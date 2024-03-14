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Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.
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5. "Когда хотел похвастаться перед соседями современным подходом, а тебя теперь все знают как парня, который уничтожил джип одним нажатием кнопки"
12. "Жена полезла на чердак за елкой, я сказал ей не наступать на гипсокартон. Потом она призналась, что не знала, что такое гипсокартон"
13. "На свадьбе, которая проходила в помещении типа склада без нормальной вентиляции, решили запустить фейерверки"
14. "Сын решил проглотить монетку и превратить 5 центов в 4400 долларов медицинских счетов"
15. "Сын дразнил сестру, и та швырнула геймпад от Switch в 75-люймовый телевизор моих родителей"
16. "Угадайте, чем я посыпал йогурт сегодня утром (слева сушеный чеснок в порошке, справа — арахисовое масло)
18. "Испеки хлеб, говорили они... Если оставить тесто подниматься на ночь, будет вкуснее, говорили они... Поставь в холодильник, говорили они... Такое полезное хобби, говорили они..."
20. "Мой новый робот-пылесос наехал на щенячьи какашки, после чего "убрался" во всем доме"
21. "Купил новый HDR телек... И сел на очки, пока его настраивал. Теперь никакого HDR не вижу, лол"
22. "Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах. Я сделал два жирных шоколадных круга"
28. "Отец пожаловался, что "Google размывает страницу с результатами в левом верхнем углу. Facebook* тоже". Он расплавил левый верхний угол экрана.
29. "Так приятно осознать, что твои коллеги не знают, как правильно закрывать коробку... Как раз перед уходом"
30. "Было поздно, я был очень уставший, выпил аспирин. Час спустя я понял, что это был не аспирин (слева на фото аспирин, справа — слабительное)
* Запрещены в РФ
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То-есть, есть такое "масло", которое можно сыпать?
50% папку с доками отдают Сталину.
Врет. Расстрелять.
Как вы узнали?
Знал бы будущее не пришел бы.)))
Бл.ядь, дебилы, дебилы, бл.ядь!