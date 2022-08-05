30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!»

Любая работа — это возможность проявить себя. И кто-то подходит к делу со всей ответственностью, а вот другие не очень… И результаты этого самого «не очень» часто попадают на страницы сабреддита «Одна задача», посвященного забавным и ужасно глупым ошибкам людей, у которых была всего одна задача, и они все равно с треском ее провалили.