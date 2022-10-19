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Как жадность лишила Nike миллиардной прибыли

Как жадность лишила Nike миллиардной прибыли

Автор:
19 октября 2022 22:41
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   адидас   интересно   лионель   месси   найк   реклама   футбол   
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По правилам бизнеса всегда нужно рисковать, по сути получить выгоду можно лишь что-то сделав. А делая что-то ты можешь и оказаться в дураках.

Пусть эти слова вам покажутся как цитаты из пацанских пабликов, но для компании Nike это не просто слова, а история о том, как они упустили один из крупнейших рекламных контрактов в истории спорта.

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Дело в том, что в совсем юном возрасте тогда еще неизвестный всему миру аргентинский мальчик по имени Лионель Месси носил спортивную форму от компании Nike.

В качестве предложения стать лицо компании в будущем, отец этого мальчика запросил у транснациональной компании всего лишь спортивные костюмы на несколько сотен долларов. Что для многомиллиардной компании пара сотен долларов спросите вы? Но просьбу отца маленького и хиленького парнишки попросту проигнорировали.

В 17 лет этот парнишка впервые дебютировал в профессиональном футболе за испанский гранд Барселону. Уже в 19 лет он превратился в восходящую звезду и подписал спонсорский контракт с компанией Adidas.

Боссы конкурента Nike потратили не несколько сотен долларов, но все эти деньги сполна окупились. А в потери Nike измеряются в миллиардах долларов. Вот какой может быть цена жадности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   адидас   интересно   лионель   месси   найк   реклама   футбол   
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Евгений 53 минуты назад
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 12 минут назад
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1k
Aleksei 12 минут назад
вот жеж лоооооххи,ну дебииилы жадные.Локти,поди,кусали себе потом..
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582
Seryi_spb 21 минуту назад
Будем надеяться что этот пост существенно поправит пошатнувшееся финансовое положение компании.
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Александр Невский
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