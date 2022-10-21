Под знаком салата. Лиз Трасс обеспечила себе пожизненное довольствие от государства и мемы от народа

Утро добрым не бывает, особенно, если тебя уволили с работы сразу после испытательного срока. Жители Великобритании постят мемы со своей незадачливой премьершей, возмущаются размером её пожизненной пенсии и делают ставки на то, кто следующий займет кресло премьера: матрёшка, салат или лохматый Борис.