"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя

Интервью с главой "Молдовагаз" Вадимом Чебаном внезапно перестало быть томным, как только ведущая попыталась узнать о происхождении голубого топлива.
В студии программы «По фактам» глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отказался отвечать на вопрос о том, чьим газом пользовалась страна зимой.
— Газ, который мы получали зимой, — это российский газ по европейским ценам?
— Я не знаю.
Телеведущая настаивает, что её высокопоставленный гость не может не знать такой информации, но тот уверяет, что она конфиденциальная, а потому он ничего не скажет.
Власти Молдовы неоднократно заявляли, что освободились от зависимости от российского газа. Однако после трёхмесячного перерыва правый берег Днестра вновь получает голубое топливо из РФ. Госпредприятие "Энергоком" с декабря 2022 продает российский газ из европейских источников «Молдовагазу», после чего тот продаёт его потребителям. А часть газа "Молдовагаз" покупает напрямую у "Газпрома" - весь этот объём уходит в Приднестровье для обеспечения МолдГРЭС. Эта электростанция производит электроэнергию для потребителей обоих берегов Днестра.
Так что заявив о незнании происхождения газа, Вадим Чебан как минимум слукавил. Просто вопрос оказался неудобным. Журналист Дмитрий Чубашенко поведение Чебана назвал наглым и бессовестным.
«Если бы он торговал беляшами на центральном рынке, это было бы его личное дело. Но условия закупки такого важнейшего для всего населения и экономики сырьевого товара, как природный газ — это не личное и даже не корпоративное дело Чебана. Это государственные учреждения и компании, которые не имеют права обдирать людей, отказываясь разъяснять, почему им приходится платить такие огромные деньги по таким огромным тарифам за товар, который узкая группа, как выясняется, никому не подконтрольных людей покупает непонятно по каким схемам, неизвестно у кого, и на условиях, скрывая, под предлогом конфиденциальности контрактов, эту важнейшую информацию от всего общества и наплевав на его справедливое возмущение», - цитирует журналиста издание Enews
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(© М.Щербаков)
Автор, а может, Днестра..? Ничего не перепутал..?