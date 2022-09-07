Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья

Жителям Швейцарии грозят штрафами и даже тюрьмой, если температура в их жилище зимой поднимется выше 19 градусов по Цельсию.

"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", - пояснил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли, подтвердив информацию в газете Blick.

Как сообщает издание, в Швейцарии для экономии электроэнергии уже ранее было запрещено использование инфракрасных обогревателей, а сауны и бассейны должны оставаться холодными. Также запрещено нагревать воду свыше 60 градусов по Цельсию. Никакого кипятка! А теперь регламентирована и температура в помещениях. Нарушителей этих правил будут выявлять с помощью выборочных проверок. В случае умышленных действий возможно лишение свободы на срок до трех лет или штраф. При этом, представитель властей страны уверяет, что Швейцария не станет превращаться в полицейское государство и никаких круглосуточных облав не будет. Однако граждане должны быть готовыми к тому, что их "возьмет на карандаш" сосед и настучит куда следует. И будьте уверены, проверка нарушителей последует незамедлительно.