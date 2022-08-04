Канцлер Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока. И что? И всё!

Первые страницы немецких изданий взорвались накануне серией одинаковых красочных репортажей о заглядывающем в недра турбины "Северного потока" Шольце, а сеть ответила порцией мемов и насмешек на эту же тему. Однако, дело c доставкой агрегата в Россию и запуском "Северного потока-1" так и не сдвинулось с мертвой точки... Вы турбинов поставляете? Нет, показываем. Красивое...
Канцлер Германии Олаф Шольц съездил на завод Siemens в Мюльхайм-ан-дер-Рур, где провёл PR-осмотр турбины «Северного потока — 1». Для чего канцлеру понадобилось "осматривать" агрегат, не очень понятно. Спишем это на рекомендации его PR-департамента.
"Турбина для «Северного потока» готова к эксплуатации", - заявил глава ФРГ на последовавшей вслед за "осмотром турбины" пресс-конференции.
И далее тезисно: - Причин останавливать поставки нет, «Газпром» в любой момент может возобновить работу газопровода через Украину и Польшу" (о «Северном потоке — 2» — ни слова!). - Надо быть готовыми к тому, что подобные кризисы будут повторяться; - Нужно больше экономить энергию, но не в ущерб своему комфорту. (Это как, интересно?)...
"Газпром" с канцлером Шольцем не согласился и заявил, что современное положение вещей - санкции, условия контракта, местонахождение турбины в Германии (там её быть никак не должно) - делают невозможной её поставку в Россию.
«В связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.
В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая».
В переводе с дипломатического это значит, что "Северный поток-1" продолжит сцеживать немцам газ в издевательски малых объёмах.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады», – объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Газпром действует согласно букве контракта. А Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно», – рассказал Юшков.
Дмитрий Песков опроверг нежелание «Газпрома» забирать обратно отремонтированную турбину:
«Газпром очень хотел бы получить турбину», - сказал Песков. Он добавил, что против корпорации введены санкции, поэтому компании нужны юридические документы, что турбина «не санкционирована». «Просто слов недостаточно», - подчеркнул спикер Кремля.
Пользователи сети не остались в стороне от обсуждений " приключений турбины":
"Олаф Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока, потрогал турбину, понюхал турбину, лизнул турбину, пока не понял, что ни хрена не понимает в оборудовании газового снабжения", - иронизирует телеграм-канал "Дорогая Хурма".
«Когда Шольц туда поехал, над ним уже начали смеяться, начали задавать вопросы: а зачем? Что он с этой турбиной собрался делать? Кто-то сказал, что он ее поцелует, кто-то предположил, что он наклеит на нее 300 почтовых марок и отправит по почте... Шольц расписался таким образом, насколько это важно для них», — комментирует российский журналист Игорь Мальцев.
Пользователи сети тоже не отстают:
«Мне вот интересно: Шольц сменил работу канцлера ФРГ на эксперта по турбинам? Насколько высока его квалификация в данном вопросе?» — задаётся вопросом Ольга Г.
«У меня только один вопрос: зачем Шольц поехал лично турбину осматривать? И как он понял, что она работоспособная? Приложился к ней ухом и прошептал: «Турбина-турбина, дашь нам газу?», а она ему в ответ: «Да, конечно, только переправь меня русским», — пишет Евгений Е.
Главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель Александр Сосновский рассказал в эфире радио Sputnik, что немцы теперь сами не знают, что делать с этой турбиной:
Вот мы смеемся и об этом говорим, а в Германии – полная тишина. Я только одну статью нашел, где на полном серьезе объясняют, что таким образом Шольц показал, как "Путин и вся Россия их обманывают". Оказывается, он хотел показать: вот она, турбина. Мол, вы говорили, что ее нет, а она есть, русские не хотят ее брать", - добавил Сосновский.
Кстати, "все лидеры стран ЕС проиграли в июле турбине по упоминаемости в русскоязычном сегменте Телеграм, - пишет телеграм-канал "Телеграфика", - "У турбины Siemens Energy "Северного потока - 1" - 23149 упоминаний. У О.Шольца только 12 826, меньше только у Макрона и Драги.
Немецкий промышленный союз тем временем пишет, что Германия переживает тяжелейший в истории энергокризис. Стоимость энергоносителей в стране повышается с конца 2021 года. После начала конфликта в Украине темпы роста цен ускорились. Только лишь в июне цена на топливо поднялась на 38%.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очередная иллюстрация разницы западного "Мира, основанного на правилах" (по сути - "по понятиям") против "Мира, основанного на международном праве", как Путин требует.
Вот примерно за тем же)))))))))))))
<<Ну, мы поехали сначала с ними в музей, посмотрели бивень мамонта, а потом он мне и говорит:>>