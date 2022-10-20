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Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы

Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы

Автор:
20 октября 2022 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   евреи   интересно   люди   познавательно   факты   фото   цыган   
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С незапамятных времен цыганам был свойственен кочевой уклад, не требующий наличия земельного надела, дома и подсобного хозяйства. Но в советские времена их традиции подверглись серьезным испытаниям – бродяжничать и жить на «нетрудовые доходы» было чревато. Государство предпринимало попытки ассимилировать и приучить к оседлости цыган через приобщение к колхозной форме труда.

Согласно осуществленной в 26-ом году переписи населения, в Стране советов числилось свыше 60 тысяч цыган. Хотя в реальности их могло бы быть еще больше. Одни старались вообще не попадаться на глаза переписчикам, другие в некоторых случаях прикидывались представителями иных национальностей. Например, молдаванами или греками.

К коммунистической идеологии цыгане были довольно равнодушны. В зажиточности они ничего отрицательного не находили, к деньгам и золоту были неравнодушны. Хотя не видели особой роскоши с их традиционными способами заработка: гадание, попрошайничество, лудильные и кузнечные работы, торговля, выступления перед состоятельными людьми. Новые порядки осложнили им мелкое предпринимательство и привычный образ жизни.

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Как цыганам давали землю

Вероятно, изначально со стороны советского правительства не планировалось никакой принудиловки в отношении таборов. Казалось, что стоит лишь предоставить цыганам землю и они естественным образом завяжут со своим кочевничеством. В 1926-ом г. были установлены некоторые меры, призванные содействовать переходу цыган без определенного места жительства к трудовой оседлости. Через пару лет дополнительно вышел указ, о предоставлении осевшим цыганам земельных наделов.

Законодательство подразумевало добровольный формат вовлечения в колхозную/артельную трудовую деятельность. О репрессивных действиях при отказе от оседлой жизни тогда речи не шло. Однако, некоторые ретивые претворители перегибали на местах, зачисляя ромал в колхозы без их согласия и конфискуя в колхозную пользу их лошадей.

Сколько цыганских колхозов появилось в Советском Союзе

До середины 30-ых годов в СССР сформировались 50 цыганских коллективных хозяйств. Изъявившим желание получить постоянную прописку семьям предоставлялся земельный участок и материальное вспомоществование от 500 до 1000 руб. на создание усадьбы. Немалое количество цыган в этот период не преминули воспользоваться субсидией, но реально осели немногие. Только 5% вступили в колхозы или артели, да и они не горели желанием работать.

В одной из липецких артелей, состоящей из нескольких десятков цыган, приноровились нанимать для работы батраков из местных обитателей. Собственными же персонами рома в полях не объявлялись, а собранный батраками урожай вместо того, чтобы сдавать государству, делили промеж собой. Причем, местное начальство предпочитало закрывать глаза на подобные казусы, чтобы не отвадить и без того крайне неохотно коллективизирующихся цыган.

Это, однако, не значит, что цыгане являлись какими-то бездельниками по своей натуре. Просто им предлагались занятия, не связанные с их традиционными промыслами.


Принуждение цыган к оседлой жизни

В 1932-33 гг., спасаясь от голода, цыгане хлынули в крупные города, где пытались прокормиться привычной для них деятельностью. В декабре 1932-го г. вышло постановление, предписывающее иметь паспорт и прописку всем жителям городов и рабочих поселков старше 16 лет. В 1933-ем государство начало реализацию мер по выселению цыган из крупных городов. За период с 28 июля по 9 июня из одной только Москвы и окрестностей было выдворено 5460 цыган.

Все они были направлены в отдельные трудпоселки ОГПУ в Западной Сибири, где предполагалось приучать их к социалистическому труду. Принадлежащих им лошадей, повозки и скарб отправили вместе с ними эшелонами. Поскольку это были открытые трудпоселки, а не колонии, цыгане оттуда достаточно быстро разбежались.

В 1956-ом г. появился указ о противодействии цыганскому бродяжничеству, в коем было определено наказание за отказ иметь конкретное место проживания – до пяти лет на поселении. Волей-неволей цыгане стали массово обзаводиться паспортами и прописываться, хотя многие продолжали скитания. В начале 1958-го г. в СССР было зарегистрировано более 70 тыс. лиц цыганской национальности. У значительной части из них имелась постоянная прописка и официальная работа. Порядка 300 непреклонных отправились в ссылку.


Сельскохозяйственный рай для евреев

Что-то похожее пытались в Советском государстве провернуть и с евреями. В рамках проекта по привлечению еврейского населения СССР к сельскохозяйственной деятельности была создана Еврейская автономная область на Дальнем востоке. Предполагалось, что евреи будут туда массово переезжать (не только из СССР, но и из заграницы) и возделывать целину. Переселенцам предлагались 4 га земли на душу и ссуда в несколько сот рублей на семью.

Несмотря на все масштабные усилия, финансовые вливания, пропагандистскую работу и помощь некоторых иностранных организаций, предприятие не имело большого успеха. Предполагалось, что к 33 году численность еврейского население региона составит 60 тыс. человек, а к 38-му – 150 тыс. На деле в 28-29 гг. туда приехали 2820 человек, 1700 из которых покинули регион уже к 30-му г. Из 19600 евреев, прибывших сюда к 34-му г., 11,5 тыс. уехали. Иностранцев прибыло лишь пять сотен и большинство достаточно быстро ретировалось.

На сегодняшний день еврейское население ЕАО составляет менее 1%.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   евреи   интересно   люди   познавательно   факты   фото   цыган   
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7  комментариев
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87k
parallax Полчаса назад
Алоизович быстро понял, что попытка принудить эти народы к физическому труду, напрасная трата средств и времени.
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27k
Квантовый переход 5 минут назад
Если уничтожить два этих народа,на земле наступит рай.
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5k
Котэ 23 минуты назад
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10k
Rus77 24 минуты назад
Конечно ретировалось, там ведь работать нужно...
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25k
Юрий Полчаса назад
Про еврейское "счастье" даже фильм сняли, "Искатели счастья" 1936г.
Хорошее и весёлое кино.
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24k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Terracotka

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