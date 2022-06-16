Пять самых знаменитых телеграмм в истории

В 1897 году газетный магнат Уильям Хёрст отправил художника Фредерика Ремингтона сделать зарисовки кубинский событий. Там с 1895 года проходили народные выступления за независимость от Испании под руководством Хосе Марти. Однако это совсем не выглядело как война. И Ремингтон отправил телеграмму с таким текстом:

«Все тихо. Никаких волнений. Война не начнется. Хочу вернуться»

В ответ Уильям Хёрст попросил художника остаться еще на некоторое время:

«Пожалуйста, оставайся. Если ты обеспечишь картинки, я обеспечу войну»

Так и случилось. К концу 1897 года разгорелась настоящая война, к которой в апреле 1898 года присоединилась и Америка. 12 августа 1898 года Испания капитулировала, а США установили полный контроль над Кубой. Настоящую независимость Куба обрела спустя 61 год, когда кубинцы во главе с Фиделем Кастро не освободили Кубу от американского покровительства. Это случилось в 1959 году.

Телеграмма №511