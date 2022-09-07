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Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья

Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья

Автор:
07 сентября 2022 12:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ГАЗ   Швейцария   газпром   обогрев жилья   политика   температура в помещении   траф   тюрьма   экономия   
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Власти самой демократичной страны в Европе намерены закрутить гайки в прямом и переносном смысле. Жителям Швейцарии разрешили включать отопление в домах зимой, но исключительно "в рамочках". А нарушителей ждут штрафы или тюрьма.

Жителям Швейцарии грозят штрафами и даже тюрьмой, если температура в их жилище зимой поднимется выше 19 градусов по Цельсию.


"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", - пояснил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли, подтвердив информацию в газете Blick.


Как сообщает издание, в Швейцарии для экономии электроэнергии уже ранее было запрещено использование инфракрасных обогревателей, а сауны и бассейны должны оставаться холодными. Также запрещено нагревать воду свыше 60 градусов по Цельсию. Никакого кипятка! А теперь регламентирована и температура в помещениях. Нарушителей этих правил будут выявлять с помощью выборочных проверок. В случае умышленных действий возможно лишение свободы на срок до трех лет или штраф. При этом, представитель властей страны уверяет, что Швейцария не станет превращаться в полицейское государство и никаких круглосуточных облав не будет. Однако граждане должны быть готовыми к тому, что их "возьмет на карандаш" сосед и настучит куда следует. И будьте уверены, проверка нарушителей последует незамедлительно.


И, конечно, наказание будет варьировать в зависимости от тяжести проступка.Тот, кто случайно выставит термостат неправильно, отделается меньшим штрафом, чем тот, кто намеренно и в обход запрета нагреет свой бассейн до 25 градусов.


А ведь Европу предупреждали...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   ГАЗ   Швейцария   газпром   обогрев жилья   политика   температура в помещении   траф   тюрьма   экономия   
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20  комментариев
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33k
Нанук Паналык Час назад
Фишкины пропагандоны совсем ипанулись?!
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151
Олег Ершов 7 минут назад
если пойти по ссылке на "Blick" то там написано что ЕСЛИ газа не будет хватать и ТОЛЬКО в домах с газовым отоплением и в НЕЖИЛЫХ помещениях

Kommt es im Winter tatsächlich zum Gas-Engpass sieht die Regierung Heizverbote bei ungenutzten Gebäudeteilen, Zelten oder Pools vor sowie Verwendungsverbote von Heizstrahlern, Cheminées zu Dekorationszwecken oder Hochdruckreinigern.“
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1k
Веселый Пук 17 минут назад
Так может в тюрьме у них теплей и за коммунальные услуги плотить не надо)))
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−5
toreemilo 21 минуту назад
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
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−5
toreemilo Полчаса назад
С улыбочкой поведал детям Дед - о попе из резины!
Мечтало шизанутое ху/ йло о титуле "завоеватель Украины" ...
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7k
soar 43 минуты назад
Покажите швейцарцам, как сжигают попутный газ))
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3k
Денис 54 минуты назад
Пусть разучивают песню "От улыбки станет всем теплей..."
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11k
.Атеист. Час назад
А у нас вода из крана горячая ок 77-85 льется.. Хоть чай заваривай. Отопление тоже жарит. Если не держать форточки открытые станет как в пустыне жарко. А , ну яж забыл.. мы же в отсталой России живем, не то, что швейцарцы..

Надо им на форумах видосики как мы чаек прямо из под крана завариваем, фото комнатного термометра с +25++ показывать)
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5k
Бу Час назад
Знал, что Старый свет гумно, но чтобы так деградировать и быть таким стадом?)
... это конечно рубикон!
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11k
Kostick Час назад
я горячую не больше 55 в бойлере, и не больше 45 в котле выставляю температуру. зачем 60? чтобы накипь быстрей появлялась?
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494
WadDad Kostick 2 минуты назад
Боюсь, что в статье говорится про чайник.
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