Почему в старину считалось, что женщина на судне - к беде?

Прямой запрет на перевозку женщин кораблями особенно сильно действовал у южноевропейских католических народов - тех же португальцев и испанцев. Что в конечном итоге привело к образованию современных латиноамериканских народов.

Например, мексиканцев - испанцев-европейцев по отцовской линии и индейцев местных племен - по материнской. Ибо конкистадоры в новом свете, оставшись без своих не получивших билета синьорит, сражу же устремлялись в объятия туземных дам.

Но все же - почему женщин в прошлые века старались не пускать на корабли? Объясняю.

Восприятие самого корабля как женщины