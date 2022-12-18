Вчера вместе танцевали, а сегодня в чёрном списке — Неймар заблокировал своего партнера по сборной в соцсетях

На подходящем к концу футбольном чемпионате мира сборная Бразилии показала себя как зажигательная команда, которая играет на оле. Среди кучи финтов и яркой атакующей игры с множеством голов, они запомнились и различными празднованиями после взятия ворот соперника.
Казалось, что команда приехала в Катар, чтобы показать, как бразильцы отмечают карнавалы. И все бы ничего, если бы в четвертьфинале они сенсационно проиграли неуступчивым хорватам. С тех пор обстановка праздника у пентакампионов испортилась. Главный тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, а бывшие партнёры по атаке начали ссориться.
Например, Неймар не оценил своё изображение, который увековечил на своей спине его напарник, нападающий Тотенхема Ришарлисон. Он потребовал перебить татуировку, чтобы его портрет исчез. Он даже выслал Ришарлисону 30 тысяч евро. А после этого футболист французского ПСЖ и вовсе заблокировал партнера по сборной.
Видимо, Неймар настолько сильно расстроился из-за того, что пропустил день рождения своей сестры ради того, чтобы проиграть хорватом, не дойдя даже до полуфинала.
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Я один считаю это долб@епизмом?
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Видимо это ситуация когда, люди с нормальной ориентацией, перечеркивают "набитое" в порывах чувств имя подружки, то тут все то же самое, но на футболистский лад.
Вроде мальчики, а всё как девочки
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Оолее-оле-оле-олее!
Браазилия - пентакампиоон!