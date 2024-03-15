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10 знаменитых произведений искусства, которые были испорчены людьми

10 знаменитых произведений искусства, которые были испорчены людьми

Автор:
15 марта 2024 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вандализм   вандалы   люди   произведения искусства   скульптура   статуя   фото   
1980
14

Давайте посмотрим на несколько известных творений, которым как следует досталось от людей, ставших в некотором смысле знаменитыми.

Вы наверняка время от времени слышите новости о том, как какие-то активисты обливают краской или как-то иначе покушаются на произведения искусства в галереях. Сейчас большинство реально ценных для человечества объектов живописи или скульптуры защищены от людей специальными непробиваемыми стёклами, которыми обзавелись все уважающие себя музеи мира. Такие меры абсолютно точно оправданы, ведь за прошлые десятилетия и столетия было зафиксировано множество случаев, когда активисты или в первую очередь вандалы (чаще всего, невменяемые) портили знаменитые творения, нанося им серьёзные увечья, из-за которых хрупкие объекты приходилось реставрировать. Благо, сейчас с этим справляются крайне умело.

Некоторые «покушения» на произведения искусства стали частью их наследия, даже если на них не осталось видимых «шрамов». Та же «Мона Лиза» обрела новый виток популярности после своего похищения и возвращения в начале прошлого века. Там обошлось без особого урона, однако так везёт далеко не всем.


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Картина 1885 года была дважды атакована вандалами. В 1913 году иконописец Абрам Балашов трижды ударил полотно ножом. Из-за случившегося хранитель Третьяковской галереи тех лет, живописец Георгий Хруслов, бросился под поезд. Сам Илья Репин прибыл в галерею, чтобы осмотреть урон, и был уверен, что картина навсегда испорчена, но позже активно участвовал в восстановлении.

В 2018 году неизвестный мужчина огрел картину металлической стойкой ограждения, разбив защитное стекло, которое повредило картину в трёх местах. Второй раз картину также смогли отреставрировать.

Шедевр римского стеклоделия, находящийся в Лондонском музее, был разбит в 1885 году невменяемым Уильямом Ллойдом, после чего реставраторам пришлось буквально собирать пазл. Склеиванием частичек несколько раз занимались разные специалисты, и окончательно ваза была восстановлена лишь в 1989 году. То есть понадобилось более ста лет!

В 1975 году безработный учитель истории, позже признанный невменяемым, оставил на картине длинные порезы. Полотно было восстановлено за 4 месяца, но на нём всё ещё видны следы.

В 2012 году мужчина с помощью трафарета и баллончика с краской нанёс на картину изображение быка с тореадором и надпись «Conquista». Вандал утверждал, что сделал это из уважения к Пикассо, но всё равно был приговорён к двум годам тюрьмы. Само полотно было быстро восстановлено.

Несчастная «Русалочка» — любимица вандалов. Находясь в открытом незащищённом месте в порту Копенгагена, статуя регулярно подвергается атакам. Что с ней только не делали. Обливали краской и писали разные слова, отрезали голову и другие части тела. Её даже взрывали! Это не говоря уже о следах, оставляемых птицами, и естественных изменениях, ведь статуя была установлена в 1913 году.

Но каждый раз «Русалочку» чистят, прикрепляют недостающие части и возвращают обратно. Власти города готовы бесконечное количество раз восстанавливать её, так как в местном Государственном музее изобразительных искусств хранится гипсовый слепок оригинальной «Русалочки», с которым реставраторы и сверяют новые версии рук и голов.

В 1914 году Венера получила семь заметных порезов спины от британской суфражистки Мэри Ричардсон, которая, по её словам, хотела уничтожить самую красивую женщину из мифологии, так как власти арестовали её коллегу Эммелин Панкхёрст — по мнению Ричардсон, самую красивую женщину современности.

Полотно было восстановлено — порезы картин реставраторы устраняют довольно легко. Но вот кислота — совсем другое дело.

Картина находится в Эрмитаже. На коллаже она до и после того, как в 1985 году литовец Бронюс Майгис, после, разумеется, признанный невменяемым, облил её кислотой. На восстановление картины ушло 12 лет.

В сети есть атмосферный репортаж тех времён из программы «Время» о последствиях акта вандализма и процессе реставрации картины.

В 2022 году охранник «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, где была выставлена картина, в свой первый рабочий день пририсовал двум из трёх фигур глаза шариковой ручкой. После он сказал, что посчитал произведение 1930-х годов из Третьяковской галереи рисунком подростков, которые разглядывали картину и смеялись над тем, что у фигур нет глаз.

В 2012 году некий Эндрю Шеннон просто ударил картину кулаком (!), нанеся ей заметный урон, который был устранён за 18 месяцев. Мужчина же получил 5 лет тюрьмы.

В 1972 году статую конца пятнадцатого века атаковал австралийский геолог Ласло Тот. С криком «Я — Иисус Христос, я воскрес из мёртвых!» мужчина нанёс несколько ударов скальным молотком, повредив лицо Мадонны и отколов её руку. В Ватикане, где находится статуя, даже рассматривалась идея оставить лицо со сколами, чтобы засвидетельствовать духовные изъяны эпохи, но в итоге скульптура всё же была полностью восстановлена. Причём реставраторы использовали только «оригинальные» фрагменты «Пьеты», которые были собраны вокруг статуи после инцидента.

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Метки: в мире   вандализм   вандалы   люди   произведения искусства   скульптура   статуя   фото   
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11  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
За такие вещи нужно руки ампутировать .
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35k
Korolev 53 секунды назад
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804
Шурман Полчаса назад
Прошлый год 14 августа .
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13k
Krapiv 49 минут назад
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6k
Хачик 51 минуту назад
Комментарий к фото
После этой "картины" у меня возникли двоякие чувства по поводу вменяемости "художника". Моя внучка, 7 лет, рисует лучше.
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260
Игорь Хачик Полчаса назад
Комментарий к фото
Того же мнения!
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6k
fkamash 2 часа назад
Людьми они были созданы, а испорчены .....
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Anarasius

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