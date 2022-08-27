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Из-за чего 100 лет назад карманные часы начали носить на руке

Из-за чего 100 лет назад карманные часы начали носить на руке

Автор:
27 августа 2022 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   карманные часы   люди   познавательно   факты   фото   часы   
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Всего лишь 100 с небольшим лет прошло с тех пор, как были придуманы традиционные наручные часы, которые сейчас уже теряют популярность (время проще посмотреть на телефоне или смартфоне). А началось всё с англичан, причём с военных.

Причиной того, что часы стали носить на запястье, было несколько – моду диктовало удобство, а удобства требовала война. Считается, что в Англии джентельмены просто не могли надеть часы на запястье, поскольку дресс-код до какого-то времени подразумевал обязательное ношение перчаток, а длина рукава сюртука или мундира была такой, что до запястья было просто не добраться. При этом всегда имелся кармашек для часов на цепочке – и часы тоже.

Однако во время Второй англо-бурской войны, на стыке 19-20 веков, английские офицеры вынуждены были воевать в жарких погодных условиях и стали носить более лёгкую одежду. Новый китель не подразумевал карманов для часов, да и носить так часы становилось неудобным.

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Тогда и возникла идея носить часы на руке – припаивая к их корпусу крепления для ремешков или даже делая специальный браслет со специальным чехлом. Для такого тюнинга карманные часы отсылали на часовые фабрики, где быстро догадались производить уже готовые наручные часы – и с ушками, и с ремешками.

У военных были и другие требования к наручным часам – например, стекло закрывали специальным металлическим корпусом, который защищал часы от случайных осколков, но при этом позволял всё же видеть стрелки и циферблат. Но всё же такие решения были скорей "кустарными".

Во время начавшейся Первой Мировой войны, понятно, наручные часа также были востребованы. А причиной того, что они потом стали использоваться и "на гражданке", можно считать не столько военную моду, сколько то, что фабрики наделали таких часов очень много – надо было продавать. Хотя и от карманных часов особо никто ещё не отказывался.

Впрочем, между двумя мировыми войнами прошло не так много времени, технологии развивались – по армейским заказам во многих странах стали появляться ударозащитные, водонепроницаемые и т.п. наручные часы. Во время Второй мировой они стали почти обязательной частью амуниции для военных, а после – уже просто привычной вещью.

К слову, история советских наручных часов тоже началась благодаря военным, а вот истории российских наручных часов просто не существует – в Российской империи таковые просто не выпускались. Уже в начале 1920-х годов командование РККА закупало наручные часы в европейских странах, но понимало, что требуется своё производство.

Решение для запуска производства было принято простое – в США купили две обанкротившихся часовых фабрики и перевезли их в Москву, где те начали свою работу уже в 1930-м году. Во время Второй мировой войны оба часовых завода были полностью эвакуированы из Москвы, один из которых уже осенью 1941-го года был полностью перевезён в город Чистополь.

Именно чистопольский часовой завод "Восток" прославился затем знаменитыми часами "Командирские" – они, правда, были выпущены только в 1969-м году. Однако здесь же в феврале 1943-го года – несмотря на то, что война ещё не окончилась – были выпущены первые в Советском Союзе мужские наручные часы, которые назывались "Кировские".

Забавный факт для концовки: в итоге "Восток", выросший из обанкротившейся американской часовой фабрики, "отдал должок" американцам – в 1990-х годах, когда США и СССР пытались активно дружить, "Восток" выпустил несколько десятков тысяч часов под названием Desert Shield ("Щит пустыни") по заказу американской армии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   карманные часы   люди   познавательно   факты   фото   часы   
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1  комментарий
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albedo 9 минут назад
Небольшое замечание: часы "Командирские" начали выпускать в 1965 году, а не в 1969 как у автора.
Их дизайн утверждал министр обороны маршал Малиновский.
И первое время в свободной продаже их не было.
(Сам до сих пор ношу такие, делая периодически репассаж)
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