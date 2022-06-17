20 человек, чей день явно не задался

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Знаете ли вы, что такое неудачный день?

36 человек, чей день серьезно не задался

Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили

20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день

Вот что значит - день не задался!