Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков

Они сбиваются в толпу и устраивают массовые побоища. Прямо как в американских гетто.
На прошлой неделе все только и говорили о загадочном ЧВК. Называли его то «Редан», то «Рёдан», некоторые даже именовали группировку «Риданом». Её название - «Рёдан», в честь японской манги Hunter x Hunter. Если что, манга - это японские комиксы. По ним снимают анимационные фильмы «аниме».
И в этом Hunter x Hunter фигурирует группировка «Геней Рёдан». В честь неё зумеры и взяли себе такое название. По сути, это сборище анимешников, никакого отношения к военизированным группировкам ЧВК они не имеют. Хотя когда о них спросили у Евгения Пригожина, он ответил:
Ну а если серьёзно, то с драки в ТЦ и началась вся эта история.
Подростки устроили массовое побоище в столичном «Авиапарке». Дрались десятки человек, одному из них сильно намяли бока. Чтобы утихомирить парней, пришлось вызывать ОМОН.
Среди них не было ни одного совершеннолетнего. Девять человек были задержаны. «Своих» они опознают по клетчатым штанам и изображению паука на одежде.
После драки, силовики взялись за это ЧВК уже всерьёз. За 24 и 25 февраля задержали 350 человек. 319 из них - несовершеннолетние. У некоторых при себе были газовые баллончики и ножи.
Baza утверждает, что последователи движения выступают «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов». В этом и суть движения. Заодно зумеры отстаивают своё право ходить в шароварах в клетку, отращивать волосы и вообще быть неформалом.
Большинство задержанных отпустили. А на родителей 11 подростков завели «административку» о неисполнении родительских обязанностей.
Затем драки произошли в Питере, Новосибирске, Казани и Ростове-на Дону.
Осторожно, в роликах есть матюги:
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Везде по одному и тому же сценарию: кто-то кидал клич в соцсетях, подростки дружно сбивались в толпу и бежали метелить «обидчиков». В большинстве случаев всё ограничивалось пробежками по торговым центрам, отборному мату, которым они друг друга поливали, и нескольким синякам. Но с учётом того, что некоторые сверхразумы таскали с собой ножи и балончики, полиции пришлось реагировать быстро и решительно.
Среди задержанных оказался и лидер этого «Рёдана», за призывы к разборкам его посадили под домашний арест. Личность не раскрывают, возможно, сидением дома наказание не ограничится.
Ну а волна подростковых драк и беготни постепенно сходит на нет. Скорее всего, «боевых анимешников» вовремя притормозили и не позволили продолжить их «протест неформалов». Хотя большинство задержанных так и не смогло внятно объяснить, против чего именно они протестовали и зачем дрались. Про футбольных фанатов и «кавказцев» никто из них даже и не вспомнил.
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- В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
- «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом
- В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды
- 70-летний пенсионер из Москвы решил стать эскортником
- Подростки устроили массовую драку в столичном ТЦ «Авиапарк»
так это и в моей юнности было, все кучковались групами - рокеры, панки, рэперы, просто гопота
и если кого то обидели то шли групкой разбираться с обидчиками
а то "ЧВК", "ЧВК" - так малолетние дддбилы решили побоцкаться с другими такими же)
отсюда и анекдот:
Старый скинхед учит молодого:
- Сынок, представь себе - идешь ты по городу. Вдруг, навстречу тебе идет
странно одетый человек, с длинными волосами, улыбается и гитара из-за
спины торчит… Знай сынок, это хиппи - драться не любят и не умеют.
Таких надо жестоко бить.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет грязный,
с волосами, крашеными в яркие цвета и торчащими во все стороны, - это
панки. Драться они любят, но не умеют, можно поразвлечься.
- А теперь представь - идешь ты по городу, навстречу тебе идет
длинноволосый человек в косухе, с бутыкой пива. Знай сынок, это
металлист - драться не любят, но умеют. Можно бить, но лучше не
связываться.
- И представь себе еще вариант - идешь ты по лесу, и вдруг из кустов
вылезает длинноволосый человек в странных одеяниях, с улыбкой, гитарой
за спиной и палкой в руках. Это толкиенист, и не дай бог тебе
перепутать его с хиппи...
Это движение не только в России, но и на Украине - суть, неадекватное поведение взрослых порождает неадекватную молодёжь.
Такая фигня во всех воюющих странах всегда. Те же "хиппи", но с интернетом.
"- Доставили в отделение восемь человек. Они говорят, что да, мы пришли сюда, потому что была информация, что якобы «ЧВК Рёдан» придут сюда, и мы с ними будем выяснять отношения, однако никто не пришел. МВД одновременно здесь сработал, предотвратили драку. Я думаю, что никто бы не пришел, поскольку данной категории лица в нашей республике, Слава Богу, не зарегистрированы. Мы ситуацию мониторим, так ка понимаем, что это все «идет» с Украины, - прокомментировал министр МВД Бурятии Олег Кудинов."
Подростки и молодежь всегда пробовала самоутверждаться силой и всегда толпой.
В моей молодости у наших пацанов регулярно были стычки с ПТУшниками. Наши - местные, а ПТУшники практически все приезжие.
Когда мои сыновья были в подростковом возрасте, они ездили на разборки район на район, конечно от меня втайне.
Так было всегда и практически везде. А эти дефективные анимешники - не самое страшное, что могут творить подростковые компании. Уж лучше пусть так реализуют свой стадный инстинкт, выплеснут эмоции и успокоятся.