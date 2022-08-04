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Канцлер Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока. И что? И всё!

Канцлер Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока. И что? И всё!

Автор:
04 августа 2022 20:57
Сообщество : Политика
Метки: ГАЗ   Мемы   Олаф Шольц   Северный поток   газпром   политика   турбина   
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Первые страницы немецких изданий взорвались накануне серией одинаковых красочных репортажей о заглядывающем в недра турбины "Северного потока" Шольце, а сеть ответила порцией мемов и насмешек на эту же тему. Однако, дело c доставкой агрегата в Россию и запуском "Северного потока-1" так и не сдвинулось с мертвой точки... Вы турбинов поставляете? Нет, показываем. Красивое...

Канцлер Германии Олаф Шольц съездил на завод Siemens в Мюльхайм-ан-дер-Рур, где провёл PR-осмотр турбины «Северного потока — 1». Для чего канцлеру понадобилось "осматривать" агрегат, не очень понятно. Спишем это на рекомендации его PR-департамента.

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"Турбина для «Северного потока» готова к эксплуатации", - заявил глава ФРГ на последовавшей вслед за "осмотром турбины" пресс-конференции.

И далее тезисно: - Причин останавливать поставки нет, «Газпром» в любой момент может возобновить работу газопровода через Украину и Польшу" (о «Северном потоке — 2» — ни слова!). - Надо быть готовыми к тому, что подобные кризисы будут повторяться; - Нужно больше экономить энергию, но не в ущерб своему комфорту. (Это как, интересно?)...


"Газпром" с канцлером Шольцем не согласился и заявил, что современное положение вещей - санкции, условия контракта, местонахождение турбины в Германии (там её быть никак не должно) - делают невозможной её поставку в Россию.

«В связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома» двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту.

В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая».

В переводе с дипломатического это значит, что "Северный поток-1" продолжит сцеживать немцам газ в издевательски малых объёмах.

«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады», – объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».

«Газпром действует согласно букве контракта. А Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно», – рассказал Юшков.

Дмитрий Песков опроверг нежелание «Газпрома» забирать обратно отремонтированную турбину:

«Газпром очень хотел бы получить турбину», - сказал Песков. Он добавил, что против корпорации введены санкции, поэтому компании нужны юридические документы, что турбина «не санкционирована». «Просто слов недостаточно», - подчеркнул спикер Кремля.

Пользователи сети не остались в стороне от обсуждений " приключений турбины":

"Олаф Шольц лично осмотрел турбину для Северного потока, потрогал турбину, понюхал турбину, лизнул турбину, пока не понял, что ни хрена не понимает в оборудовании газового снабжения", - иронизирует телеграм-канал "Дорогая Хурма".

«Когда Шольц туда поехал, над ним уже начали смеяться, начали задавать вопросы: а зачем? Что он с этой турбиной собрался делать? Кто-то сказал, что он ее поцелует, кто-то предположил, что он наклеит на нее 300 почтовых марок и отправит по почте... Шольц расписался таким образом, насколько это важно для них», — комментирует российский журналист Игорь Мальцев.

Пользователи сети тоже не отстают:

«Мне вот интересно: Шольц сменил работу канцлера ФРГ на эксперта по турбинам? Насколько высока его квалификация в данном вопросе?» — задаётся вопросом Ольга Г.

«У меня только один вопрос: зачем Шольц поехал лично турбину осматривать? И как он понял, что она работоспособная? Приложился к ней ухом и прошептал: «Турбина-турбина, дашь нам газу?», а она ему в ответ: «Да, конечно, только переправь меня русским», — пишет Евгений Е.

Главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель Александр Сосновский рассказал в эфире радио Sputnik, что немцы теперь сами не знают, что делать с этой турбиной:


Вот мы смеемся и об этом говорим, а в Германии – полная тишина. Я только одну статью нашел, где на полном серьезе объясняют, что таким образом Шольц показал, как "Путин и вся Россия их обманывают". Оказывается, он хотел показать: вот она, турбина. Мол, вы говорили, что ее нет, а она есть, русские не хотят ее брать", - добавил Сосновский.

Кстати, "все лидеры стран ЕС проиграли в июле турбине по упоминаемости в русскоязычном сегменте Телеграм, - пишет телеграм-канал "Телеграфика", - "У турбины Siemens Energy "Северного потока - 1" - 23149 упоминаний. У О.Шольца только 12 826, меньше только у Макрона и Драги.

Немецкий промышленный союз тем временем пишет, что Германия переживает тяжелейший в истории энергокризис. Стоимость энергоносителей в стране повышается с конца 2021 года. После начала конфликта в Украине темпы роста цен ускорились. Только лишь в июне цена на топливо поднялась на 38%.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Мемы   Олаф Шольц   Северный поток   газпром   политика   турбина   
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372
Lexx 2 часа назад
А что толку, что он её осмотрел, один чёрт он там ничего не понимает. С таким же успехом, я могу посмотреть балет, я там тоже ни фига не шарю. Но я же не умничаю.
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3k
yuriysand 5 минут назад
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7k
Deimos 19 минут назад
Вот они странные! Допустим, доставят эту турбину как-то не так, как в договоре прописано. Допустим, наши её поставят, запустят, заплатят за обслуживание. А вдруг турбина кашлять начнет? Сименс этот первый скажет, что они не виноваты, турбину отправили хорошей (Шольц даже проверил), а вот маршрут до Газпрома - не по контракту и в пути что-то разболталось. Газпром - плохой (т.к. принял), а ремонт - за свой счет. Газа опять нет, Россия плохая.
Очередная иллюстрация разницы западного "Мира, основанного на правилах" (по сути - "по понятиям") против "Мира, основанного на международном праве", как Путин требует.
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8k
Привыкли руки к топорам. Полчаса назад
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11k
добрыйдух 36 минут назад
Есть вероятность, что если Газпром возьмёт турбину в таком виде все эти западная шушера заорёт, что Газпром взял контрабандный санкционный товар и теперь всё, что было им перекачено - воровано и оплачивать Газпрому ничего не будут. С этими ейвропейскими мошенниками нужно строго, бумага на бумагу, чтобы комар носа не подточил.
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8k
ďim_13 39 минут назад
Есть подозрение, что все дело в этом:
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18k
ЦСКА 43 минуты назад
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7k
Роман 47 минут назад
Он по ней туфлей постучал? Убедился что все в порядке?
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5
rebel-1 54 минуты назад
Да пускай там уже к ней экскурсии водят, хоть какая то польза будет.
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4k
Горожанин Час назад
Шольц - это шмоток сала. Вкусно для Армии РФ.
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7k
au3 Час назад
Думает как приспособит для производства ливерной?
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Для чего канцлеру понадобилось "осматривать" агрегат, не очень понятно. >>

Вот примерно за тем же)))))))))))))

<<Ну, мы поехали сначала с ними в музей, посмотрели бивень мамонта, а потом он мне и говорит:>>
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