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Под знаком салата. Лиз Трасс обеспечила себе пожизненное довольствие от государства и мемы от народа

Под знаком салата. Лиз Трасс обеспечила себе пожизненное довольствие от государства и мемы от народа

Автор:
21 октября 2022 17:18
Сообщество : Политика
Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Мемы   отставка   политика   премьер министр   
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Утро добрым не бывает, особенно, если тебя уволили с работы сразу после испытательного срока. Жители Великобритании постят мемы со своей незадачливой премьершей, возмущаются размером её пожизненной пенсии и делают ставки на то, кто следующий займет кресло премьера: матрёшка, салат или лохматый Борис.

Обвал фунта, развал флота, энергетический бардак, обнищание целых слоёв общества...

Объявившая об отставке Трасс вновь стала героем мемов в соцсетях. Главная тема для шуток - "победа" над Трасс салата-латука, который, по мнению пользователей, может стать персоной года:

Сегодня ночью знаменитый латук, продержавшийся дольше Трасс, спроецировали на стену британского парламента.

Один из пользователей вообще предположил, что Трасс - советский агент: "убила королеву, разрушила британскую экономику, разделила консерваторов. Мы вам признательны, товарищ Трасс":

Кстати про королеву. Она бы, считают британцы, смеялась. Маргарет Тетчер занимала пост премьер-министра с 1979 по 1990 годы. Тем временем Лиз Трасс...

"Даунинг-стрит, 10 — официальная резиденция премьер-министра Великобритании. Сдаётся посуточно!", - иронизируют британцы:

Они установили новую дверь в доме номер 10:

"До Рождества осталось всего два премьер-министра":

Одна бутылка средства для мытья посуды "длится" дольше, чем три лидера от партии консерваторов:

Теперь главным фаворитом на пост премьера, пишут в Twitter, становится восковая фигура Маргарет Тэтчер из музея мадам Тюссо:

Очень показательная обложка издания 'Новый Европеец'.
'Что дальше?' - гласит заголовок на фоне фото четырех последних премьеров Великобритании. На пятом 'фото' - что-то среднее между клоуном и матрешкой:

Тори выбирают премьер-министра, после того, как Лиз ушла в отставку:

Как бы там ни было, но даже такой короткой карьерой Лиз Трасс обеспечила себе неплохое пожизненное содержание от государства. Медийные личности и простые жители Великобритании массово возмущаются в Twitter (заблокирован в РФ) из-за пособия Лиз Трасс, положенного ей в роли экс-премьер-министра.


По данным СМИ, пособие составляет 115 тысяч фунтов стерлингов (чуть меньше восьми миллионов рублей) в год. «Между тем, один из семи жителей Великобритании пропускает прием пищи, чтобы оплатить свои счета», — возмущаются британцы.


"Лиз уходит с высоко поднятой головой. Она подняла её с пола – ею играли в футбол весь её недолгий премьерский срок", - пишет политический обозреватель издания Абзац Филипп Фиссен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Мемы   отставка   политика   премьер министр   
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7  комментариев
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1k
MPEG-8 4 часа назад
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1k
Тордион 3 часа назад
Скорее всего ранее граждане ГрейтБритан не думали о том, что голосуя за премьерминистра они дарят ему (ей) не плохое пожизненное содержание, а вовсе не должность, на которой нужно трудится на благо британцев...
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15k
Александр 4 часа назад
Кого бы там не выбрали, ничего не изменится, пока не вытащат язык из американской жопы.
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16k
Bill 4 часа назад
Надо устроить карусель: постоянно назначать на этот пост кого-то из «одного из семи жителей Великобритании, которын пропускают прием пищи, чтобы оплатить свои счета». Таким образом будет увеличиваться среднее благосостояние пенсионеров в Великобритании.
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