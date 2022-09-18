«Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах

Вообще, такого слова как «гейша» не было до 1600-х. Но сам концепт существовал уже более 500 лет.

С 13-го века мужчины делали то же, что и более современные гейши — развлекали мужчин разговорами, наливали им чай, пели песни и шутили.

А вот уже в 1600-х эти мужчины стали называть себя гейшами и работать в борделях с элитными проститутками. Мужчины-гейши развлекали гостей, пока те ждали своей очереди.

2. Гейши никогда не были проститутками