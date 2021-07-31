Спартанцам были свойственны самодисциплина и строгость, которые выражались не только в военном искусстве, но даже в их повседневных привычках и в том, что касается обычной еды.
В Древней Греции существовала очень дурная репутация спартанской кухни, вероятно из-за того, что большинство греков, проживающих за пределами Спарты предпочитали изысканную кухню со вкусной рыбой, специями и соусами. А спартанская кулинария была сильно проще и включала в свой повседневный рацион большое количество мяса, особенно дичи. Отсутствие сложных соусов, экзотических специй и морепродуктов, возможно и делало спартанскую кухню слишком пресной и простой для любого афинского гражданина.
Однако, питание древних спартанцев, кажется, было разработано таким образом, чтобы предоставить человеку как можно больше энергии, но без переедания и проблем с пищеварением. Вот распространенный дневной рацион обычного спартанца:
Мелас Зомос / Melas Zōmo (спартанский черный суп / бульон / похлебка)
Одним из основных блюд спартанской кухни был melas zōmos (μέλας ζωμός), означающий «чёрный суп», который заполучил действительно ужасающую репутацию после череды забавных ситуаций. Одна из таких ситуаций произошла, когда правитель южно-итальянского города Сибарис, долгое время мечтавший попробовать знаменитый спартанский чёрный суп, попросил одного повара, знакомого со спартанской кухней, приготовить ему одну тарелку знаменитой похлебки. Попробовав бульон, он, как известно, выплюнул его и с отвращением на лице заявил:
«Теперь я знаю, почему спартанцы не боятся cмepти».
С тех пор возникло множество различных шуток, в которых говорилось, что вы можете оценить силу спартанской армии по тому, насколько ужасна их еда - она якобы держит людей в плохом настроении.
Спартанский чёрный суп готовился только из свиных копыт в кpoви, с солью, уксусом и подавался с ячменными лепешками. Спартанцы считали, что такая похлёбка придает им силы. Вероятно, они были правы. Прежде всего, свинина является отличным источником белка, а кpoвь в рецепте была дополнительным источником калорий, белка и железа. Вместе с хлебом они получали полноценную, укрепляющую и сытную трапезу.
Мясо с хлебом и винo
Конечно, спартанцы, будучи искусными воинами, также были прекрасными охотниками и не были против отведать свежеприготовленного мяса. Спартанский дневной рацион, помимо ужасных супов, также состоял из разного свежего мяса, которое можно было добыть в близлежащих лесах, например: кабанов, зайцев, кроликов и приготовить на огне. Рыбу спартанцы еле гораздо реже, хоть её и было в изобилии в реке Эвротас.
Мясо спартанцы ели с ячменным хлебом, а запивали винoм, которое было достаточно популярно в Древней Спарте. Винo любили, но никогда не злоупотребляли. Злоупотреблять вином было постыдно и часто строго наказывалось. Спартанцы пили винo только во время еды и обычно разбавляли его водой, потому что, как мы упоминали ранее, пить в Спарте считалось неуместным. Спартанцы считали пьянство своего рода грехом, оказывающим негативное воздействие не только на разум, но и на тело, а их воинская природа не могла быть поколеблена.
Ячмень (каши / хлеб)
Ячмень был основой рациона древних спартанцев, и видимо ещё с древних времен они отлично знали, насколько важны углеводы, как основной источник энергии для всего тела. Из ячменя спартанцы готовили каши и хлеб, который дополняли с черным супом или мясом.
В отличие от овса, ячмень очень полезен для пищеварения и содержит более высокую энергетическую ценность. Ячмень также является источником типа углеводов, который контролирует уровень сахара и холестерина в крови.
Сыры и молочная продукция
История сыра стара, как само человечество, и связана с одомашниванием и разведением сельскохозяйственных животных 10 000 лет до нашей эры. Истоки сыроделия точно неизвестны. Однако, считается, что сыр был впервые произведен примерно 8000 лет назад.
Сыр фета производился из овечьего или козьего молока и был особенно важным продуктом питания в Древней Греции, в том числе и в Спарте, поэтому являлся отличным источником белка и кальция. Помимо прочего, современные ученые утверждают, что сыр обладает кальцием и фосфором, теми элементами, которые играют важную роль в укреплении зубной эмали.
А из-за того, что домашнего скота у спартанцев было предостаточно, то помимо сыра они получали и такие полезные продукты, как: свежие яйца, молоко, масло и творог.
Овощи и фрукты
Клеры (земельные наделы) в Лакедемоне выращивали свежие фрукты и овощи, вроде яблок, груш, виноградов, слив, абрикосов, инжира, лимонов и зеленых овощей. Также в Спарте выращивались оливки, но не известно производители спартанцы оливковое масло, так обожаемое во многих городах Древней Греции.
Овощи спартанцы добавляли в каши, мясо, а фрукты иногда использовали, как простая легкая закуска для быстрого восполнения энергии.
Источник:
- Истинное происхождение некоторых популярных блюд
- 25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях
- 12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх
- Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты
- Вот почему фисташки такие дорогие
Понравилось16