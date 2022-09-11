Великаны действительно существовали: кем были кифийцы из Африки

Оказывается, великаны существовали на самом деле: кифийская культура исчезла примерно 8 тыс. лет назад, а в XXI веке предстала перед учеными в виде множества артефактов. Эти древние африканцы были просто гигантами, ведь их средний рост превышал два метра. Напомним, средний рост современного человека 1,6-1,7 м.

Фотографии из нашей подборки изображают кифийцев, однако это вольные реконструкции цифрового художника и фотографа Алисы де Круйс (Alice de Kruijs), которая живет в Нидерландах. Она увлекается африканской культурой и специализируется на портретах. С помощью ее работ (которые, конечно же, являются ее фантазией) мы и предлагаем подробнее узнать о кифийской культуре Африки, представители которой были настоящими гигантами по сравнению с нами.