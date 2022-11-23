Фране Селак: самый везучий человек в мире

Недавно я узнал о хорватском учителе музыки Фране Севаке. У него поистине уникальная биография: он несколько раз горел, его сбивали машины, он попадал в ДТП, падал в пропасть и даже вывалился из самолета. И всякий раз выживал, отделавшись небольшими царапинами.

Всю свою жизнь Фране Селак проработал учителем музыки в одной из югославских школ. А события, которые привели его к статусу самого везучего человека в мире, начались в 1968 году, когда Селаку было 33 года. Символично, не правда ли?

Первая катастрофа в 1962 году