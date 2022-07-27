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Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента

Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента

Автор:
27 июля 2022 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Динамо Киев   Путин   Спорт   Турция   Фенербахче   интересно   политика   футбол   
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Сегодня в Стамбуле проходил ответный матч квалификации в рамках Лиги Чемпионов.

Местный футбольный клуб Фенербахче после безголевой ничьи в гостях принимает у себя дома киевское Динамо.

Подопечные Мирчи Луческу проиграли в дополнительное время гостям из Украины со счетом 1:2. Но интерес к этому матчу приковал внимание СМИ не успешной игрой киевлян, а тем, как футболистов украинского клуба встретили местные фанаты.

Во время матча турки заряжали кричалку "Владимир Путин", чем вызвали недоумение у гостевой команды и их болельщиков.

Привыкшие к поддержке со стороны стран участниц Североатлантического альянса украинцы столкнулись с реальным положением дел в народе.

И хотя киевская команда прошла в следующий раунд, настроение у спортсменов и футбольных фанатов было омрачено "радушным" приемом местных фанатов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Динамо Киев   Путин   Спорт   Турция   Фенербахче   интересно   политика   футбол   
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7  комментариев
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7k
Bartello 49 минут назад
Кмк футбольные фанаты готовы ради деморализации команды соперника скандировать какие угодно лозунги, даже если вечером они горилку салом закусывают.
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11k
harlamov 12 минут назад
Играло бы Динамо Москва, кричали - Зеленский.
Тут не любовь к России, а желание задеть оппонентов.
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2k
Аркадий 18 минут назад
Раньше был футбол, а сейчас......одно название осталось
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4k
SR 42 минуты назад
Туркам насрать на политику. У них на первом месте свой личный, обычно финансовый интерес. Если бы Украина покупала у них больше помидоров, чем Россия, они бы скандировали "Зеленский".
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21k
BiZ 58 минут назад
сколько хохлов по турции смогли погулять со своими флажками?
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16k
Вася Час назад
футбол стал самым долбо.бским "спортом".. , да и где он вообще, спорт.. всё на ставках.. последний настоящий спорт был в СССР. Бабаяга против, короче..
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