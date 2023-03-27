"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя

Так что заявив о незнании происхождения газа, Вадим Чебан как минимум слукавил. Просто вопрос оказался неудобным. Журналист Дмитрий Чубашенко поведение Чебана назвал наглым и бессовестным.

«Если бы он торговал беляшами на центральном рынке, это было бы его личное дело. Но условия закупки такого важнейшего для всего населения и экономики сырьевого товара, как природный газ — это не личное и даже не корпоративное дело Чебана. Это государственные учреждения и компании, которые не имеют права обдирать людей, отказываясь разъяснять, почему им приходится платить такие огромные деньги по таким огромным тарифам за товар, который узкая группа, как выясняется, никому не подконтрольных людей покупает непонятно по каким схемам, неизвестно у кого, и на условиях, скрывая, под предлогом конфиденциальности контрактов, эту важнейшую информацию от всего общества и наплевав на его справедливое возмущение», - цитирует журналиста издание Enews