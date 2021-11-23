Фанаты хотели похитить его: Марадону похоронили без сердца

Аргентинский футболист Диего Арманда Марадона скончался в ноябре прошлого года из-за сердечной недостаточности.
У легенды были проблемы с сердцем в последние годы его жизни. Его последними словами "Что-то мне не хорошо". Он умер в своих апартаментах. Но как и при жизни, после смерти вокруг фигуры Марадоны до сих пор ходят сенсационные слухи, например, версия о том, что его похоронили без сердца.
В день смерти Марадоны был объявлен трехдневный национальный траур, ведь для Аргентины он был героем. Хоть в жизни Марадоны было много темных пятен и смертельных грехов, в стране была создана религия и церковь Диего Марадоны. Настолько люди любили футболиста.
Похороны звезды футбола проходили в узком кругу, несмотря на предложение властей перевезти тело на вертолете, семья отказалась от этого предложения и траурная процессия прошла в сопровождении большого числа полицейских, которые не пускали фанатов к гробу.
Футбольный клуб, который был последним в его тренерской карьере сделал перфоманс в честь своего знаменитого тренера.
Miles de velas iluminaron la tribuna popular que hace años lleva el nombre de Diego A. Maradona.— Newell’s Old Boys (@Newells) November 27, 2020
Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestros corazones ❤️🖤#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/Voq1qUEJet
Марадону продолжают помнить и по сей день. В годовщину смерти футболиста, итальянский "Наполи" вышел на поле в футболках с изображением легенды своего клуба.
Tutto pronto nel nostro spogliatoio! 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021
Maglia Maradona Game👇
🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV
🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b
🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/iT5ySQfyrn
Сегодня стало известно, что футболиста могли похоронить без сердца. Об этом заявил аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро в своей книге. По словам Кастро, сердце Марадоны весило 500 грамм, хотя сердце обычных людей весит примерно 300 грамм. Даже если учитывать, что из-за спорта оно было увеличено в размерах, это не объясняет такой величины.
Помимо версии о том, что сердце Марадоны извлекли якобы для установления причин смерти, аргентинский журналист полагает, что Диего Марадону похоронили без сердца, дабы предотвратить попытку фанатов украсть орган своего кумира.
Зная одержимость аргентинцев легендарным футболистом, версия с попыткой украсть сердце Марадоны звучит вполне правдоподобно.
Источник: Лента.ру
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