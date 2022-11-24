FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6675 постов • 947 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Всем встать! Руки за голову!»: в Кабардино-Балкарии провели «учения»: к школьникам врывались люди в масках и брали их «в заложники»

«Всем встать! Руки за голову!»: в Кабардино-Балкарии провели «учения»: к школьникам врывались люди в масках и брали их «в заложники»

Автор:
24 ноября 2022 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Кабардино-Балкария   активисты   директор   подростки   полиция   проверка   террористы   ученики   учения   школа   
1017
1
3

В камуфляже и с автоматами вламывались в класс к подросткам, строили их вдоль стены и клали лицом в пол.

В кабардинской школе прошёл необычный «урок»: в класс влетели трое в масках и с автоматами. Стали кричать на детей, строить их у окна и укладывать на пол.

Ученики реагировали на это довольно спокойно. Видно, что их предупредили. Зато это понравилось не всем из их родителей и местным активистам.

Директор школы попыталась объяснить: «Наверное, это нужно было сделать немного по-другому, в плане учебного оружия. Наверное, его не нужно было применять. Возможно форма была лишней».

Родители и общественники посчитали, что «подростков обучают массовым убийствам». Они написали заявление в полицию и просят проверить руководство школы на предмет пропаганды терроризма.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Кабардино-Балкария   активисты   директор   подростки   полиция   проверка   террористы   ученики   учения   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сергей Полчаса назад
Домашние задания на таких уроках задают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
turyst Полчаса назад
Хм... Они же не детей, заставляли с автоматами бегать и заложников брать?

А обучить, как не спровоцировать нападающих, должно быть полезно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям Час назад
Не верю! Где обучающие расстрелы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182038



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности
16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет...
Набирающие популярность в сообществах
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир, автор этих строк
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир,...
В музее Ferrari выставили редкий 365 GTB/4 Daytona 1969-го года, который всё еще находится в состоянии «амбарной находки»
В музее Ferrari выставили редкий 365 GTB/4 Daytona 1969-го года, который всё еще...
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повтори всему классу

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#дтп#автомобили#в мире#животные#фотографии#подборка#сатира
#Юмор#история#картинки#кино#автомир#фильм#новости#улыбнуло#забавно#СССР
#интересно#интересное#Прикол#позитив#Разное#аварии#Приколы#авто аварии#истории#природа
Новогодней ностальгии пост Новогодней ностальгии пост Признания взрослых о том, чем они занимались в школе Признания взрослых о том, чем они занимались в школе В Уфе юный певец так достал своими криками соседей, что они заявили на него в полицию В Уфе юный певец так достал своими криками соседей, что они заявили на него в полицию «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те... Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении Директор школы в Карачаево-Черкесии "нежно потрепал по щеке" ученика и был обвинён в избиении 17 убойных замечаний в школьных дневниках, из-за которых родителей вызывают к директору 17 убойных замечаний в школьных дневниках, из-за которых родителей вызывают к директору

На что жалуетесь?

Вернуться