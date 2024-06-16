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«Ласточки низко летают к дождю»: почему эта знаменитая примета верна?

«Ласточки низко летают к дождю»: почему эта знаменитая примета верна?

Автор:
16 июня 2024 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Ласточки   дождь   низко летают   примета   факт   фото   
965
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«Если ласточки низко летают — к дождю!» — эту примету в детстве слышал каждый первый. И она работает покруче всяких Гидрометцентров! Вроде тишь да гладь на небе, ни одной тучки, а птицы у самой земли. И через часик-два начинается ливень. Но почему пернатые так классно чувствуют перемены в погоде?

Если вы захотели пошутить про метеозависимость, поздравляю! Вы, на самом деле, не так уж и далеки от истины! У птиц есть встроенный барометр, который реагирует на изменения в давлении. Это помогает пернатым ориентироваться в пространстве во время полёта.

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Называется этот орган парабарабанным. Это небольшой пузырёк, заполненный изнутри жидкостью, на одной из стенок которого есть особые нервные клетки, очень чувствительные к движению этой жидкости. Существует чудо-пузырь не сам по себе, он привязан к структурам птичьего внутреннего уха за две связки. Одна из них крепится к стремечку, другая — к барабанной перепонке.

Перед дождём давление понижается. А значит, сложный механизм приходит в движение. Связки внутреннего уха напрягаются, парабарабанный пузырёк сжимается, жидкость в нём меняет положение, а нервные клетки это чувствуют. Они-то и отсылают полученную информацию прямо в птичий мозг, мол: что-то странно это всё смотрится и слышится. Давай-ка, птиченька, заруливай поближе к земле, а там на месте разберёмся.

Но есть ещё одна причина, по которой пернатые летают у земли. И она гораздо проще предыдущей — пищевая! Все птицы, по которым человек и вывел знаменитую примету, преимущественно насекомоядные. И по воздуху они рассекают как раз-таки в погоне за всякой мошкарой.

Атмосферное давление прибивает насекомышей к земле куда сильнее пернатых. К тому же перед осадками повышается влажность, наступает духота. И если мы влажным воздухом только дышим, то букашки в нём летают! Излишняя преддождевая влага капельками оседает на тонких крылышках, и насекомые спускаются ниже. Ведь летать им становится в разы сложнее. А за ними стремятся и пернатые, что их кушают.

В завершение можно сказать, что эта знаменитая примета про низкий полёт птиц к дождю абсолютна верна даже с точки зрения науки. Спасибо нашим предкам за внимательность :D

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Метки: Ласточки   дождь   низко летают   примета   факт   фото   
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6k
sumrаknn Час назад
Про насекомых в советских школах еще в 4 классе это объясняли и это единственная причина. мол: что-то странно это всё смотрится и слышится. Давай-ка, птиченька, заруливай поближе к земле, а там на месте разберёмся. - что за идиотизм? где причина? а потом давление поднимается - странно, надо вообще приземлиться? у птичек и барометр и компас и много чего есть, но низко летать заставляет только еда.
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77k
Ща как жахну Полчаса назад
Природоведение. Первый класс.
Поздравим автора.

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7k
Алексей Полчаса назад
Как сельский житель утверждаю-чушь полная. Очень много раз наблюдал, как ласточки летали буквально в полуметре от земли и никакого дождя и близко не было. А иногда они перед ливнем летали на уровне 3-4 этажей. Примета абсолютно нерабочая.
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IsTOPnik
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  • 821 пост (775 в горячем)

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