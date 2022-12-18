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Вчера вместе танцевали, а сегодня в чёрном списке — Неймар заблокировал своего партнера по сборной в соцсетях

Вчера вместе танцевали, а сегодня в чёрном списке — Неймар заблокировал своего партнера по сборной в соцсетях

Автор:
18 декабря 2022 16:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Неймар   Ришарлисон   Спорт   интересно   катар   курьез   футбол   чм-2022   
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На подходящем к концу футбольном чемпионате мира сборная Бразилии показала себя как зажигательная команда, которая играет на оле. Среди кучи финтов и яркой атакующей игры с множеством голов, они запомнились и различными празднованиями после взятия ворот соперника.

Казалось, что команда приехала в Катар, чтобы показать, как бразильцы отмечают карнавалы. И все бы ничего, если бы в четвертьфинале они сенсационно проиграли неуступчивым хорватам. С тех пор обстановка праздника у пентакампионов испортилась. Главный тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, а бывшие партнёры по атаке начали ссориться.

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Например, Неймар не оценил своё изображение, который увековечил на своей спине его напарник, нападающий Тотенхема Ришарлисон. Он потребовал перебить татуировку, чтобы его портрет исчез. Он даже выслал Ришарлисону 30 тысяч евро. А после этого футболист французского ПСЖ и вовсе заблокировал партнера по сборной.

Видимо, Неймар настолько сильно расстроился из-за того, что пропустил день рождения своей сестры ради того, чтобы проиграть хорватом, не дойдя даже до полуфинала.


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Метки: Неймар   Ришарлисон   Спорт   интересно   катар   курьез   футбол   чм-2022   
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17  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Набить морду другого мужика у себя на спине?
Я один считаю это долб@епизмом?
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9k
Shtoppi 11 секунд назад
<<Например, Неймар не оценил своё изображение, который увековечил на своей спине его напарник, нападающий Тотенхема Ришарлисон. Он потребовал перебить татуировку, чтобы его портрет исчез.>>
----------------
Видимо это ситуация когда, люди с нормальной ориентацией, перечеркивают "набитое" в порывах чувств имя подружки, то тут все то же самое, но на футболистский лад.
Вроде мальчики, а всё как девочки
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1k
zu4ara 13 минут назад
гомосятская татуха... фу [мат]
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421
Бывалый Полчаса назад
Через два часа будет новый трехкратный чемпион. Аргентина или Франция?
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1k
Lexx 39 минут назад
Партнёр половой походу. Что бы когда в жопу дрючили, не представляли его себе. А для чего ещё его рожа на спине.
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7
Pasha Lexx Полчаса назад
Да вряд ли, выглядит что чувак просто поехал на футболе и команде. Хотя хрен их знает, свечку не держал.
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31k
Юр21 59 минут назад
И вот вам это интересно? У кого какая татуировка, кто какого цвета трусы носит...
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
За котейку отрыгнулось ублюдочкам.
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2k
S__D 2 часа назад
которая играет на оле.
.
Оолее-оле-оле-олее!
Браазилия - пентакампиоон!
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444
mishka79 S__D Час назад
Это термин какой-то или редакторы, как всегда, на высоте?
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Александр Невский
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