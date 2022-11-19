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30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей

30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей

Автор:
19 ноября 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   забавно   неудачи   одна задача   фейлы   
1966
31

Нравится нам это или нет — будем честными, обычно нет — ошибки на работе неизбежны. Конечно, никому не хочется этого признавать, но это случается со всеми. А порой даже те, кому нужно было выполнить всего одну, одну-единственную задачу, умудряются все испортить.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   забавно   неудачи   одна задача   фейлы   
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3  комментария
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Pechenegiatakuyt 57 минут назад
В целой партии испанских паспортов «PAO» написали как «PA0»
С паспортами что не так?
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