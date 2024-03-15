10 знаменитых произведений искусства, которые были испорчены людьми

Вы наверняка время от времени слышите новости о том, как какие-то активисты обливают краской или как-то иначе покушаются на произведения искусства в галереях. Сейчас большинство реально ценных для человечества объектов живописи или скульптуры защищены от людей специальными непробиваемыми стёклами, которыми обзавелись все уважающие себя музеи мира. Такие меры абсолютно точно оправданы, ведь за прошлые десятилетия и столетия было зафиксировано множество случаев, когда активисты или в первую очередь вандалы (чаще всего, невменяемые) портили знаменитые творения, нанося им серьёзные увечья, из-за которых хрупкие объекты приходилось реставрировать. Благо, сейчас с этим справляются крайне умело.

Некоторые «покушения» на произведения искусства стали частью их наследия, даже если на них не осталось видимых «шрамов». Та же «Мона Лиза» обрела новый виток популярности после своего похищения и возвращения в начале прошлого века. Там обошлось без особого урона, однако так везёт далеко не всем.