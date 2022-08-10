30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку

Если вам кажется, что случайно пролить кофе на рабочий ноутбук или сломать стул в офисе — это катастрофа, то эта подборка из сабреддита «Выглядит дорого» вас точно утешит. В этом сообществе собраны ошибки, катастрофы и неудачи, виновники которых за них крупно поплатились — буквально. Речь о затопленных майнинговых фермах, дорогущих картинах, испорченных охранниками музея, и многих других загубленных вещах, которые обошлись кому-то в кругленькую сумму.