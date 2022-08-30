35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете

Только представьте: вы безнадежно просыпаете работу, потому что ночью у вас скоропостижно скончался телефон, на почте двадцать гневных писем от начальника, пес напрудил лужу, горячую воду отключили, в чае нашелся таракан… Для кого-то это, увы, не кошмар, а типичный день. К счастью, эти ребята относятся к собственным досадным неудачам с юмором и делятся фотодоказательствами своего невезения со всем интернетом.
2. "Кот 3 дня не ел, пошли к ветеринару, где ему сделали УЗИ, и оказалось, что пузо у него набито едой соседской кошки"
3. "Оказалось, что тебя не будут фотографировать заново для членской карты гипермаркета, если ты чихнул на первом снимке"
4. "Моя собака съела камень, операция обошлась в 5 тысяч долларов. Я решил выставить его соответствующе"
5. "Что страшного может случиться, если я отпущу своего белого пса побегать сразу после стрижки газона?"
7. "Мой сосед "якобы" отказался платить парню, который расчистил его двор. По возвращении домой он застанет этот подарок на своей подъездной дорожке"
8. "Новое хобби = новые сломанные кости. Спустя 30 секунд после того, как я надела ролики, я сломала оба запястья"
10. "Собирал сумку для зала рано утром в темноте, чтобы не будить жену. Узнал, что я выбрал, только по пути в душ в набитой мужской раздевалке"
17. "Папа говорит такой: "Google опять дурит, размывает верхнюю левую часть результатов. Да и Facebook* тоже так делает..». Он расплавил верхний левый угол экрана"
18. "Пошел к новому парикмахеру. Попросил сделать пробор. Она выбрила у меня на голове полосу шириной 1/2 дюйма"
19. "Нашла свой обед (в сумке на столе) двухлетней давности. Я не стала его открывать, чтобы ненароком не начать новую пандемию"
20. "Приехал домой на неделю, чтобы помочь родителям с садом. Оказывается, я не знаю, как выглядит ядовитый плющ"
21. "Потолок в моей квартире обрушился из-за дождя, но латексная краска удержала гипсокартон"
24. "Прости, что ударил твою машину, но у меня нет страховки :( Кто-то заметил, так что я делаю вид, что пишу свои контакты, лол"
24. "Совет: когда перевозишь краску, убедись, что она надежно закреплена. Особенно, если ты за рулем Maserati"
27. "Вчера, пока меня не было, моя собака погрызла все мои игры. Включая копию Doom, подписанную всей командой разработчиков"
34. "Муж моей клиентки решил разогреть духовку и понятия не имел, что жена спрятала в ней ноутбук, чтобы его не украли, пока они в отпуске"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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