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Лучше поздно, чем никогда?: 20 человек, которые осознали свою ошибку

Лучше поздно, чем никогда?: 20 человек, которые осознали свою ошибку

Автор:
27 февраля 2024 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
1707
21

Хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Например, проверить, закрыли ли дети дверь машины в снегопад, или не отпускать белого пса поиграть на свежескошенной траве... Именно это произошло с героями этой подборки, но они не унывают, а предлагают нам посмеяться вместе с ними.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
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46
Dima Час назад
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, в разных ботинках проходить целый день, не заметив - ничего страшного нет.
Значит ботинки удобные.

PS Я пару раз забывал переобуваться на работе и приезжал домой в рабочей обуви.
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