10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне

Люди любят романтизировать различные эпохи на основе фильмов, где главные герои ходят на балы, сражаются в рыцарских поединках и скачут на конях по полям. Но на самом деле они очень далеки от истины. Привести в пример тот же Лондон, который в глазах многих является образцом галантности и этикета.