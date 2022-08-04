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Креативно и со вкусом: ФК "Калуга" презентовала новые комплекты игровой формы

Креативно и со вкусом: ФК "Калуга" презентовала новые комплекты игровой формы

Автор:
04 августа 2022 19:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Земля   Спорт   вода   воздух   вторая лига   интересно   калуга   огонь   форма   футбол   
1624
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Лето уже близится к концу, а значит не за горами, а значит скоро вернутся национальные чемпионаты по футболу.

Обычно этот период полон слухами о трансферных переходах, но не у всех команд есть возможность совершать громкие покупки. Но это не значит, что у команд больше нет возможности как-то иначе попасть на страницы прессы.

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Вот, к примеру, скромный футбольный клуб из российской Второй Лиги по футболу сумел привлечь внимание ведущих спортивных СМИ страны.

"Калуга" представила четыре новых комплекта своей формы, которая была сделана из переработанного пластика. Форма была оригинально презентована с отсылкой на 4 стихии природы.

Только посмотрите на презентацию. Выглядит максимально стильно и концептуально. Как заявили представители футбольного клуба, презентация должна была привлечь внимание к проблемам экологии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля   Спорт   вода   воздух   вторая лига   интересно   калуга   огонь   форма   футбол   
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4  комментария
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−74
Thomsen Час назад
...и рыжая Лилу с паспортом болельщика: "Мультипас!"


<Только посмотрите на презентацию. Выглядит максимально стильно и концептуально>

Да ладно, смотрится бюджетно. Недорогой провинциальный креатив, нормально, по рангу.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Живенько представилось, как болельщики орут "Воооздууух"
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2
Iprit 42 минуты назад
Зеленая нуждалась в -" Трава! ". И игрокам приятно, и болельщикам весело)
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Александр Невский
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