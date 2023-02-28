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Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков

Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков

Автор:
28 февраля 2023 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Зумеры   группировка   омон   подростки   полиция   силовики   чвк рёдан   
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Они сбиваются в толпу и устраивают массовые побоища. Прямо как в американских гетто.

На прошлой неделе все только и говорили о загадочном ЧВК. Называли его то «Редан», то «Рёдан», некоторые даже именовали группировку «Риданом». Её название - «Рёдан», в честь японской манги  Hunter x Hunter. Если что, манга - это японские комиксы. По ним снимают анимационные фильмы «аниме».

И в этом Hunter x Hunter фигурирует группировка «Геней Рёдан». В честь неё зумеры и взяли себе такое название. По сути, это сборище анимешников, никакого отношения к военизированным группировкам ЧВК они не имеют. Хотя когда о них спросили у Евгения Пригожина, он ответил:

Ну а если серьёзно, то с драки в ТЦ и началась вся эта история.

Подростки устроили массовое побоище в столичном «Авиапарке». Дрались десятки человек, одному из них сильно намяли бока. Чтобы утихомирить парней, пришлось вызывать ОМОН.

Среди них не было ни одного совершеннолетнего. Девять человек были задержаны. «Своих» они опознают по клетчатым штанам и изображению паука на одежде.

После драки, силовики взялись за это ЧВК уже всерьёз. За 24 и 25 февраля задержали 350 человек. 319 из них - несовершеннолетние. У некоторых при себе были газовые баллончики и ножи.

Baza утверждает, что последователи движения выступают «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов». В этом и суть движения. Заодно зумеры отстаивают своё право ходить в шароварах в клетку, отращивать волосы и вообще быть неформалом.

Большинство задержанных отпустили. А на родителей 11 подростков завели «административку» о неисполнении родительских обязанностей.

Затем драки произошли в Питере, Новосибирске, Казани и Ростове-на Дону.

Осторожно, в роликах есть матюги:

Везде по одному и тому же сценарию: кто-то кидал клич в соцсетях, подростки дружно сбивались в толпу и бежали метелить «обидчиков». В большинстве случаев всё ограничивалось пробежками по торговым центрам, отборному мату, которым они друг друга поливали, и нескольким синякам. Но с учётом того, что некоторые сверхразумы таскали с собой ножи и балончики, полиции пришлось реагировать быстро и решительно.

Среди задержанных оказался и лидер этого «Рёдана», за призывы к разборкам его посадили под домашний арест. Личность не раскрывают, возможно, сидением дома наказание не ограничится.

Ну а волна подростковых драк и беготни постепенно сходит на нет. Скорее всего, «боевых анимешников» вовремя притормозили и не позволили продолжить их «протест неформалов». Хотя большинство задержанных так и не смогло внятно объяснить, против чего именно они протестовали и зачем дрались. Про футбольных фанатов и «кавказцев» никто из них даже и не вспомнил.

Источник:

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Метки: Зумеры   группировка   омон   подростки   полиция   силовики   чвк рёдан   
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35  комментариев
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2k
ChePaev 45 минут назад
да ну хватит уже уделять столько внимания и приписывать этим детям насмотревшимся комиксов какие то сверхспособности сицилийской "коза-ностры"
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1k
Nick Минуту назад
Никогда такого не было, и вдруг опять !
Ссылка youtu.be
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10k
Zемляк 8 минут назад
Нацизмом попазивает.
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25k
Serg2001 9 минут назад
Это какие-то специальные пауки на их эмблеме или просто тупо не хватило мозгов лапы у паука пересчитать?
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278
ruslan d 10 минут назад
Анимешники метелят фанатье и кавказцев... Мы на верном пути
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8k
Copycat 11 минут назад
Вот это да)
так это и в моей юнности было, все кучковались групами - рокеры, панки, рэперы, просто гопота

и если кого то обидели то шли групкой разбираться с обидчиками

а то "ЧВК", "ЧВК" - так малолетние дддбилы решили побоцкаться с другими такими же)

отсюда и анекдот:

Старый скинхед учит молодого:
- Сынок, представь себе - идешь ты по городу. Вдруг, навстречу тебе идет
странно одетый человек, с длинными волосами, улыбается и гитара из-за
спины торчит… Знай сынок, это хиппи - драться не любят и не умеют.
Таких надо жестоко бить.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет грязный,
с волосами, крашеными в яркие цвета и торчащими во все стороны, - это
панки. Драться они любят, но не умеют, можно поразвлечься.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет
длинноволосый человек в косухе, с бутыкой пива. Знай сынок, это
металлист - драться не любят, но умеют. Можно бить, но лучше не
связываться.
- И представь себе еще вариант - идешь ты по лесу, и вдруг из кустов
вылезает длинноволосый человек в странных одеяниях, с улыбкой, гитарой
за спиной и палкой в руках. Это толкиенист, и не дай бог тебе
перепутать его с хиппи...
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64k
doker 18 минут назад
Учитесь у "рёданов", как мобилизацию проводить нужно.

