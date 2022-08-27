Из-за чего 100 лет назад карманные часы начали носить на руке

Причиной того, что часы стали носить на запястье, было несколько – моду диктовало удобство, а удобства требовала война. Считается, что в Англии джентельмены просто не могли надеть часы на запястье, поскольку дресс-код до какого-то времени подразумевал обязательное ношение перчаток, а длина рукава сюртука или мундира была такой, что до запястья было просто не добраться. При этом всегда имелся кармашек для часов на цепочке – и часы тоже.

Однако во время Второй англо-бурской войны, на стыке 19-20 веков, английские офицеры вынуждены были воевать в жарких погодных условиях и стали носить более лёгкую одежду. Новый китель не подразумевал карманов для часов, да и носить так часы становилось неудобным.