Сильвио Берлускони умеет мотивировать

В бытность премьерства, в его жизни был футбол, что для настоящего итальянца практически обязательная черта. Тогда он владел клубом из Милана, сейчас он уже давно не видный политик, да и не владелец "Милана". При этом окончательно из футбола он все же не ушел и стал директором Монцы, которая впервые за сто с лишним лет вышла в главную лигу страны Серию А.