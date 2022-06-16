Пять самых знаменитых телеграмм в истории

Я нашел пять самых известных телеграмм в истории. Наверняка их больше, но в масштабах исторических событий эти пять можно назвать самыми важными.
О нефти
В августе 1961 года геолог Фарман Салманов отправил телеграмму на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с одной строчкой: “Я нашел нефть. Вот так”.
Никто не верил Салманову, что в Западной Сибири есть нефть. Салманов на это обижался, ведь он считал себя великим геологом. Поэтому свои телеграммы Салманов составлял довольно грубо. Вот пример текста телеграммы, отправленной одному из критиков:
«Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов»
За 30 лет Салманов открыл 130 месторождений нефти, которые теперь дают половину всей нефти России.
О гибели «Титаника»
Первую телеграмму о гибели «Титаника» отправили спустя 11 часов после катастрофы. Это сделал Брюс Исмей, который спасся на шлюпке. Текст такой:
«С глубоким сожалением сообщаю, что "Титаник" этим утром 15-го апреля затонул после столкновения с айсбергом. Результатом стали большие человеческие жертвы. Все подробности потом»
Всю оставшуюся жизнь Брюс Исмей носил прозвище «Трус с Титаника».
О кубинской революции 1897 года
В 1897 году газетный магнат Уильям Хёрст отправил художника Фредерика Ремингтона сделать зарисовки кубинский событий. Там с 1895 года проходили народные выступления за независимость от Испании под руководством Хосе Марти. Однако это совсем не выглядело как война. И Ремингтон отправил телеграмму с таким текстом:
«Все тихо. Никаких волнений. Война не начнется. Хочу вернуться»
В ответ Уильям Хёрст попросил художника остаться еще на некоторое время:
«Пожалуйста, оставайся. Если ты обеспечишь картинки, я обеспечу войну»
Так и случилось. К концу 1897 года разгорелась настоящая война, к которой в апреле 1898 года присоединилась и Америка. 12 августа 1898 года Испания капитулировала, а США установили полный контроль над Кубой. Настоящую независимость Куба обрела спустя 61 год, когда кубинцы во главе с Фиделем Кастро не освободили Кубу от американского покровительства. Это случилось в 1959 году.
Телеграмма №511
22 февраля 1946 года сотрудник посольства США в СССР Джордж Кеннан отравил телеграмму, в которой обосновал невозможность сотрудничества с СССР. Эта телеграмма послужила началом многолетнему периоду в истории двух стран, известному как «Холодная война» с 1946 по 1991 годы. Полный текст телеграммы вы можете прочитать по ссылке.
Телеграмма Циммермана
17 января 1917 года министр иностранных дел Германии Артур Циммерман отправил телеграмму послу Германии в США Иоганну Бернстоффу с планом вступление в войну против США на стороне Мексики.
Вот текст телеграммы:
«Мы намерены начать с 1 февраля беспощадную подводную войну. Несмотря ни на что, мы попытаемся удержать США в состоянии нейтралитета. Однако в случае неуспеха мы предложим Мексике: вместе вести войну и сообща заключить мир. С нашей стороны мы окажем Мексике финансовую помощь и заверим, что по окончании войны она получит обратно утраченные ею территории Техаса, Новой Мексики и Аризоны. Мы поручаем вам выработать детали этого соглашения.
Вы немедленно и совершенно секретно предупредите президента Каррансу, как только объявление войны между нами и США станет совершившимся фактом. Добавьте, что президент Мексики может по своей инициативе сообщить японскому послу, что Японии было бы очень выгодно немедленно присоединиться к нашему союзу.
Обратите внимание президента на тот факт, что мы впредь в полной мере используем наши подводные силы, что заставит Англию подписать мир в ближайшие месяцы».
В результате перехвата телеграммы разведкой, США объявили 6 апреля 1917 года войну Германии, и тем самым вступили в Первую мировую войну.
Первая телеграмма в истории
Ну и нельзя не рассказать о первой в истории телеграммы. Хотя она и не играет никакой политической роли, историю человечества она изменила за считанные недели.
24 мая 1844 года Самюэль Морзе отправил первую в истории телеграмму. Вот её текст:
«Вот что творит Бог».
Так наступила эра быстрой связи, ведь до изобретения телеграфа самым быстрым способом связи были лошади и пароходы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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экспедици Нобиле, принимаются бесплатно".
Рабинович телеграфирует другу в Одессу:
"Хаим зпт ищи Нобиле тчк Если не найдешь зпт пришли копченой скумбрии
тчк".
А кто ж освободил-то?
"Артур Циммерман отправил телеграмму послу Германии в США Иоганну Бернстоффу с планом вступление в войну против США на стороне Мексики"
Не наоборот? Мексика на стороне Германии?
Ну а Грузите апельсины бочках братья карамазовы и переписка Лиходеева с Римским конечно выдуманные но таки известные телеграммы.
Как и в случае с Херстом нужна была картинка . Уж что что ,а обеспечить войну штатам как 2 пальца....