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Им бы сейчас машину времени: люди, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

Им бы сейчас машину времени: люди, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку

Автор:
14 марта 2024 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
2857
36

Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.

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Метки: Reddit   Юмор   глупость   неудачи   смешные неудачи   фейлы   фото из соцсетей   
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20  комментариев
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3k
Rom 2 часа назад
Почти всё постоянно повторяется. Придумать новое ничего нельзя, а давай ка по последним постам за пол года соберу... Ой как круто.
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15k
Евгений 18 минут назад
16. "Угадайте, чем я посыпал йогурт сегодня утром (слева сушеный чеснок в порошке, справа арахисовое масло)

То-есть, есть такое "масло", которое можно сыпать?
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11k
RIZ deadening 45 минут назад
Да, надо было рамку безопасности на потолок, как на подъемных столах поставить !
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9k
Роман Час назад
А чего на эти автоматические парковки не поставить датчик веса, если вес резко изменяется хотя бы на пару кг во время подъема, то останавливать подъем? Если он там машину не заметил\забыл, а могут и дети играть там или сами дети запустить механизм подъема-спуска, мало ли. Опасная хрень.
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2k
Alex Fisher Час назад
"Родители мужа пригласили нас на ужин. Это была ловушка". Они еще не в курсе, что и ужин готовить будут тоже они...
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Сборник баянов о рукожопах???
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6k
livaneth 2 часа назад
Мне бы сейчас машину времени - сгонял бы в 1980 год, подложил бы папку с документами на стол Юрию Владимировичу Андропову.
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17k
Kostick 2 часа назад
22-х градусная жара? да это ещё прохладненько, жара от 35
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Мардж Симпсон?
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Дебилы, бл.ядь, бл.ядь, дебилы!
Бл.ядь, дебилы, дебилы, бл.ядь!
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821
Шурман 2 часа назад
Если у него были с собой водительские права то проблем вообще нет , вызовут погранцов они все проверят и дадут добро на полет , правда вот по прилету ему придется бежать новый делать но это мелочи жизни .
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Че за инъекция такая? Эликсир вечной молодости чтоль?
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821
Шурман 2 часа назад
Ну свитера это нормально я вот постирал так свои свитера и теперь они на сына лезут . В Португалию прилетели а я собой только одни штаны взял а все остальное шорты , жена говорит нужно стирку закинуть и по ошибке не прочитала и залила с порошком не ополаскиватель а хлор , на следующий день дружно все пошли шопинг делать :)
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну слизняка то не съела... и норм)
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59k
turyst 2 часа назад
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