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Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей

Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей

Автор:
18 июля 2023 11:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   города   достопримечательности   забавно   памятник   статуя   фото   
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Что, если бы Эйфелевой башни никогда не существовало?

Предлагаем вам посмотреть на 14 фото, над которыми поработали дизайнеры. Они решили представить, как бы выглядел Париж без Эйфелевой башни, гавань Сиднея без оперного театра и другие известные на весь мир места без своих скульптур, башен, мостов и прочих строений.


Лондон без Вестминстерского аббатства

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Если убрать Тадж-Махал...

Лондонский глаз, которого нет

Мачу-Пикчу после работы дизайнеров

Горизонт Афин был бы другим

Дизайнеры просто стерли известные достопримечательности

Плато Гиза стало похоже на место съемок «Безумного Макса»

Нью-Йорк без своего символа

Обыкновенный холм

Исчез не только Биг-Бен, но и телефонная будка

Вместо театра — площадка, возле которой могли бы парковаться яхты, как в сотнях других городов мира

Если бы исчезла Ниагара

Петра, кажется, все равно была бы интересным местом

Париж без своего символа превратился в любой другой город мира

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Метки: было стало   в мире   города   достопримечательности   забавно   памятник   статуя   фото   
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2  комментария
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23k
SolomonA Час назад
Почему от статуи свободы оставили основание? Собственно, как и от статуи Христа в Рио? По факту это все часть статуй - по крайней мере часть сооружения.
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6k
livaneth 6 минут назад
Нью Йорк без своего главного символа
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