Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья

Власти самой демократичной страны в Европе намерены закрутить гайки в прямом и переносном смысле. Жителям Швейцарии разрешили включать отопление в домах зимой, но исключительно "в рамочках". А нарушителей ждут штрафы или тюрьма.
Жителям Швейцарии грозят штрафами и даже тюрьмой, если температура в их жилище зимой поднимется выше 19 градусов по Цельсию.
"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", - пояснил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли, подтвердив информацию в газете Blick.
Как сообщает издание, в Швейцарии для экономии электроэнергии уже ранее было запрещено использование инфракрасных обогревателей, а сауны и бассейны должны оставаться холодными. Также запрещено нагревать воду свыше 60 градусов по Цельсию. Никакого кипятка! А теперь регламентирована и температура в помещениях. Нарушителей этих правил будут выявлять с помощью выборочных проверок. В случае умышленных действий возможно лишение свободы на срок до трех лет или штраф. При этом, представитель властей страны уверяет, что Швейцария не станет превращаться в полицейское государство и никаких круглосуточных облав не будет. Однако граждане должны быть готовыми к тому, что их "возьмет на карандаш" сосед и настучит куда следует. И будьте уверены, проверка нарушителей последует незамедлительно.
И, конечно, наказание будет варьировать в зависимости от тяжести проступка.Тот, кто случайно выставит термостат неправильно, отделается меньшим штрафом, чем тот, кто намеренно и в обход запрета нагреет свой бассейн до 25 градусов.
А ведь Европу предупреждали...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Kommt es im Winter tatsächlich zum Gas-Engpass sieht die Regierung Heizverbote bei ungenutzten Gebäudeteilen, Zelten oder Pools vor sowie Verwendungsverbote von Heizstrahlern, Cheminées zu Dekorationszwecken oder Hochdruckreinigern.“
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
Мечтало шизанутое ху/ йло о титуле "завоеватель Украины" ...
Надо им на форумах видосики как мы чаек прямо из под крана завариваем, фото комнатного термометра с +25++ показывать)
... это конечно рубикон!