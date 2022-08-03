«А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом

В сестрорецком ЖК с говорящим названием «Рай в шалаше», подростки сидели на лавочке возле одного из домов. Как обычно - шутили, смеялись, в общем, вели себя довольно шумно.

Хозяевам дома, перед которым отдыхали зумеры, это не понравилось и они вышли «на разборки». Сначала появилась агрессивная дама, которая с ходу обложила школьников матом и велела: «А ну съе…сь отсюда! Мне ваши ха-ха, хи-хи здесь на…й не нужны». Хотя подростки тоже хороши - вели себя вызывающе.

Потом вышел её супруг и тоже с матерком зарядил одному из подростков в глаз. Для устрашения, взял с собой «Осу». Видимо, готовился открывать беглый огонь.