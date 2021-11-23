Фанаты хотели похитить его: Марадону похоронили без сердца

У легенды были проблемы с сердцем в последние годы его жизни. Его последними словами "Что-то мне не хорошо". Он умер в своих апартаментах. Но как и при жизни, после смерти вокруг фигуры Марадоны до сих пор ходят сенсационные слухи, например, версия о том, что его похоронили без сердца.