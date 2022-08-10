30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку

Если вам кажется, что случайно пролить кофе на рабочий ноутбук или сломать стул в офисе — это катастрофа, то эта подборка из сабреддита «Выглядит дорого» вас точно утешит. В этом сообществе собраны ошибки, катастрофы и неудачи, виновники которых за них крупно поплатились — буквально. Речь о затопленных майнинговых фермах, дорогущих картинах, испорченных охранниками музея, и многих других загубленных вещах, которые обошлись кому-то в кругленькую сумму.
2. Если уж решил облажаться, сделай это так, чтобы люди потом спрашивали, как тебе это удалось
6. Охранник на выставке в Екатеринбурге заскучал в первый же день работы и пририсовал глаза безлицым фигурам на картине за 74,9 миллиона рублей
7. Рэпер Lil Uzi Vert прыгнул в толпу на фестивале, и фанаты вырвали у него бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов, который исполнитель вживил себе в лоб
12. Строительные леса врезались в Елизаветинскую башню всего через несколько дней после того, как был закончен ремонт стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов
24. "Крушение поезда в Сальтшёбадене (Швеция) в 2013 году. Уборщица случайно завела небрежно припаркованный поезд, который в итоге сошел с рельсов и врезался в дом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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15. Тут нельзя парковаться
ПыС. А уж экскаваторов-"утопленников" из п. 30 (и прочей спецтехники) на наших "северах" геологами и строителями похоронена не одна сотня единиц: зачастую их вытаскивать из "говн в далёких .бенях" получается дороже, чем тупо списать.