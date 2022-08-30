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35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете

35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете

Автор:
30 августа 2022 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
2549
36

Только представьте: вы безнадежно просыпаете работу, потому что ночью у вас скоропостижно скончался телефон, на почте двадцать гневных писем от начальника, пес напрудил лужу, горячую воду отключили, в чае нашелся таракан… Для кого-то это, увы, не кошмар, а типичный день. К счастью, эти ребята относятся к собственным досадным неудачам с юмором и делятся фотодоказательствами своего невезения со всем интернетом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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10k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
На другой стороне смотрел?
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751
Arti Полчаса назад
"Муж моей клиентки решил разогреть духовку и понятия не имел, что жена спрятала в ней ноутбук, чтобы его не украли, пока они в отпуске"

Кто они?
Тут драма скрыта
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751
Arti Полчаса назад
хмм а в европе теперь актуальненько топить дровами
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751
Arti 36 минут назад
Б*ЯААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

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40k
Лесли 🥰 50 минут назад
Коротышка))) мой рост 160 и когда идём на концерт, то почти у сцены стоим)))
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10k
a_komolow 2 часа назад
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Это мухоловка - очень полезное насекомое!
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777
Александр Потёмкин 3 часа назад
Это я
Сын презентовал плазму, но, настраивать времени не было, а инструкция подробная, на русском... Справлюсь... Щаз! Два дня бился - не показывает, и всё...

Звоню, приехал, минуты две повозился - да, чего-то не то... А потом, сзади глянул - "Бать, а ты антенну подключить не пробовал?"

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