В Ленинградской области подростки избили мужчину за замечание о нецензурной брани

Хулиганы напали на мужчину, когда тот попросил их не материться.
Мат стал повсеместным явлением в нашей жизни. Нецензурная ругань слышна в общественных местах, на работе - в общем, везде. Печально, что материться начинают в раннем возрасте, и употребляющий обсценную лексику подросток, увы, уже никого не удивляет. Более того, некоторые тинейджеры крайне негативно относятся к тем, кто пытается сделать им замечание.
В посёлке Разбегаево Ленинградской области близ супермаркета средь бела дня группа молодых людей избила мужчину, который попросил их не ругаться.
Сначала подростки распылили в лицо перцовый газ, затем повалили на землю и стали бить. Как сообщают СМИ, эти парни состоят на учете в органах ПДН, и ни один из них еще не достиг возраста совершеннолетия.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
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Они давно уже территоризируют местных жителей, и год назад точно также избили прохожего за замечание, но выводов не сделали.
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АНТИФИШКИ
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Быдло становится всё больше. Ходят и понимают, что терять им нечего. Тюрьму примут как некое достижение в жизни. Биомусор.
Странно, что тут люди разбились на два фронта за и против. Если бы не камеры в мобильниках , то проучить малолетних было бы проще(лично мне)
Вообще не понятно, зачем государству это нужно - ему же самому потом придётся с этими "гражданами" потом разбираться, и никакого прибытка с них не получится, но вот факт - поломай нормально мужик этого петушка ( а в такой ситуации это единственно правильный вариант, не обниматься а ломать, это не спортивное состязание до свистка судьи) - уже бы сидел в СИЗО под вопли " дитятко обидел"
а если будет что взять - сразу детей пойдут защищать вплоть до президента.