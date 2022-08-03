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«А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом

«А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом

Автор:
03 августа 2022 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   Сестрорецк   маты   нападение   оса   подростки   полиция   супруги   
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Дама обложила детей матом, а её муж полез в драку и угрожал «Осой».

В сестрорецком ЖК с говорящим названием «Рай в шалаше», подростки сидели на лавочке возле одного из домов. Как обычно - шутили, смеялись, в общем, вели себя довольно шумно.

Хозяевам дома, перед которым отдыхали зумеры, это не понравилось и они вышли «на разборки». Сначала появилась агрессивная дама, которая с ходу обложила школьников матом и велела: «А ну съе…сь отсюда! Мне ваши ха-ха, хи-хи здесь на…й не нужны». Хотя подростки тоже хороши - вели себя вызывающе.

Потом вышел её супруг и тоже с матерком зарядил одному из подростков в глаз. Для устрашения, взял с собой «Осу». Видимо, готовился открывать беглый огонь.

Дальше - ещё интересней. Подростки позвонили в полицию и на вызов приехало несколько машин и «Скорая помощь» в придачу. И неистовую семейную пару задержали.

Источник:

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Метки: Петербург   Сестрорецк   маты   нападение   оса   подростки   полиция   супруги   
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59  комментариев
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39k
kalinser 3 часа назад
Ох,сомневаюсь я,что просто так на "детишек" набросились!
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2
Дмитрий 7 секунд назад
Вот и встретились два поколения. Барыги, хапуги, спекулянты и соответственно то что они воспитали, пусть наслаждаются и матом кроют друг друга периодически обрызгивая друг друга газом.
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9k
Света Минуту назад
Хозяев дома очень понимаю, но с оружием они зря. Я бы со своими собаками гулять пошла. Обычно такие быдяшки подростки перед собаками бздят, даже натравливать ненужно.
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490
Vboss 4 минуты назад
так то они сидели на улице - на территории общего пользования... можно было выйти и нормально попросить ... типа ребят дети спят или еще что... но просто так подойти еще и сзади что б ударить подростка ... да еще и стволом угрожать ... это неправильно... интересно родители этих дете й потом не встретили этого урода... P/S да! подростки тоже могли там и матом ругаться и шуметь... но все были молодыми? а мы в подъездах сидели... и ничего ...
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1k
Шершень 8 минут назад
А в чем проблемы? Общественное место, день, лавочки, бутылок не вижу, лезгинка из авто на весь район не орет и мотоциклов нет. Есть несовершеннолетние, которые не "проявили должного уважения" быдлосемейству, против которых достали осу.
Да, район для "крутиков", но и дети не трущебные, тяжко придется им.
Вопрос к студии, эта хрюшка не очканёт достать осу и ударить ближайшего, если это будут байкеры, кавказцы или отмороженные маргиналов с арматурой?
Как следствие хулиганство парочке и лишение на хранение и ношение осы. Да ещё куча поклонников соседей на райончике.
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899
Nick 8 минут назад
Уже клип про них вышел, давно
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918
Просто прохожий 11 минут назад
Ну этот говноблохер то еще дерьмо, смысл выворачивать умеет. Ну а по тексту не стоит обвинять хозяев за такие действия, а хозяйку за мат, это она просто разговаривала на языке этих тварей. Да, это уже не дети. Начнем с того что это не скамейка у подъезда высотки в промышленном районе, это таунхаус а значит всё что рядом уже включено в стоимость этого дома и покупая дом жильцы надеялись на тишину. Сейчас у таких компаний разговорный язык матерный, тихо говорить это быдло не умеет, для кайфа могут и музыку запустить на весь квартал. Если бы "эти" были из своего района они бы сидели напротив своего дома или во дворе(99%). Да если бы они сидели тихо их бы и здесь никто не тронул, а так видно что базар-скандал организован под камеру что бы такие говноблоХЕРы как автор сделали пост и собрали лайки.
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7k
Артём 14 минут назад
Обе стороны не вызывают симпатии.
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10k
кот базилий 19 минут назад
Не надо лавку ставить, в Москве все это добро давно убрали от подьездов, было наасано, наблевано и ор стоял.
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10k
Hunson Abadeer 19 минут назад
Встретились два одиночества, все стороны быдлота короче
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5k
Дмитрий 24 минуты назад
А по мне так ох...шие в край "тожедети" о...ли в край. Один даже разлёгся и изображал, что ему "очень здесь хорошо". Как только в табло получили, так сразу в полицию побежали....Всё предельно ясно.
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 40 минут назад
судя по виду закрытый дачный посёлок? молодёжь пошла некоторая без звездюлей не обучаема.бухие орут песни из которой помнят только куплет, ржут как гиены и бумбокс притащить могут иногда.
где тусят всё засерают так что голуби нервно курят в углу.
а по сути ситуации,слишком резко-неадекватная реакция пары а "онижедети" слишком нагло себя вели.
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16k
Вася 53 минуты назад
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5k
Станислав Час назад
Что это за место такое, где по вызову на шум приезжает два автобуса для спецназа и бобик в придачу, да еще и скорая? Или детишки чьи-то "чьих нужно" детки?
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5k
Умница-красавица Час назад
Больше чем уверена, что оборзевшие п..дюки не в первый раз там тусуются и изрядно всех достали. А теперь почувствуют свою безнаказанность, ибо полиция встала на их строну. Причем, вызови эта пара полицаев на шум возле дома - куй бы кто приехал.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Надеюсь, он мушку спилить не успел, о чём на зоне не раз пожалеет.
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
«И неистовую семейную пару задержали.»

Ну так логично.
Ибо с точки зрения закона, подростки не нарушили ничего, судя по видео, а борзый боров может и уехать ненадолго.
Ну, или, как минимум поиметь больших проблем за рукоприкладство
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46k
Элек Мек 2 часа назад
У нас тоже сидят на лавочке под окнами,мат перемат,гогот и прочий вой как у первобытных на охоте.
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39k
kalinser 2 часа назад
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Нынче иметь перед своим домом скамейку - это самоубийство. Это вечный шалман с которым ничего законным образом не сделаешь. А "Осу" отберут, конечно. Без угрозы жизни, к сожалению, даже из кобуры достать нельзя.
По факту получится, что парочка напала на беззащитных подростков, культурно отдыхавших на муниципальной земле (или земле ЖК).
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Тик ток он такой!)
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