«Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах

Гейша — символ Японии. Однако как много мы знаем о гейшах? Большинство уверено, что гейши — японские проститутки, покрывающие лица толстым слоем белой краски.
Вот только одно но: гейша не является путаной, она не покрывает лицо белой краской, а первыми гейшами вообще были мужчины.
Вот так-то. Давайте посмотрим, что еще интересного можно узнать о гейшах.
1. Первыми гейшами были мужчинами
Вообще, такого слова как «гейша» не было до 1600-х. Но сам концепт существовал уже более 500 лет.
С 13-го века мужчины делали то же, что и более современные гейши — развлекали мужчин разговорами, наливали им чай, пели песни и шутили.
А вот уже в 1600-х эти мужчины стали называть себя гейшами и работать в борделях с элитными проститутками. Мужчины-гейши развлекали гостей, пока те ждали своей очереди.
2. Гейши никогда не были проститутками
На самом деле гейшам даже запрещали спать со своими клиентами. Они, повторяем, лишь развлекали мужчин, пока те ждали своей очереди, чтобы переспать с ойран — так называли элитных проституток в Японии.
Некоторые бордели даже не разрешали гейшам сидеть слишком близко к мужчинам, опасаясь, что те украдут клиентов у ойран.
3. Слово «гейша» («гэйся») переводится дословно как «человек искусства»
Чтобы стать гейшей, нужно было пройти очень сложное обучение, которое начиналось, когда девочке исполнялось 6, и продолжалось не меньше 5 лет. Причем обучение, можно сказать, никогда не останавливалось: гейши оттачивали свое искусство каждый день.
Они были известны тем, что сами сочиняли «меланхоличные» песни и мелодии, медленные и наполненные грацией танцы, отличающиеся глубокими символизмом.
4. Проститутки называли себя гейшами, чтобы привлечь иностранцев
По окончании Второй мировой войны в Японии базировались американские военные. И проститутки буквально бросались на них, называя себя гейшами в надежде, что солдаты купятся на экзотику. Девушкам было нечего есть, а ночь с иностранцем сулила неплохие деньги.
5. «Гейши», которых вы видите на фото в интернет, на самом деле майко
Майко — ученица гейши. И это у майко лицо обычно покрыто белой краской. Гейши красят лицо белым лишь по особым случаям, и то так делают только молодые гейши. Чем старше гейша, тем проще ее наряд и макияж.
6. Предшественницами гейш были женщины, переодевающиеся в мужчин
До гейш были сирабёси — женщины, переодевающиеся в мужчин. Они танцевали и развлекали гостей. Нет достоверных сведений о том, почему сирабёси надевали мужские кимоно. Но многие считают, что они так делали потому, что самураи тогда были очень даже не прочь переспать с мальчиками.
7. У большинства гейш были лысины
А все из-за того, что, когда они были майко, им приходилось носить экстравагантные прически, в которых волосы всегда очень туго стягивались на затылке. Гейши гордились этими лысинами и считали их «медалью майко», символом того, как много им пришлось пережить, прежде чем стать профессиональными гейшами.
8. Чем старше гейша, тем она востребование
Считается, что чем старше гейша, тем больше у нее накопилось опыта. Самой старой гейше Юко Асакуса 94 года! В профессию она пришла в 16 лет! Сейчас Юко заказывают лишь богачи и политики, готовые заплатить немалую цену за ее услуги.
9. Обучение гейш настолько тяжелое, что на сегодняшний день оно вне закона
Конечно, в Японии все еще есть гейши, но учат их уже совсем по-другому.
Обучение начинается с 15 лет, а не с 6, и часто занятия проводятся всего один раз в неделю.
Сейчас в Киото всего около 250 гейш-женщин, а еще век назад их было 2 тыс.
В 1998 году одни родители хотели отдать свою дочь на классическое обучение гейш, но их посадили в тюрьму. И это неудивительно, ведь они по сути продали своего ребенка. Раньше обучение гейш с этого и начиналось.
10. В Японии все еще существуют гейши-мужчины
В одном только квартале Токио Кабуки-тё можно насчитать порядка 7 тыс. гейш-мужчин. Вообще, их сейчас называют хосуто. Талантами гейш они не обладают, но могут выпить с дамой и задарить ее комплиментами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Раньше радио и ТВ не было чем веселиться? Вот в бричку и с цыганами по проспекту. Или цыган в дом с песнями, ну как в фильме Рязанова.
P.S. ну и как же не ответить на самый важный вопрос, очень русские любят его задвавать. А что, наверняка эти хосты спят и с девочками и с мальчиками?
Ответ: Нет, в клубы с хостами мальчиков вообще почти не пускают. Им в соседнюю дверь, к девочкам. Впрочем есть и гей версии таких заведений, они расположены в соответствующих кварталах, так что не перепутаете.
Кстати все эти клубы держит местная мафия (та самая Джакузи...ой, Якудзи!)
Мемуары гейши.
Только в последнем пункте я бы поспорил. Никогда не слышал чтобы этих господинов (и господинок) называли гейшами. А слово "Хосуто" всего лишь английское "Host" на местное произношение. Хосты (и хостессы) работают по всему миру, просто в японии это явление более массовое и со своим колоритом так сказать, типо рейтингов и прочей иерархией.
А на всех фотографиях при этом гейши с белой краской на лицах.
Где то у тебя, автор, нестыковочка...