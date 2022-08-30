35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете

Только представьте: вы безнадежно просыпаете работу, потому что ночью у вас скоропостижно скончался телефон, на почте двадцать гневных писем от начальника, пес напрудил лужу, горячую воду отключили, в чае нашелся таракан… Для кого-то это, увы, не кошмар, а типичный день. К счастью, эти ребята относятся к собственным досадным неудачам с юмором и делятся фотодоказательствами своего невезения со всем интернетом.