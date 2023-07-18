Как бы выглядели известные места без своих достопримечательностей

Предлагаем вам посмотреть на 14 фото, над которыми поработали дизайнеры. Они решили представить, как бы выглядел Париж без Эйфелевой башни, гавань Сиднея без оперного театра и другие известные на весь мир места без своих скульптур, башен, мостов и прочих строений.

Лондон без Вестминстерского аббатства