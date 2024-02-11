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Замуровывание в стену: кого и за что так жестоко в средневековье наказывали?

Замуровывание в стену: кого и за что так жестоко в средневековье наказывали?

Автор:
11 февраля 2024 09:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Замуровывание в стену   интересно   наказание   познавательно   средневековье   факты   фото   
2805
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На мой личный взгляд историка, замуровывание - один из наиболее жестоких и негуманных видов казни. Заключался он просто в помещении человека, к примеру, в строящуюся стену.

Само слово "замуровывать" идет от русской приставки - за и латинского корня -mur - т.е "стена".

Главный ужас подобной казни заключается в том, что жертва умирает, что называется "без пролития крови". То есть, исключительно сама, медленно, от голода да постепенного обезвоживания.

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Кстати, вот чего еще вспомнил я. Для пущего мучения замурованному иногда еще и оставляли дырку для воздуха в стене, чтоб не улетел на цокольный этаж бытия прежде времени от недостатка воздуха да удушья. Бррр, никакому врагу не пожелаешь...

За что же так сурово наказывали-то?

За разных грехи, скажу я вам. Большие и малые. В Риме, к примеру, замуровывали весталок - юных жриц богини Весты, ежели те не соблюдали положенного обета безбрачия. В средневековой Европе за то же самое карали замуровыванием католических монахинь.

Такую же суровую казнь иногда применяли к пытавшимся убежать из монастыря монахам. Или же государственным преступникам из числа аристократов.

Существует предание, что в основании Великой китайской стены замуровано немало цинских воинов-дезертиров, пытавшихся сделать ноги из армии.

На Руси замуровывание живьем крайне уважал наш царь Иван Грозный - карал так провинившихся своих опричников.

Один из последних известных случаев применения замуровывания как казни относится к июню 1906-го так. Так тогда по приговору казни казнили в Марокко местного маньяка Хадж-Мухаммеда Местефи, расправившегося с 36 женщинами. Привожу изображение приведения его приговора в исполнении.

Любопытно, что замуровывание в стену древние рассматривали не только как наказание. Но и как просто важный священный обычай. Например, при постройке стены крепости, могли в нее юношу или девушку замуровать. Чтоб крепче стояла, значит.

К примеру, в Италии ходит легенда о мосте через реку Арту, что все время обваливался, пока в него добровольно-принудительно не замуровали супругу архитектора. Грузины любопытным туристам рассказывают похожую историю о Сурамской крепости, где был замурован решивший пожертвовать собою ради Отечества юноша.

Белорусы поведают вам историю о Гольшанском замке, чьи стены рушились, пока не было принято решение замуровать в них первого, кто обед строителям принесет. Пришла в итоге жена одного из рабочих... Муж ее не выдержав подобно горя, наложил на себя руки. И был посмертно замурован рядом с женой.

Любопытно, что в 1997-м году при обрушении одной из стен Гольшанского замка реально был найден скелет молодой женщины, что перед смертью в отчаянии царапала ногтями мощные камни толстой кладки...

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Метки: Замуровывание в стену   интересно   наказание   познавательно   средневековье   факты   фото   
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А.Берестенко 2 часа назад
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 42 минуты назад
На Руси замуровывание живьем крайне уважал наш царь Иван Грозный - карал так провинившихся своих опричников.
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Сиволапый либеральный бред про Ивана Грозного, традиционно распространяемый западными спецслужбами.
Такой казни на Руси быть не могло АПРИОРИ, поскольку 99% процентов строительства - это ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО!
Каменными были соборы и редкие постройки в Москве, поганить которые вонью от трупов никто не собирался.
За 50 лет правления Ивана4(Грозного) было казнено всего 4 тысячи человек.меньше было только у Елизаветы Петровны.которая вообще смертную казнь не применяла.
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6k
Станислав 45 минут назад
в новостройках бы так.... замуровать так на денек, в стенку, прораба, архитектора, кто принимал объект, и если вопли не буду слышны - отпускаем, если через стенку услышим как вопит..... надо ещё рядок кирпичей выложить !
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11k
Михаил 47 минут назад
может это просто строители мстили за неуплату работы, типа как щас яйца замуровывают под штукатурку)
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10k
Сергей 50 минут назад
"На мой личный взгляд историка, замуровывание - один из наиболее жестоких и негуманных видов казни" ну как-бы в средние века с "креативом" в вопросах казней и пыток был полный порядок, так что можно предположить что это как раз одна из самых гуманных.
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78k
Viktor 2 часа назад
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21k
kσρβγς 2 часа назад
-- Ради всего святого, Монтрезор!
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