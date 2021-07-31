FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 875 постов • 207 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Чем питались спартанцы, чтобы поддерживать свою физическую форму

Чем питались спартанцы, чтобы поддерживать свою физическую форму (6 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Спартанцы   еда   интересно   спорт   факты   форма   фото   
395
6

Спартанцам были свойственны самодисциплина и строгость, которые выражались не только в военном искусстве, но даже в их повседневных привычках и в том, что касается обычной еды.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Спартанцы   еда   интересно   спорт   факты   форма   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Александр Час назад
Я бы черного супа поел. Сомневаюсь, что суп из копыт с кровью невкусный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 44 минуты назад
В Древней Греции вообще пить неразбавленное вино считалось уделом алкоголиков. Вино все греки пили разбавленным, не только по причине увеселения: большинство источников воды были очень плохого качества, и в воду добавляли вино пополам для ее дезинфекции, чаще даже вино с толикой уксуса. Таким напитком поили и детей. А, поскольку крепость такой "воды" была близка к 6-7%, то бишь, крепленному пиву, запрет на чистое вино был более чем уместен. Ведь употребляя алкоголь в виде литра ина в сутки, средний грек выпивал ежедневно аналог стакана водки минимум. Это к вопросу, почему греки были такими ... странными ребятами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты 12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх 12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх 25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях 25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях Вот почему фисташки такие дорогие Вот почему фисташки такие дорогие Истинное происхождение некоторых популярных блюд Истинное происхождение некоторых популярных блюд
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

824821



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
1
19
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
11
214
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Зачем ежегодный отпуск делят на несколько частей?
0
57
Зачем ежегодный отпуск делят на несколько частей?
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
0
90
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
Матрасы-антистресс для женщин
Матрасы-антистресс для женщин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#СССР#аварии#автомир#Реакция#кино#шоу бизнес#спорт
#Юмор#люди#подборка#история#автомобили#Разное#природа#позитив#эстетика#полиция
#животные#интересное#дтп#Россия#авто аварии#прикол#картинки#фотографии#прикольные#красота

На что жалуетесь?

Вернуться