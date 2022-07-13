В Ленинградской области подростки избили мужчину за замечание о нецензурной брани

Мат стал повсеместным явлением в нашей жизни. Нецензурная ругань слышна в общественных местах, на работе - в общем, везде. Печально, что материться начинают в раннем возрасте, и употребляющий обсценную лексику подросток, увы, уже никого не удивляет. Более того, некоторые тинейджеры крайне негативно относятся к тем, кто пытается сделать им замечание.

В посёлке Разбегаево Ленинградской области близ супермаркета средь бела дня группа молодых людей избила мужчину, который попросил их не ругаться.