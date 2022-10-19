Как жадность лишила Nike миллиардной прибыли

По правилам бизнеса всегда нужно рисковать, по сути получить выгоду можно лишь что-то сделав. А делая что-то ты можешь и оказаться в дураках.
Пусть эти слова вам покажутся как цитаты из пацанских пабликов, но для компании Nike это не просто слова, а история о том, как они упустили один из крупнейших рекламных контрактов в истории спорта.
Дело в том, что в совсем юном возрасте тогда еще неизвестный всему миру аргентинский мальчик по имени Лионель Месси носил спортивную форму от компании Nike.
В качестве предложения стать лицо компании в будущем, отец этого мальчика запросил у транснациональной компании всего лишь спортивные костюмы на несколько сотен долларов. Что для многомиллиардной компании пара сотен долларов спросите вы? Но просьбу отца маленького и хиленького парнишки попросту проигнорировали.
В 17 лет этот парнишка впервые дебютировал в профессиональном футболе за испанский гранд Барселону. Уже в 19 лет он превратился в восходящую звезду и подписал спонсорский контракт с компанией Adidas.
Боссы конкурента Nike потратили не несколько сотен долларов, но все эти деньги сполна окупились. А в потери Nike измеряются в миллиардах долларов. Вот какой может быть цена жадности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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