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Хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Например, проверить, закрыли ли дети дверь машины в снегопад, или не отпускать белого пса поиграть на свежескошенной траве... Именно это произошло с героями этой подборки, но они не унывают, а предлагают нам посмеяться вместе с ними.
1. "Клиент заплатил другу наличными, а он засунул деньги в микроволновку, чтобы убить бактерии коронавируса"
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5. Парень сделал такую же татуировку, как у подобранного щенка, не зная, что этот символ означает, что собака кастрирована
8. Этот рентгеновский снимок участника аварии демонстрирует, почему нельзя класть ноги на приборную панель
13. "Примерил оба варианта, чтобы показать жене, забыл переобуться и проходил так весь рабочий день"
18. "Я убрал кошачий лоток и хотел выкинуть пакет с содержимым по дороге на работу. Обед был в другом пакете. Угадайте, какой пакет я выкинул, а какой принес на работу"
20. "Приехал в магазин в полной уверенности, что у меня в кармане лежит маска. Оказалось, это был детский носок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Значит ботинки удобные.
PS Я пару раз забывал переобуваться на работе и приезжал домой в рабочей обуви.