«Всем встать! Руки за голову!»: в Кабардино-Балкарии провели «учения»: к школьникам врывались люди в масках и брали их «в заложники»

В камуфляже и с автоматами вламывались в класс к подросткам, строили их вдоль стены и клали лицом в пол.
В кабардинской школе прошёл необычный «урок»: в класс влетели трое в масках и с автоматами. Стали кричать на детей, строить их у окна и укладывать на пол.
Источник:
Ученики реагировали на это довольно спокойно. Видно, что их предупредили. Зато это понравилось не всем из их родителей и местным активистам.
Источник:
Директор школы попыталась объяснить: «Наверное, это нужно было сделать немного по-другому, в плане учебного оружия. Наверное, его не нужно было применять. Возможно форма была лишней».
Источник:
Родители и общественники посчитали, что «подростков обучают массовым убийствам». Они написали заявление в полицию и просят проверить руководство школы на предмет пропаганды терроризма.
Источник:
- «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом
- К директору, сучонок!»: учитель из Дзержинска психанул и избил школьника
- Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив
- «Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
- В Уфе юный певец так достал своими криками соседей, что они заявили на него в полицию
А обучить, как не спровоцировать нападающих, должно быть полезно.