Замуровывание в стену: кого и за что так жестоко в средневековье наказывали?

На мой личный взгляд историка, замуровывание - один из наиболее жестоких и негуманных видов казни. Заключался он просто в помещении человека, к примеру, в строящуюся стену.
Само слово "замуровывать" идет от русской приставки - за и латинского корня -mur - т.е "стена".
Главный ужас подобной казни заключается в том, что жертва умирает, что называется "без пролития крови". То есть, исключительно сама, медленно, от голода да постепенного обезвоживания.
Кстати, вот чего еще вспомнил я. Для пущего мучения замурованному иногда еще и оставляли дырку для воздуха в стене, чтоб не улетел на цокольный этаж бытия прежде времени от недостатка воздуха да удушья. Бррр, никакому врагу не пожелаешь...
За что же так сурово наказывали-то?
За разных грехи, скажу я вам. Большие и малые. В Риме, к примеру, замуровывали весталок - юных жриц богини Весты, ежели те не соблюдали положенного обета безбрачия. В средневековой Европе за то же самое карали замуровыванием католических монахинь.
Такую же суровую казнь иногда применяли к пытавшимся убежать из монастыря монахам. Или же государственным преступникам из числа аристократов.
Существует предание, что в основании Великой китайской стены замуровано немало цинских воинов-дезертиров, пытавшихся сделать ноги из армии.
На Руси замуровывание живьем крайне уважал наш царь Иван Грозный - карал так провинившихся своих опричников.
Один из последних известных случаев применения замуровывания как казни относится к июню 1906-го так. Так тогда по приговору казни казнили в Марокко местного маньяка Хадж-Мухаммеда Местефи, расправившегося с 36 женщинами. Привожу изображение приведения его приговора в исполнении.
Любопытно, что замуровывание в стену древние рассматривали не только как наказание. Но и как просто важный священный обычай. Например, при постройке стены крепости, могли в нее юношу или девушку замуровать. Чтоб крепче стояла, значит.
К примеру, в Италии ходит легенда о мосте через реку Арту, что все время обваливался, пока в него добровольно-принудительно не замуровали супругу архитектора. Грузины любопытным туристам рассказывают похожую историю о Сурамской крепости, где был замурован решивший пожертвовать собою ради Отечества юноша.
Белорусы поведают вам историю о Гольшанском замке, чьи стены рушились, пока не было принято решение замуровать в них первого, кто обед строителям принесет. Пришла в итоге жена одного из рабочих... Муж ее не выдержав подобно горя, наложил на себя руки. И был посмертно замурован рядом с женой.
Любопытно, что в 1997-м году при обрушении одной из стен Гольшанского замка реально был найден скелет молодой женщины, что перед смертью в отчаянии царапала ногтями мощные камни толстой кладки...
Источник:
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Сиволапый либеральный бред про Ивана Грозного, традиционно распространяемый западными спецслужбами.
Такой казни на Руси быть не могло АПРИОРИ, поскольку 99% процентов строительства - это ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО!
Каменными были соборы и редкие постройки в Москве, поганить которые вонью от трупов никто не собирался.
За 50 лет правления Ивана4(Грозного) было казнено всего 4 тысячи человек.меньше было только у Елизаветы Петровны.которая вообще смертную казнь не применяла.