Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента

Сегодня в Стамбуле проходил ответный матч квалификации в рамках Лиги Чемпионов.
Местный футбольный клуб Фенербахче после безголевой ничьи в гостях принимает у себя дома киевское Динамо.
Подопечные Мирчи Луческу проиграли в дополнительное время гостям из Украины со счетом 1:2. Но интерес к этому матчу приковал внимание СМИ не успешной игрой киевлян, а тем, как футболистов украинского клуба встретили местные фанаты.
Во время матча турки заряжали кричалку "Владимир Путин", чем вызвали недоумение у гостевой команды и их болельщиков.
Привыкшие к поддержке со стороны стран участниц Североатлантического альянса украинцы столкнулись с реальным положением дел в народе.
И хотя киевская команда прошла в следующий раунд, настроение у спортсменов и футбольных фанатов было омрачено "радушным" приемом местных фанатов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут не любовь к России, а желание задеть оппонентов.