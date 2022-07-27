Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента

Что для вас «чувство дома»?

Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ: как пресс-служба ЦСКА села в лужу

Ухвати врага за яйца: киркпинар, национальный турецкий вид спорта

"Выжить семь дней в комнате и не сойти с ума": гимнастка - о карантине перед встречей с Путиным

Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь

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