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Фране Селак: самый везучий человек в мире

Фране Селак: самый везучий человек в мире

Автор:
23 ноября 2022 09:04
Сообщество : Истории
Метки: Удача   в мире   везение   история   люди   удивительно   фране селак   
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Выжил в семи катастрофах, включая авиакатастрофу и выиграл в лотерею 1 млн долларов.

Недавно я узнал о хорватском учителе музыки Фране Севаке. У него поистине уникальная биография: он несколько раз горел, его сбивали машины, он попадал в ДТП, падал в пропасть и даже вывалился из самолета. И всякий раз выживал, отделавшись небольшими царапинами.

Всю свою жизнь Фране Селак проработал учителем музыки в одной из югославских школ. А события, которые привели его к статусу самого везучего человека в мире, начались в 1968 году, когда Селаку было 33 года. Символично, не правда ли?


Первая катастрофа в 1962 году

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Поезд, на котором ехал Фране Селак, сошел с рельсов и упал в реку. Многие пассажиры погибли, а Селаку удалось выбраться из ледяной реки.


Вторая катастрофа в 1963 году

В самолёте DC-8, на котором Селак летел в Загреб, произошла разгерметизация. Селака потоком воздуха выбросило в открытую дверь. По счастливой случайности он приземлился в стог сена.


Третья катастрофа в 1966 году

Автобус, на котором ехал Селак, потерял управление, и упал в реку. Селаку удалось выбраться из автобуса невредимым.


Четвертая катастрофа в 1970 году

Автомобиль, на котором ехал Селак, загорелся во время движения. Резко затормозив, Селак выскочил из машины. И в туже секунду раздался взрыв бензобака.


Пятая катастрофа в 1975 году

Во время диагностики двигателя автомобиля взорвался топливный насос, залив бензином раскаленный двигатель и самого Селака. Начался пожар. Селак потерял все волосы на голове, но остался жив.


Шестая катастрофа в 1995 году

На одной из улиц Загреба Селака сбил автобус.


Седьмая катастрофа в 1996 году

Автомобиль, которым управлял Селак, проломил дорожное ограждения и упал в пропасть. В последние мгновения Селак успел схватиться за дерево на краю обрыва.

С тех пор с Фране Селаком ничего плохого больше не случалось. Но зато судьба решила наградить его за многолетние испытания. Лотерейный билет, купленный в 2002 году, принес Селаку 1 млн долларов. Большую часть денег, которую он выиграл, Селак раздал родственникам, друзьям и на благотворительность.

А вот еще один везунчик, которого судьба испытывала на прочность. Американский лесничий Рой Салливан шесть раз попадал под удар молнии. Молния била в плечо, в ногу, в руку, в живот. А в 1973 году произошел вообще курьезный случай – молния ударил в Салливана, когда он ехал в грузовике. Молния прошла через голову и вышла через левую ногу. Салливан очнулся на земле с сожженными бровями и без левого ботинка.

Судьба, она такая….

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Удача   в мире   везение   история   люди   удивительно   фране селак   
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2  комментария
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12k
Мистер Фикс Час назад
Есть еще две жизни.
Или просто мужик угомонился
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2k
mobilen 55 минут назад
Ну такое себе везение...Как посмотреть...
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