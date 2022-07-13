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В Ленинградской области подростки избили мужчину за замечание о нецензурной брани

В Ленинградской области подростки избили мужчину за замечание о нецензурной брани

Автор:
13 июля 2022 12:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленобласть   видео   драка   замечание   маты   нецензурная лексика   перцовый балончик   подростки   
1827
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Хулиганы напали на мужчину, когда тот попросил их не материться.


Мат стал повсеместным явлением в нашей жизни. Нецензурная ругань слышна в общественных местах, на работе - в общем, везде. Печально, что материться начинают в раннем возрасте, и употребляющий обсценную лексику подросток, увы, уже никого не удивляет. Более того, некоторые тинейджеры крайне негативно относятся к тем, кто пытается сделать им замечание.


В посёлке Разбегаево Ленинградской области близ супермаркета средь бела дня группа молодых людей избила мужчину, который попросил их не ругаться.

Сначала подростки распылили в лицо перцовый газ, затем повалили на землю и стали бить. Как сообщают СМИ, эти парни состоят на учете в органах ПДН, и ни один из них еще не достиг возраста совершеннолетия.


Они давно уже территоризируют местных жителей, и год назад точно также избили прохожего за замечание, но выводов не сделали.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ленобласть   видео   драка   замечание   маты   нецензурная лексика   перцовый балончик   подростки   
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28  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
Ладно, парни уже конченные и не исправятся. Но ведь и в комментариях их поддерживают! Кошмар на самом деле.
Быдло становится всё больше. Ходят и понимают, что терять им нечего. Тюрьму примут как некое достижение в жизни. Биомусор.
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1k
Monher 7 минут назад
Ну не расчленили и слава богу.... Это Питер детка
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14
Костя чек 17 минут назад
Зачем собаку то привезал было б по чесноку 2 2
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61
Человек Наблюдающий 19 минут назад
Я тоже часто делаю замечание ушлепкам, когда гуляю с детьми. Благо без проишествий. И благо я не маленький и старенький ;-)
Странно, что тут люди разбились на два фронта за и против. Если бы не камеры в мобильниках , то проучить малолетних было бы проще(лично мне)
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7k
SuperTroll 21 минуту назад
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я прожил практически всю свою жизнь на одном месте в небольшом провинциальном городке и с абсолютной уверенностью могу констатировать, что за последние тридцать лет население буквально деградировало. Быдло заместило рабочих, интеллигенцию. В немалой степени этому способствовал крах производства, который аннулировал целые социальные слои, заместив их на стаи людей неопределенных занятий и неопределенных источников дохода.
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16k
Vital Idol Полчаса назад
Начнём с того, что мат в общественном месте это административная статья!
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23k
Matrosskin Полчаса назад
С нашим ориентированным на #онижеребёнок законодательством вполне логичное развитие событий. Будет хуже.
Вообще не понятно, зачем государству это нужно - ему же самому потом придётся с этими "гражданами" потом разбираться, и никакого прибытка с них не получится, но вот факт - поломай нормально мужик этого петушка ( а в такой ситуации это единственно правильный вариант, не обниматься а ломать, это не спортивное состязание до свистка судьи) - уже бы сидел в СИЗО под вопли " дитятко обидел"
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43
Tol Полчаса назад
Ублюды
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231
Aleksandr Полчаса назад
А зачем замазали лица этих гомосеков? пускай все знаю гейроев в лицо!
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11k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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194
Raingold Fischer 36 минут назад
Парней под учот а мужика что полез дратся с малолеткой тоже бы неплохо наказать, мне 42 и в таких случиях можно без применения сил разобратся.
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72
Дмитрий 37 минут назад
Не, Вова не красавец, настоящий красавчик оператор, оскара ему, вручать должен Компот
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18k
speaktr-st 40 минут назад
Раз органы ПДН не могут воздействовать на них, то остается только местным собираться в дружину, отлавливать их и жестоко избивать. На выходе из больницы избивать повторно.
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88
Валерий Петров speaktr-st 8 минут назад
менты не работают только когда взять не чего с человека. вот тут ни с мелкого быдла, ни с алкаша - взять нечего.
а если будет что взять - сразу детей пойдут защищать вплоть до президента.
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−21
Сигизмунд Лазаревич 46 минут назад
крысиное шакольё...
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27k
lem02 54 минуты назад
Пороть! Пороть малолетних ублюдков до совершеннолетия. А потом посадить, если не одумаются.
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522
Alex 54 минуты назад
Таких только убивать. Желательно долго и медленно.
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