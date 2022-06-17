20 человек, чей день явно не задался

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Если у вас сегодня выдался плохой день, не спешите унывать — ребятам из этой подборки не повезло куда сильнее, а они ничего, держатся, и даже даже нашли в себе силы посмеяться над своими неудачами вместе со всем интернетом.
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2. "Заменил за 400 долларов окно в машине, которое кто-то разбил, чтобы украсть наушники за 20 долларов, которые я нашел в секонд-хенде"
7. "Ушел по делам, оставив дом совершенно нормальным. Вернулся через полтора часа к этому"
12. "Моя мама ходила на парикмахерские курсы около 9 лет назад. Она развела моего брата на стрижку, и вот результат. Теперь я не могу смотреть брату в глаза без смеха"
15. "Машина была у меня всего один день, когда индейка влетела через лобовое стекло мне в лицо"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно не повезло неудачи плохой день фейлы
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