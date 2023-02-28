Что за ЧВК «Рёдан» и почему она стала так популярна среди подростков

Среди них не было ни одного совершеннолетнего. Девять человек были задержаны. «Своих» они опознают по клетчатым штанам и изображению паука на одежде.

После драки, силовики взялись за это ЧВК уже всерьёз. За 24 и 25 февраля задержали 350 человек. 319 из них - несовершеннолетние. У некоторых при себе были газовые баллончики и ножи.

Baza утверждает, что последователи движения выступают «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов». В этом и суть движения. Заодно зумеры отстаивают своё право ходить в шароварах в клетку, отращивать волосы и вообще быть неформалом.

Большинство задержанных отпустили. А на родителей 11 подростков завели «административку» о неисполнении родительских обязанностей.

Затем драки произошли в Питере, Новосибирске, Казани и Ростове-на Дону.

Осторожно, в роликах есть матюги: