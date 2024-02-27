Хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Например, проверить, закрыли ли дети дверь машины в снегопад, или не отпускать белого пса поиграть на свежескошенной траве... Именно это произошло с героями этой подборки, но они не унывают, а предлагают нам посмеяться вместе с ними.