вместо оригинальной статуи копию, так как постоянные прикосновения туристов повредили фигуру. Интересно, что при этом пострадала не только грудь, но и рука девушки, на которую приезжие постоянно опираются.
Палец продавщицы лимонов
Во второй половине прошлого века в Гамбурге установили памятник женщине, которая продавала лимоны. Он и правда проживала в этом городе и торговала экзотическим фруктом. Однако у женщины наблюдали умственную отсталость, из-за чего жизнь ее была не самой легкой. Так как жизнь продавщицы не была отмечена множеством счастливых дней, ей установили памятник, чтобы подарить счастье другим. Считается, что для этого нужно всего лишь потереть ее палец.
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АНТИФИШКИ
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Государю, заботящемуся о своих подданных, по статусу положено прислушиваться к их просьбам. Но желания могут исполнять и обычные люди, и литературные персонажи, точнее, памятники, прототипами которых они являются. Например, в Петербурге есть Фотограф, Фонарщик и Остап Бендер. Так называются персонажи жанровой скульптуры, приносящие удачу и помогающие в реализации мечты тому, кто их попросит.
Малая Садовая, наверное, самая счастливая улица города на Неве, потому что здесь находятся не только «счастливые» кошки, но и памятник Петербургскому фотографу, известный, как одно из мест, где исполняются желания. Бронзовая фигура мужчины в котелке со старинным фотоаппаратом и элегантным зонтиком появилась тут неслучайно.
В доме № 3 на Малой Садовой в 30-х годах прошлого века располагалось популярное в городе фотоателье. Его владелец и стал прототипом скульптуры. Карл Карлович Булла был непревзойденным мастером своего дела и основателем целой династии петербургских художников. Их работы могут считаться иллюстрациями к истории города XX столетия.
Двухметровая фигура фотографа, отлитая из бронзы скульптором Борисом Петровым и архитектором Ларисой Домрачевой, появилась здесь в 2003 году.
В настоящее время к Петербургскому фотографу приходит много туристов, чтобы сфотографироваться с ним не только на память, но и на удачу. По городским поверьям, если хорошо попросить бронзового мастера, то такая фотография гарантирует скорое исполнение желания. А чтобы добиться успеха в делах финансовых или обеспечить процветание бизнеса, достаточно сцепиться с Фотографом мизинцами так, как «мирятся» дети.
Памятник питерскому Фонарщику на Одесской улице напротив дома, где появились первая лампа накаливания и первый электрический фонарь. Там размещалась мастерская Александра Николаевича Ладыгина, после изобретений которого исчезла ранее уважаемая в городе профессия фонарщика. Возможно поэтому бронзовый бородатый мужичок, присевший на ограждение проезжей части, немного грустный.
Авторы необычного и очень «живого» памятника скульпторы Борис Сергеев и Ольга Панкратова. Появился Фонарщик на Одесской в 1998 году, и в городском фольклоре распространились слухи о его сверхъестественных способностях. Говорят, что бронзовый работяга может принести удачу и увеличить благосостояние, если потереть носки его обуви. Правый сапог отвечает за официальные доходы, а левый – за «левые» деньги. Достаточно посмотреть на скульптуру, чтобы понять – приходящие сюда просители хотят любых денег – оба сапога фонарщика начищены до блеска.
На итальянской улице любителей загадывать желания ждет бронзовый Остап Бендер. Памятник, который изготовили скульптор Дмитрий Чаркин и архитектор Вячеслав Бухаев, появился в 2000 году рядом с рестораном «Золотой Остап».
Великий комбинатор, как и при жизни, элегантен, загадочен и слегка небрежен, но крепко держит счастливый стул. Чтобы поймать финансовое счастье нужно потереть Остапу нос и посидеть на заветном стуле. Правда, собиратели городских легенд считают - неизвестно, тот ли это стул, поэтому надежда на удачу и исполнение загаданного туманна. Как кому повезет.
Если говорить о животных – символах Санкт-Петербурга, то в первую очередь вспоминаются львы, в том числе, крылатые, которых по петербургской традиции именуют грифонами. С ними тоже связаны легенды об исполнении желаний.
Например, крылатые львы на Банковском мосту помогают в решении финансовых проблем, что не удивительно, так как по древним легендам грифоны стерегут золото.
Величественные фигуры этих красивых существ установлены на мосту через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) в 1826 году. Отлил их из чугуна скульптор Павел Петрович Соколов. Уже тогда грифонам придавали символическое значение хранителей сокровищ, так как рядом располагался Ассигнационный банк.
Чтобы получить помощь от крылатого льва, нужно совершить специальный ритуал: погладить зверя по золоченому крылу и положить монетку рядом с передней лапой. Если это не принесет богатства, то собиратели городских легенд советуют использовать экстравагантный, но более надежный способ. Надо поцеловать стажа золота чуть выше основания хвоста и потереть то бедро льва, которое расположено ближе к Казанскому собору. А потом обязательно заплатить, положив монетку.
Говорят, грифоны с Банковского моста способны исполнить и другие, не связанные с богатством желания. Но для этого необходимо забраться на постамент и, засунув руку в львиную пасть, попросить о помощи.
Способностью исполнять желания наделены и другие грифоны, расположенные на Университетской набережной рядом со знаменитыми сфинксами, привезенными из развалин древних Фив в 1832 году. Этим удивительным скульптурам 3,5 тысячи лет.
Грифоны, оформляющие каменные скамьи в парапете набережной, значительно моложе. Они установлены здесь в 1834 году, а в конце XIX века исчезли. В 1959 году скульптуры восстановили по старым литографиям.
Четыре бронзовых крылатых льва, охраняющих скамьи, изображены не полностью – из камня выступает только передняя часть туловища и крылья. Но, несмотря на некоторую «неполноценность» грифоны вполне доброжелательны и охотно исполняют желания тех, кто рискнет положить им в пасть руку, а потом погладить по голове. А чтобы желание исполнилось наверняка, лучше в это время внимательно смотреть на сфинкса. И судя по отполированным до блеска мордам грифонов, находится немало желающих получить их помощь.
Поскольку бронзовые фигуры на станции повторяются, то собак здесь четыре. Носы блестят у всех четырех. Но самая «правильная собака» - та, которая находиться ближе к выходу по направлению из центра.
Можно верить или не верить в приметы. Но каждый день на удачу, собачий нос трут не только студенты, а обычные жители города и даже гости столицы.