Это движение не только в России, но и на Украине - суть, неадекватное поведение взрослых порождает неадекватную молодёжь.
Такая фигня во всех воюющих странах всегда. Те же "хиппи", но с интернетом.
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7k
vitenok 18 минут назад
Молодцы пацаны. В 90 х люберецкие тоже черножёпых молотили.
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4k
Трям 20 минут назад
Харош пиарить далбайобов! Уже из каждого утюга про этих волосатых гомосеков вещают.
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278
ruslan d Трям 9 минут назад
А с фига ли они гомосеки то ?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
в зародыше нужно давить весь этот сектанский "навальнизм"..спонсируемый Соросом и ЦРУшниками..и еще хрен пойми кем.
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9k
МихА Полчаса назад
Уё.пки тупоголовые... Лучше бы улицы подметали, хоть какая то польза от этого стада дебилов
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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24k
Тигран Саркисян 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Алексей 37 минут назад
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418
Knives22 37 минут назад
Не надоело эту говнотему разгонять? Есть хоть официальное заявление МВД по этому поводу. А то единственное что я нашел это вот это вот.
"- Доставили в отделение восемь человек. Они говорят, что да, мы пришли сюда, потому что была информация, что якобы «ЧВК Рёдан» придут сюда, и мы с ними будем выяснять отношения, однако никто не пришел. МВД одновременно здесь сработал, предотвратили драку. Я думаю, что никто бы не пришел, поскольку данной категории лица в нашей республике, Слава Богу, не зарегистрированы. Мы ситуацию мониторим, так ка понимаем, что это все «идет» с Украины, - прокомментировал министр МВД Бурятии Олег Кудинов."
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2k
ChePaev 42 минуты назад
дайте встретиться этим Редан с их ровесниками АУЕшникми и вы увидите что ничего страшного эти Редан не представляют
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278
ruslan d ChePaev 7 минут назад
Да толпа эмих малолеток могут тебя спокойно в больничку прописать , будь ты хоть Чак Норрис , хоть со стволом ...
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985
Просто прохожий 43 минуты назад
Подросло новое стадо дебилов, воспитанное уродами и на западной культуре. На вопрос "...«Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков..."??? ответ простой, родители должны были 3,14...ть маленьких уродов, если они не делали этого, то полиция должн6а уже не только уродов моральных, но и родителей 3,14....ть
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418
Knives22 Опиум для народа Полчаса назад
Кто эти?
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418
Knives22 Татьяна Юсова 9 минут назад
Вам бы в вопросе разобраться, прежде чем кого в дефективные записывать. Этим анимешникам местная гопота предъявила за шмот и прическу. А на следующий день из каждого утюга начало доносится о каком то чвк редан. О котором ни один анимешник слыхом не слыхивал. Само по себе это аниме культового статуса у молодежи не имеет. Новостные сайты пишут, что одна бабка сказала, но ни одной ссылки на официальные источники. Ни одного форума или группы созданой не ранее чем позавчера вы в интернете не найдете. Вам лапши на уши повесили в вопросе в котором вы не разбираетесь, а вы этого говна навернули и уже всех вокруг забрызгали.
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278
ruslan d Просто прохожий 6 минут назад
Ой , а до них все только по театрам ходили и книги читали да ? Вспомни сколько этих субкультур мы уже пережили ...
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278
ruslan d Опиум для народа 4 минуты назад
Как до этого на музыке , на футболе , на нац идеях ... это еще со времен стиляг можно отчёт начинать , а может и еще раньше...
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52k
dima423 49 минут назад
прикольно когда 1 мужик всю это шайку разгоняет в миг) боевики куевы, мамкины
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5
peperX dima423 38 минут назад
несколько таких мамкиных , как ты пишешь, боевиков запросто уложат взрослого человека
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278
ruslan d ☭Cheкаво☭ZOV☭ Минуту назад
Да так-то он прав 3/4 таких перца и взрослый человек запросто ляжет ...
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15k
куджо 49 минут назад
Ска боевые анимешники... Во прикол.
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5
peperX куджо 37 минут назад
не прикол, когда с собой ножи
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