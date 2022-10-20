Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы

В одной из липецких артелей, состоящей из нескольких десятков цыган, приноровились нанимать для работы батраков из местных обитателей. Собственными же персонами рома в полях не объявлялись, а собранный батраками урожай вместо того, чтобы сдавать государству, делили промеж собой. Причем, местное начальство предпочитало закрывать глаза на подобные казусы, чтобы не отвадить и без того крайне неохотно коллективизирующихся цыган.

Это, однако, не значит, что цыгане являлись какими-то бездельниками по своей натуре. Просто им предлагались занятия, не связанные с их традиционными промыслами.

Принуждение цыган к оседлой жизни

В 1932-33 гг., спасаясь от голода, цыгане хлынули в крупные города, где пытались прокормиться привычной для них деятельностью. В декабре 1932-го г. вышло постановление, предписывающее иметь паспорт и прописку всем жителям городов и рабочих поселков старше 16 лет. В 1933-ем государство начало реализацию мер по выселению цыган из крупных городов. За период с 28 июля по 9 июня из одной только Москвы и окрестностей было выдворено 5460 цыган.

Все они были направлены в отдельные трудпоселки ОГПУ в Западной Сибири, где предполагалось приучать их к социалистическому труду. Принадлежащих им лошадей, повозки и скарб отправили вместе с ними эшелонами. Поскольку это были открытые трудпоселки, а не колонии, цыгане оттуда достаточно быстро разбежались.