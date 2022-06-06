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20 человек, чей день определенно не задался

20 человек, чей день определенно не задался

Автор:
06 июня 2022 21:42
Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   плохой день   фейлы   
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21

Всё познается в сравнении, так что в следующий раз, когда вас настигнет неудача, просто вспомните бедолаг из этой подборки и утешьте себя мыслью, что всё могло быть гораздо хуже.

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6. "Вчера 24-метровая акация нашего соседа подарила нам люк в крыше, прекрасный вид на звезды и ту атмосферу ресторана Rainforest Cafe, которой так не хватало в нашей гостиной. Травм нет, собаки обгадили кровать, жизнь продолжается"

8. "Я целый месяц думала, что потеряла обручальное кольцо в поездке по стране. Я обзвонила заправки, ломбарды, перерыла бюро находок. Я уже потеряла надежду увидеть его снова, когда мы поняли, что все это время оно было под дезодорантом моего мужа!!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   плохой день   фейлы   
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