«А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом

Дама обложила детей матом, а её муж полез в драку и угрожал «Осой».
В сестрорецком ЖК с говорящим названием «Рай в шалаше», подростки сидели на лавочке возле одного из домов. Как обычно - шутили, смеялись, в общем, вели себя довольно шумно.
Хозяевам дома, перед которым отдыхали зумеры, это не понравилось и они вышли «на разборки». Сначала появилась агрессивная дама, которая с ходу обложила школьников матом и велела: «А ну съе…сь отсюда! Мне ваши ха-ха, хи-хи здесь на…й не нужны». Хотя подростки тоже хороши - вели себя вызывающе.
Потом вышел её супруг и тоже с матерком зарядил одному из подростков в глаз. Для устрашения, взял с собой «Осу». Видимо, готовился открывать беглый огонь.
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Дальше - ещё интересней. Подростки позвонили в полицию и на вызов приехало несколько машин и «Скорая помощь» в придачу. И неистовую семейную пару задержали.
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АНТИФИШКИ
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Да, район для "крутиков", но и дети не трущебные, тяжко придется им.
Вопрос к студии, эта хрюшка не очканёт достать осу и ударить ближайшего, если это будут байкеры, кавказцы или отмороженные маргиналов с арматурой?
Как следствие хулиганство парочке и лишение на хранение и ношение осы. Да ещё куча поклонников соседей на райончике.
где тусят всё засерают так что голуби нервно курят в углу.
а по сути ситуации,слишком резко-неадекватная реакция пары а "онижедети" слишком нагло себя вели.
Ну так логично.
Ибо с точки зрения закона, подростки не нарушили ничего, судя по видео, а борзый боров может и уехать ненадолго.
Ну, или, как минимум поиметь больших проблем за рукоприкладство
По факту получится, что парочка напала на беззащитных подростков, культурно отдыхавших на муниципальной земле (или земле ЖК).