Места везения: 5 памятников, которые приносят удачу

Жиронская львица

В Испании есть удивительная скульптура львицы. Животное запечатлено прямо в то время, пока взбирается на колонну. Фигура была создана еще в XII веке. Так местные жители решили выразить благодарность львице, которая много раз спасала горожан от опасностей. Подлинник сегодня располагается в музее, а на улице стоит копия. Считается, что фигура может способствовать исполнению мечты, но для этого нужно поцеловать ее у основания хвоста. Несмотря на странность действия, есть много желающих его осуществить.