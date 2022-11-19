30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей

Нравится нам это или нет — будем честными, обычно нет — ошибки на работе неизбежны. Конечно, никому не хочется этого признавать, но это случается со всеми. А порой даже те, кому нужно было выполнить всего одну, одну-единственную задачу, умудряются все испортить.