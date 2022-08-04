FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1483 поста • 274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне

10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне

Автор:
04 августа 2022 08:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   лондон   люди   познавательно   средневековье   факты   фото   
442
12

Люди любят романтизировать различные эпохи на основе фильмов, где главные герои ходят на балы, сражаются в рыцарских поединках и скачут на конях по полям. Но на самом деле они очень далеки от истины. Привести в пример тот же Лондон, который в глазах многих является образцом галантности и этикета.

Мы готовы открыть вам глаза на этот город! Просто прочитайте эти 10 фактов!


1. Жители средневекового Лондона – и люди, и животные – производили 50 тонн экскрементов в день, которые неизбежно оказывались на улице

×
×

2. Из-за отсутствия в городе тротуара и асфальта, люди ходили по земле, покрытой экскрементами, останками животных и гниющими объедками

3. Такое количество мусора и вонь привели к появлению золотарей. Они занимались уборкой отбросов и экскрементов. И хоть ремесло было отвратительным, зарплата золотарей была на порядок выше, чем у простых работяг

4. В те времена улица Шерборн-лэйн в Восточном Лондоне была настолько отвратительна, что ее называли исключительно Shiteburn Lane (Shit - дерьмо)

5. В средневековом Лондоне запрещалось опорожнять ночные горшки, выливая их прямо из окна. Но кого это могло остановить в городе без канализации?

6. 1369 году король Эдуард III запретил мясникам забивать животных в пределах города из-за ужасной вони крови и потрохов. А еще потому, что гниющее мясо запросто сбрасывали прямо в Темзу

7. В 1345 вышел закон, который обязывал того, кто выбросит мусор на улице, оплатить штраф 2 шиллинга. Немалая сумма для того времени

8. Свиньям, принадлежащим ордену госпитальеров Святого Антония, разрешалось свободно бродить по городу

9. За период с 1348 до 1665 года в Лондоне произошло 16 вспышек чумы. Во времена «Черной смерти» (пандемии чумы) 1348-49 гг. треть лондонцев либо умерла, либо сбежала

10. В городе было три великих пожара. Два пожара (в 1135-м и 1212-м годах) начались на деревянном London Bridge, а третий охватил Лондон в 1666 и разрушил большую часть города

11. Под станцией метро Aldgate захоронено больше тысячи тел. Всему виной чума. Это место, где массово закапывали тела умерших от этого заболевания людей, предварительно отпетых испуганным священником

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: интересно   лондон   люди   познавательно   средневековье   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

474482



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом...
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
Авария дня. Страшное ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#дтп#аварии#картинки#забавно#комментарии#США#Россия
#Юмор#люди#позитив#автомир#факты#кино#фотографии#милота#подборка#фильм
#животные#прикол#автомобили#история#улыбнуло#авто аварии#маразм#сарказм#природа#находка
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Кто такие готтентоты, от которых пошла мода на большие круглые «пятые точки» Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение Кто придумал смайлик, почему он жёлтый и кто получает все деньги за его использование Кто придумал смайлик, почему он жёлтый и кто получает все деньги за его использование

На что жалуетесь?

Вернуться