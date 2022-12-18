Вчера вместе танцевали, а сегодня в чёрном списке — Неймар заблокировал своего партнера по сборной в соцсетях

Казалось, что команда приехала в Катар, чтобы показать, как бразильцы отмечают карнавалы. И все бы ничего, если бы в четвертьфинале они сенсационно проиграли неуступчивым хорватам. С тех пор обстановка праздника у пентакампионов испортилась. Главный тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, а бывшие партнёры по атаке начали ссориться.