10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне

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Люди любят романтизировать различные эпохи на основе фильмов, где главные герои ходят на балы, сражаются в рыцарских поединках и скачут на конях по полям. Но на самом деле они очень далеки от истины. Привести в пример тот же Лондон, который в глазах многих является образцом галантности и этикета.
Мы готовы открыть вам глаза на этот город! Просто прочитайте эти 10 фактов!
1. Жители средневекового Лондона – и люди, и животные – производили 50 тонн экскрементов в день, которые неизбежно оказывались на улице
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2. Из-за отсутствия в городе тротуара и асфальта, люди ходили по земле, покрытой экскрементами, останками животных и гниющими объедками
3. Такое количество мусора и вонь привели к появлению золотарей. Они занимались уборкой отбросов и экскрементов. И хоть ремесло было отвратительным, зарплата золотарей была на порядок выше, чем у простых работяг
4. В те времена улица Шерборн-лэйн в Восточном Лондоне была настолько отвратительна, что ее называли исключительно Shiteburn Lane (Shit - дерьмо)
5. В средневековом Лондоне запрещалось опорожнять ночные горшки, выливая их прямо из окна. Но кого это могло остановить в городе без канализации?
6. 1369 году король Эдуард III запретил мясникам забивать животных в пределах города из-за ужасной вони крови и потрохов. А еще потому, что гниющее мясо запросто сбрасывали прямо в Темзу
7. В 1345 вышел закон, который обязывал того, кто выбросит мусор на улице, оплатить штраф 2 шиллинга. Немалая сумма для того времени
8. Свиньям, принадлежащим ордену госпитальеров Святого Антония, разрешалось свободно бродить по городу
9. За период с 1348 до 1665 года в Лондоне произошло 16 вспышек чумы. Во времена «Черной смерти» (пандемии чумы) 1348-49 гг. треть лондонцев либо умерла, либо сбежала
10. В городе было три великих пожара. Два пожара (в 1135-м и 1212-м годах) начались на деревянном London Bridge, а третий охватил Лондон в 1666 и разрушил большую часть города
11. Под станцией метро Aldgate захоронено больше тысячи тел. Всему виной чума. Это место, где массово закапывали тела умерших от этого заболевания людей, предварительно отпетых испуганным священником
Источник:
АНТИФИШКИ
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