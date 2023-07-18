Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей

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Что, если бы Эйфелевой башни никогда не существовало?
Предлагаем вам посмотреть на 14 фото, над которыми поработали дизайнеры. Они решили представить, как бы выглядел Париж без Эйфелевой башни, гавань Сиднея без оперного театра и другие известные на весь мир места без своих скульптур, башен, мостов и прочих строений.
Лондон без Вестминстерского аббатства
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Если убрать Тадж-Махал...
Лондонский глаз, которого нет
Мачу-Пикчу после работы дизайнеров
Горизонт Афин был бы другим
Дизайнеры просто стерли известные достопримечательности
Плато Гиза стало похоже на место съемок «Безумного Макса»
Нью-Йорк без своего символа
Обыкновенный холм
Исчез не только Биг-Бен, но и телефонная будка
Вместо театра — площадка, возле которой могли бы парковаться яхты, как в сотнях других городов мира
Если бы исчезла Ниагара
Петра, кажется, все равно была бы интересным местом
Париж без своего символа превратился в любой другой город мира
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