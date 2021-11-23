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Фанаты хотели похитить его: Марадону похоронили без сердца

Фанаты хотели похитить его: Марадону похоронили без сердца (10 фото)

Автор:
23 ноября 2021 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аргентина   интересно   кумир   марадона   сердце   спорт   факт   футбол   
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Аргентинский футболист Диего Арманда Марадона скончался в ноябре прошлого года из-за сердечной недостаточности.

У легенды были проблемы с сердцем в последние годы его жизни. Его последними словами "Что-то мне не хорошо". Он умер в своих апартаментах. Но как и при жизни, после смерти вокруг фигуры Марадоны до сих пор ходят сенсационные слухи, например, версия о том, что его похоронили без сердца.

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В день смерти Марадоны был объявлен трехдневный национальный траур, ведь для Аргентины он был героем. Хоть в жизни Марадоны было много темных пятен и смертельных грехов, в стране была создана религия и церковь Диего Марадоны. Настолько люди любили футболиста.


Похороны звезды футбола проходили в узком кругу, несмотря на предложение властей перевезти тело на вертолете, семья отказалась от этого предложения и траурная процессия прошла в сопровождении большого числа полицейских, которые не пускали фанатов к гробу.


Футбольный клуб, который был последним в его тренерской карьере сделал перфоманс в честь своего знаменитого тренера.


Марадону продолжают помнить и по сей день. В годовщину смерти футболиста, итальянский "Наполи" вышел на поле в футболках с изображением легенды своего клуба.


Сегодня стало известно, что футболиста могли похоронить без сердца. Об этом заявил аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро в своей книге. По словам Кастро, сердце Марадоны весило 500 грамм, хотя сердце обычных людей весит примерно 300 грамм. Даже если учитывать, что из-за спорта оно было увеличено в размерах, это не объясняет такой величины.


Помимо версии о том, что сердце Марадоны извлекли якобы для установления причин смерти, аргентинский журналист полагает, что Диего Марадону похоронили без сердца, дабы предотвратить попытку фанатов украсть орган своего кумира.


Зная одержимость аргентинцев легендарным футболистом, версия с попыткой украсть сердце Марадоны звучит вполне правдоподобно.


Источник: Лента.ру

Источник:

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Метки: аргентина   интересно   кумир   марадона   сердце   спорт   факт   футбол   
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noname Час назад
а как это работает. тот факт что похоронили без сердца - секрет. Что мешает фанатам вскрыть могилу, думая что сердце там? или за сердцем охотятся только "особы приближенные к императору", а они-то в курсе
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