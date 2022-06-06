20 человек, чей день определенно не задался

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Всё познается в сравнении, так что в следующий раз, когда вас настигнет неудача, просто вспомните бедолаг из этой подборки и утешьте себя мыслью, что всё могло быть гораздо хуже.
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2. "После рождения дочери я переплачиваю за страховку. Вот куча писем, которые я должен просмотреть, чтобы доказать, что они меня обдирают. Груша для масштаба"
6. "Вчера 24-метровая акация нашего соседа подарила нам люк в крыше, прекрасный вид на звезды и ту атмосферу ресторана Rainforest Cafe, которой так не хватало в нашей гостиной. Травм нет, собаки обгадили кровать, жизнь продолжается"
8. "Я целый месяц думала, что потеряла обручальное кольцо в поездке по стране. Я обзвонила заправки, ломбарды, перерыла бюро находок. Я уже потеряла надежду увидеть его снова, когда мы поняли, что все это время оно было под дезодорантом моего мужа!!"
9. "Заменил за 400 долларов окно в машине, которое кто-то разбил, чтобы украсть наушники за 20 долларов, которые я нашел в секонд-хенде…"
10. "Я начинаю думать, что этот вид не стоит того, чтобы терпеть, что игроки в гольф целятся прямо в наш дом"
12. "Это я лежу на полу ванной, глядя на дыру в потолке, через которую я только что провалился"
14. "Продал свой iPad в общественном месте ночью в Миннесоте при температуре -23°C, и оказалось, что деньги поддельные"
16. "Дорога до работы занимает 45 минут. Я только что подъехал к офису, потянулся за сумками и..."
19. "В моем районе часто исчезают посылки Fedex. Сегодня кто-то нашел в овраге 300-400 ящиков"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно не повезло неудачи плохой день фейлы
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