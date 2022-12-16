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Сильвио Берлускони умеет мотивировать

Сильвио Берлускони умеет мотивировать

Автор:
16 декабря 2022 23:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: берлускони   интересно   италия   монца   мотивация   проститутки   футбол   
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Бывший глава итальянского правительства, один из самых эксцентричных политиков современной истории не перестает отжигать.

В бытность премьерства, в его жизни был футбол, что для настоящего итальянца практически обязательная черта. Тогда он владел клубом из Милана, сейчас он уже давно не видный политик, да и не владелец "Милана". При этом окончательно из футбола он все же не ушел и стал директором Монцы, которая впервые за сто с лишним лет вышла в главную лигу страны Серию А.

Естественно, Сильвио был бы не Сильвио Берлускони, если бы не эффектно мотивировал своих футболистов. В случае, если клуб играя с главными лидерами чемпионата Ювентусом, Миланом или другими именитыми соперниками, выиграет, то игрокам к раздевалке привезут целый автобус с проститутками.

Сделал он это заявление на камеру, впрочем, для Италии это нормально, политическая карьера самого Сильвио погорела из-за девушек легкого поведения, да и эта деятельность в стране являетя легальной. К слову, пока Монца сыграла лишь с одним именитым соперником - Лацио и проиграла с минимальными счетом.

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Метки: берлускони   интересно   италия   монца   мотивация   проститутки   футбол   
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1  комментарий
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Хухрмухр 43 минуты назад
Мадонна тоже обещала отсосать .
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