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20 человек, чей день явно не задался

20 человек, чей день явно не задался

Автор:
17 июня 2022 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   плохой день   фейлы   
852
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Если у вас сегодня выдался плохой день, не спешите унывать — ребятам из этой подборки не повезло куда сильнее, а они ничего, держатся, и даже даже нашли в себе силы посмеяться над своими неудачами вместе со всем интернетом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   неудачи   плохой день   фейлы   
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1  комментарий
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!ГЕНнадий 52 минуты назад
всё бредовее и бредовее... ((
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