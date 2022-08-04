Канцлер Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока. И что? И всё!





"Газпром" с канцлером Шольцем не согласился и заявил, что современное положение вещей - санкции, условия контракта, местонахождение турбины в Германии (там её быть никак не должно) - делают невозможной её поставку в Россию.

«В связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая».

В переводе с дипломатического это значит, что "Северный поток-1" продолжит сцеживать немцам газ в издевательски малых объёмах.