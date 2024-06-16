«Ласточки низко летают к дождю»: почему эта знаменитая примета верна?

Атмосферное давление прибивает насекомышей к земле куда сильнее пернатых. К тому же перед осадками повышается влажность, наступает духота. И если мы влажным воздухом только дышим, то букашки в нём летают! Излишняя преддождевая влага капельками оседает на тонких крылышках, и насекомые спускаются ниже. Ведь летать им становится в разы сложнее. А за ними стремятся и пернатые, что их кушают.