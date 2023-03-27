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"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя

"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя

Автор:
27 марта 2023 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вадим Чебан   ГАЗ   видео   газпром   интервью   молдова   политика   поставка газа   прямой эфир   чей газ   
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Интервью с главой "Молдовагаз" Вадимом Чебаном внезапно перестало быть томным, как только ведущая попыталась узнать о происхождении голубого топлива.

В студии программы «По фактам» глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отказался отвечать на вопрос о том, чьим газом пользовалась страна зимой.

Газ, который мы получали зимой, — это российский газ по европейским ценам?


— Я не знаю.


Телеведущая настаивает, что её высокопоставленный гость не может не знать такой информации, но тот уверяет, что она конфиденциальная, а потому он ничего не скажет.





Власти Молдовы неоднократно заявляли, что освободились от зависимости от российского газа. Однако после трёхмесячного перерыва правый берег Днестра вновь получает голубое топливо из РФ. Госпредприятие "Энергоком" с декабря 2022 продает российский газ из европейских источников «Молдовагазу», после чего тот продаёт его потребителям. А часть газа "Молдовагаз" покупает напрямую у "Газпрома" - весь этот объём уходит в Приднестровье для обеспечения МолдГРЭС. Эта электростанция производит электроэнергию для потребителей обоих берегов Днестра.


Так что заявив о незнании происхождения газа, Вадим Чебан как минимум слукавил. Просто вопрос оказался неудобным. Журналист Дмитрий Чубашенко поведение Чебана назвал наглым и бессовестным.

«Если бы он торговал беляшами на центральном рынке, это было бы его личное дело. Но условия закупки такого важнейшего для всего населения и экономики сырьевого товара, как природный газ — это не личное и даже не корпоративное дело Чебана. Это государственные учреждения и компании, которые не имеют права обдирать людей, отказываясь разъяснять, почему им приходится платить такие огромные деньги по таким огромным тарифам за товар, который узкая группа, как выясняется, никому не подконтрольных людей покупает непонятно по каким схемам, неизвестно у кого, и на условиях, скрывая, под предлогом конфиденциальности контрактов, эту важнейшую информацию от всего общества и наплевав на его справедливое возмущение», - цитирует журналиста издание Enews

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Метки: Вадим Чебан   ГАЗ   видео   газпром   интервью   молдова   политика   поставка газа   прямой эфир   чей газ   
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28  комментариев
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А почему не на румынском???
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73k
Доктор Джонс 5 минут назад
Косноязычные и двуличные падлы...
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8k
Роман 12 минут назад
А чей там еще может быть газ, если Газпром контролирует Молдовагаз =)
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15k
K7OO 23 минуты назад
А с другой стороны, какие к этому кренделю претензии? Если бы все дураки и шестерки на независящие от них вопросы честно отвечали "не знаю", а не пытались бы нести идиотскую дичь, жить на свете было бы проще.)
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−14
мицголъ Полчаса назад
на россии, красноярский край не газофицирован, и что?
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
какой позор !!! это ваша хваленая независимость? а по сути пляски под пиндосовскую дуду
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31k
Ashabad 40 минут назад
"Нет, ещё не завтра, но уже скоро,
Риму предстоит умереть"
(© М.Щербаков)
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2k
Alex Час назад
Типичные прос**тутки
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2k
bosayk Час назад
это им дядя газ присылает, он у сторожа ремонт делает в сторожке на газовой фабрике, так у него этого газа - ну просто завались, вот и шлет кому попало)
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43k
Валерий Час назад
что вы хотите от страны оккупированной "западной демократией"? завтра им прикажут открыть второй фронт для поддержки Украины и никуда они не денутся, хочет население или не хочет никого это не волнует, можно до бесконечности выходить на митинги с плакатами но дальше слов дело не сдвинется, пока Одесса не будет российской и наши войска не будут иметь сухопутный коридор в Приднестровье то дальше в Молдове будет только хуже с каждым годом, в идеале большая часть Украины, Молдова, Грузия и прочие бывшие республики должны быть в составе России, иначе так и будет вечная война у наших границ, когда то отдали миллионы жизней за объединение земель сперва Российской Империи а затем СССР и так одним росчерком пера всё это профукать, япона мама!
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2k
ChePaev Час назад
«на третий день Зоркий Сокол обнаружил что в сарае нет одной стены» .К концу отопительного сезона штукатуры начали подозревать что их напарили с газом.
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17k
тов.Suhov Час назад
Эта гидроэлектростанция производит электроэнергию для потребителей обоих берегов Днепра.

Автор, а может, Днестра..? Ничего не перепутал..?
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31k
Slonyash 2 часа назад
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11k
Shtoppi 2 часа назад
Да конечно российский газ они получали, к гадалке не ходи, только через третьи руки и втридорога соответственно. Пока там румынская гражданка занимает место президента - коррупция цветет и пахнет, а расхищения бюджета страны идут полным ходом.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Да тут все просто. Молдова получает газ из Романии, а та из Юропа. А юропцы полупают сжиженный газ из ЮЭсЭй, ну который с молекулами свободы и демократии. Русьей тут и не пахнет.
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