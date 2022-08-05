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30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!»

30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!»

Автор:
05 августа 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   забавно   неудачи   одна задача   фейлы   
1360
31

Любая работа — это возможность проявить себя. И кто-то подходит к делу со всей ответственностью, а вот другие не очень… И результаты этого самого «не очень» часто попадают на страницы сабреддита «Одна задача», посвященного забавным и ужасно глупым ошибкам людей, у которых была всего одна задача, и они все равно с треском ее провалили.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   забавно   неудачи   одна задача   фейлы   
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2  комментария
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−68
Thomsen 2 часа назад
<29. "Коричневый сахар">
Правильный цвет.
brown sugar на сленге - героин)
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Porky Pig

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