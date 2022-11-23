Фране Селак: самый везучий человек в мире

Выжил в семи катастрофах, включая авиакатастрофу и выиграл в лотерею 1 млн долларов.
Недавно я узнал о хорватском учителе музыки Фране Севаке. У него поистине уникальная биография: он несколько раз горел, его сбивали машины, он попадал в ДТП, падал в пропасть и даже вывалился из самолета. И всякий раз выживал, отделавшись небольшими царапинами.
Всю свою жизнь Фране Селак проработал учителем музыки в одной из югославских школ. А события, которые привели его к статусу самого везучего человека в мире, начались в 1968 году, когда Селаку было 33 года. Символично, не правда ли?
Первая катастрофа в 1962 году
Поезд, на котором ехал Фране Селак, сошел с рельсов и упал в реку. Многие пассажиры погибли, а Селаку удалось выбраться из ледяной реки.
Вторая катастрофа в 1963 году
В самолёте DC-8, на котором Селак летел в Загреб, произошла разгерметизация. Селака потоком воздуха выбросило в открытую дверь. По счастливой случайности он приземлился в стог сена.
Третья катастрофа в 1966 году
Автобус, на котором ехал Селак, потерял управление, и упал в реку. Селаку удалось выбраться из автобуса невредимым.
Четвертая катастрофа в 1970 году
Автомобиль, на котором ехал Селак, загорелся во время движения. Резко затормозив, Селак выскочил из машины. И в туже секунду раздался взрыв бензобака.
Пятая катастрофа в 1975 году
Во время диагностики двигателя автомобиля взорвался топливный насос, залив бензином раскаленный двигатель и самого Селака. Начался пожар. Селак потерял все волосы на голове, но остался жив.
Шестая катастрофа в 1995 году
На одной из улиц Загреба Селака сбил автобус.
Седьмая катастрофа в 1996 году
Автомобиль, которым управлял Селак, проломил дорожное ограждения и упал в пропасть. В последние мгновения Селак успел схватиться за дерево на краю обрыва.
С тех пор с Фране Селаком ничего плохого больше не случалось. Но зато судьба решила наградить его за многолетние испытания. Лотерейный билет, купленный в 2002 году, принес Селаку 1 млн долларов. Большую часть денег, которую он выиграл, Селак раздал родственникам, друзьям и на благотворительность.
А вот еще один везунчик, которого судьба испытывала на прочность. Американский лесничий Рой Салливан шесть раз попадал под удар молнии. Молния била в плечо, в ногу, в руку, в живот. А в 1973 году произошел вообще курьезный случай – молния ударил в Салливана, когда он ехал в грузовике. Молния прошла через голову и вышла через левую ногу. Салливан очнулся на земле с сожженными бровями и без левого ботинка.
Судьба, она такая….
Источник:
АНТИФИШКИ
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