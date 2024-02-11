Замуровывание в стену: кого и за что так жестоко в средневековье наказывали?

Кстати, вот чего еще вспомнил я. Для пущего мучения замурованному иногда еще и оставляли дырку для воздуха в стене, чтоб не улетел на цокольный этаж бытия прежде времени от недостатка воздуха да удушья. Бррр, никакому врагу не пожелаешь...

За что же так сурово наказывали-то?

За разных грехи, скажу я вам. Большие и малые. В Риме, к примеру, замуровывали весталок - юных жриц богини Весты, ежели те не соблюдали положенного обета безбрачия. В средневековой Европе за то же самое карали замуровыванием католических монахинь.