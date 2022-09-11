Великаны действительно существовали: кем были кифийцы из Африки

Предки современных африканцев были настоящими гигантами, а пески Сахары восемь тысячелетий бережно хранили их останки.
Оказывается, великаны существовали на самом деле: кифийская культура исчезла примерно 8 тыс. лет назад, а в XXI веке предстала перед учеными в виде множества артефактов. Эти древние африканцы были просто гигантами, ведь их средний рост превышал два метра. Напомним, средний рост современного человека 1,6-1,7 м.
Фотографии из нашей подборки изображают кифийцев, однако это вольные реконструкции цифрового художника и фотографа Алисы де Круйс (Alice de Kruijs), которая живет в Нидерландах. Она увлекается африканской культурой и специализируется на портретах. С помощью ее работ (которые, конечно же, являются ее фантазией) мы и предлагаем подробнее узнать о кифийской культуре Африки, представители которой были настоящими гигантами по сравнению с нами.
В 2000 году палеонтолог Пол Серено отправился в местечко Гоберо в Сахаре, которое относится к стране Нигер. Ехал он ради одного: отыскать останки динозавров. Он и не предполагал, что вернется оттуда не палеонтологом, а археологом-антропологом. Дело в том, что вместо костей динозавров он нашел кое-что не менее важное: кладбище каменного века, которое и по сей день остается крупнейшим захоронением этого периода в Африке. Тогда Серено увидел человеческие кости, торчавшие прямо из песка, проезжая мимо на машине с командой.
Через три года на эти территории уже вернулась другая экспедиция, чтобы исследовать открытие более подробно. Удалось изучить примерно 200 захоронений и, конечно, различные артефакты, найденные на этой территории. Оказалось, кости принадлежат людям двух совершенно разных культур, и по современным меркам представители одной культуры были настоящими великанами.
Кифийцы жили на этих территориях около 10 тысяч лет назад, в период с 7700 до 6200 гг. до н. э. Это сегодня Сахара выглядит мертвой пустыней, но когда-то в ней кипела жизнь. О том, как и когда Сахара превратилась в пустыню. Кифийцы пришли на эти территории после последнего ледникового периода и выбрали в качестве своего дома современную территорию Сахары, где находилось большое и глубокое озеро. В его воде жили моллюски и огромные рыбы, предки современного нильского окуня, а природа вокруг напоминала современную саванну. Тут жили крупные животные — носороги, антилопы, слоны — и люди охотились на них. Но чтобы охотиться на таких огромных животных, необходимо обладать большой силой. По всей видимости, кифийцы ею обладали, ведь они были настоящими великанами: их рост превышал два метра.
Согласно находкам, независимо от пола этот народ был минимум 1,8 метра, рост многих был 2,15 метра. Мощный скелет поддерживал сильное тело, которое необходимо было питать белковой пищей, а ее в свою очередь добывали на охоте на крупных животных.
Великаны прожили тут чуть больше тысячелетия, после чего были вынуждены покинуть местные земли. Люди ушли из-за того, что в Сахаре началось первое опустынивание, а затем разразилась сильнейшая засуха. Потом территории кифийцев заняли представители другой культуры — тенерийской. Их останки также нашли в Гоберо. Согласно исследованиям зубов, от кифийцев произошли протобанту, которые стали общими предками народов, живущих на западе континента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Рост пигмеев от 124 до 150. И они охотятся на слонов
По, собственно, великанам:
1. Средний рост тутси - 193 см (Руанда, Бурунди, Конго)
2. Динка - 190 см (Южный Судан)
3. Северные поморы - под два метра очень часто
4. Пётр Первый - примерно 2 м, Меньшиков 194 см, Лефорт - точно не известно, но выше Петра существенно, Николай 1 - 204 см, Александр 3 - 193 см, декабрист Трубецкой - 193 см
То есть о гигантах можно говорить только в рамках терминологии
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1. "Великаны действительно существовали"
2. "Напомним, средний рост современного человека 1,6-1,7 м"
3. "Согласно находкам, независимо от пола этот народ был минимум 1,8 метра, рост многих был 2,15 метра."
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Это были карликовые великаны.