30 раз, когда люди не справились со своей единственной задачей

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Нравится нам это или нет — будем честными, обычно нет — ошибки на работе неизбежны. Конечно, никому не хочется этого признавать, но это случается со всеми. А порой даже те, кому нужно было выполнить всего одну, одну-единственную задачу, умудряются все испортить.
1. В целой партии испанских паспортов «PAO» написали как «PA0», и из-за этого люди не могут сесть на самолет
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2. "В 2016 году мы наняли для нашей компании фотографа, заявившего, что он «мастер света». Мастер фотошопа…"
6. "Так значит... Рисуем ребенка. Просто берем и рисуем. Да без проблем! Ты справишься. Просто нарисуй ребенка! Не так уж это и сложно, правда?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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