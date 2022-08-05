30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!»

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Любая работа — это возможность проявить себя. И кто-то подходит к делу со всей ответственностью, а вот другие не очень… И результаты этого самого «не очень» часто попадают на страницы сабреддита «Одна задача», посвященного забавным и ужасно глупым ошибкам людей, у которых была всего одна задача, и они все равно с треском ее провалили.
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2. "В 1731 году король Швеции отправил таксидермисту тело своего умершего льва. Вот, что тот прислал назад. Сейчас он выставлен в официальной королевской резиденции"
6. "Представляю вам первую краску против плесени, которая умудрилась вырастить плесень еще в упаковке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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