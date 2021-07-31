Одним из основных блюд спартанской кухни был melas zōmos (μέλας ζωμός), означающий «чёрный суп», который заполучил действительно ужасающую репутацию после череды забавных ситуаций. Одна из таких ситуаций произошла, когда правитель южно-итальянского города Сибарис, долгое время мечтавший попробовать знаменитый спартанский чёрный суп, попросил одного повара, знакомого со спартанской кухней, приготовить ему одну тарелку знаменитой похлебки. Попробовав бульон, он, как известно, выплюнул его и с отвращением на лице заявил:

«Теперь я знаю, почему спартанцы не боятся cмepти».

С тех пор возникло множество различных шуток, в которых говорилось, что вы можете оценить силу спартанской армии по тому, насколько ужасна их еда - она ​​якобы держит людей в плохом настроении.

Спартанский чёрный суп готовился только из свиных копыт в кpoви, с солью, уксусом и подавался с ячменными лепешками. Спартанцы считали, что такая похлёбка придает им силы. Вероятно, они были правы. Прежде всего, свинина является отличным источником белка, а кpoвь в рецепте была дополнительным источником калорий, белка и железа. Вместе с хлебом они получали полноценную, укрепляющую и сытную трапезу.

Мясо с хлебом и винo