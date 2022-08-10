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30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку

30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку

Автор:
10 августа 2022 21:37
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   дорогие ошибки   забавно   неудачи   фейлы   
1650
31

Если вам кажется, что случайно пролить кофе на рабочий ноутбук или сломать стул в офисе — это катастрофа, то эта подборка из сабреддита «Выглядит дорого» вас точно утешит. В этом сообществе собраны ошибки, катастрофы и неудачи, виновники которых за них крупно поплатились — буквально. Речь о затопленных майнинговых фермах, дорогущих картинах, испорченных охранниками музея, и многих других загубленных вещах, которые обошлись кому-то в кругленькую сумму.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   дорогие ошибки   забавно   неудачи   фейлы   
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13  комментариев
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14k
ss 3 часа назад
Он на БМВ. Ему можно.
___________
15. Тут нельзя парковаться
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35k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Хорошо хоть не в член или жопу.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Всех заипала тесла.
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2k
Трям 2 часа назад
Ну почешите животик! Впадлу что ль?
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2k
Трям 2 часа назад
.Хуюбы лопнули! Уже стопицот раз объяснили дегенератам, что это для пендосского шоу сделано. Типа пьяный баскетбол или как там его...
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16k
Поручик 2 часа назад
Видел похожую фигню: лобовое столкновение на ВПП аэроклуба "Нивы"-пятидверки с Як-52. Крылом самолёта "Ниве" срубило крышу аж по самые стойки двери багажника. Водителю верхушку черепа не снесло исключительно "божьим попущением".

ПыС. А уж экскаваторов-"утопленников" из п. 30 (и прочей спецтехники) на наших "северах" геологами и строителями похоронена не одна сотня единиц: зачастую их вытаскивать из "говн в далёких .бенях" получается дороже, чем тупо списать.
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10k
kaboza 2 часа назад
На Белазах вроде система защиты от опрокидывания стоит.
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286
Андрей Понамарев 3 часа назад
С каких это пор ветрогенератор стал мельницей ?
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Помните?
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2k
Мефодий 3 часа назад
на 24 надпись на вагоне "проклятые соли" или "соль убрана?"
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3k
Дмитрий ! 4 часа назад
6. Стоимость этого г...на 0. Охранник наоборот вывел стоимость в плюс.
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