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Пять самых знаменитых телеграмм в истории

Пять самых знаменитых телеграмм в истории

Автор:
16 июня 2022 10:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   люди   познавательно   телеграмм   факты   фото   
3677
12

Я нашел пять самых известных телеграмм в истории. Наверняка их больше, но в масштабах исторических событий эти пять можно назвать самыми важными.

О нефти

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В августе 1961 года геолог Фарман Салманов отправил телеграмму на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с одной строчкой: “Я нашел нефть. Вот так”.

Никто не верил Салманову, что в Западной Сибири есть нефть. Салманов на это обижался, ведь он считал себя великим геологом. Поэтому свои телеграммы Салманов составлял довольно грубо. Вот пример текста телеграммы, отправленной одному из критиков:

«Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов»

За 30 лет Салманов открыл 130 месторождений нефти, которые теперь дают половину всей нефти России.


О гибели «Титаника»

Первую телеграмму о гибели «Титаника» отправили спустя 11 часов после катастрофы. Это сделал Брюс Исмей, который спасся на шлюпке. Текст такой:

«С глубоким сожалением сообщаю, что "Титаник" этим утром 15-го апреля затонул после столкновения с айсбергом. Результатом стали большие человеческие жертвы. Все подробности потом»

Всю оставшуюся жизнь Брюс Исмей носил прозвище «Трус с Титаника».

О кубинской революции 1897 года

В 1897 году газетный магнат Уильям Хёрст отправил художника Фредерика Ремингтона сделать зарисовки кубинский событий. Там с 1895 года проходили народные выступления за независимость от Испании под руководством Хосе Марти. Однако это совсем не выглядело как война. И Ремингтон отправил телеграмму с таким текстом:

«Все тихо. Никаких волнений. Война не начнется. Хочу вернуться»

В ответ Уильям Хёрст попросил художника остаться еще на некоторое время:

«Пожалуйста, оставайся. Если ты обеспечишь картинки, я обеспечу войну»

Так и случилось. К концу 1897 года разгорелась настоящая война, к которой в апреле 1898 года присоединилась и Америка. 12 августа 1898 года Испания капитулировала, а США установили полный контроль над Кубой. Настоящую независимость Куба обрела спустя 61 год, когда кубинцы во главе с Фиделем Кастро не освободили Кубу от американского покровительства. Это случилось в 1959 году.


Телеграмма №511

22 февраля 1946 года сотрудник посольства США в СССР Джордж Кеннан отравил телеграмму, в которой обосновал невозможность сотрудничества с СССР. Эта телеграмма послужила началом многолетнему периоду в истории двух стран, известному как «Холодная война» с 1946 по 1991 годы. Полный текст телеграммы вы можете прочитать по ссылке.

Телеграмма Циммермана

17 января 1917 года министр иностранных дел Германии Артур Циммерман отправил телеграмму послу Германии в США Иоганну Бернстоффу с планом вступление в войну против США на стороне Мексики.

Вот текст телеграммы:

«Мы намерены начать с 1 февраля беспощадную подводную войну. Несмотря ни на что, мы попытаемся удержать США в состоянии нейтралитета. Однако в случае неуспеха мы предложим Мексике: вместе вести войну и сообща заключить мир. С нашей стороны мы окажем Мексике финансовую помощь и заверим, что по окончании войны она получит обратно утраченные ею территории Техаса, Новой Мексики и Аризоны. Мы поручаем вам выработать детали этого соглашения.

Вы немедленно и совершенно секретно предупредите президента Каррансу, как только объявление войны между нами и США станет совершившимся фактом. Добавьте, что президент Мексики может по своей инициативе сообщить японскому послу, что Японии было бы очень выгодно немедленно присоединиться к нашему союзу.

Обратите внимание президента на тот факт, что мы впредь в полной мере используем наши подводные силы, что заставит Англию подписать мир в ближайшие месяцы».

В результате перехвата телеграммы разведкой, США объявили 6 апреля 1917 года войну Германии, и тем самым вступили в Первую мировую войну.


Первая телеграмма в истории

Ну и нельзя не рассказать о первой в истории телеграммы. Хотя она и не играет никакой политической роли, историю человечества она изменила за считанные недели.

24 мая 1844 года Самюэль Морзе отправил первую в истории телеграмму. Вот её текст:

«Вот что творит Бог».


Так наступила эра быстрой связи, ведь до изобретения телеграфа самым быстрым способом связи были лошади и пароходы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   история   люди   познавательно   телеграмм   факты   фото   
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1k
Шурман 2 часа назад
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25
Аврашалом Маркович 14 минут назад
Объявление на почтамте: "Телеграммы, связанные с поисками пропавшей
экспедици Нобиле, принимаются бесплатно".
Рабинович телеграфирует другу в Одессу:
"Хаим зпт ищи Нобиле тчк Если не найдешь зпт пришли копченой скумбрии
тчк".
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68k
Доктор Джонс 21 минуту назад
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17k
Corvus Corax 42 минуты назад
" Настоящую независимость Куба обрела спустя 61 год, когда кубинцы во главе с Фиделем Кастро не освободили Кубу от американского покровительства. Это случилось в 1959 году"
А кто ж освободил-то?

"Артур Циммерман отправил телеграмму послу Германии в США Иоганну Бернстоффу с планом вступление в войну против США на стороне Мексики"
Не наоборот? Мексика на стороне Германии?
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12k
Виталий Касандров 46 минут назад
Ну а мне вспоминается таки Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду .. это таки реальная.
Ну а Грузите апельсины бочках братья карамазовы и переписка Лиходеева с Римским конечно выдуманные но таки известные телеграммы.
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12k
Виталий Касандров 50 минут назад
В результате перехвата телеграммы разведкой, США объявили 6 апреля 1917 года войну Германии, и тем самым вступили в Первую мировую войну.Ну это таки формальный повод . Все и так уже было на мази .
Как и в случае с Херстом нужна была картинка . Уж что что ,а обеспечить войну штатам как 2 пальца....
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13k
Алексей Час назад
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21k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Serg2001 2 часа назад
«грузите апельсины бочках братья карамазовы »
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Infinite

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