В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков

Подростки устроили футбольный матч, во время которого так громко и продолжительно орали и матерились, что житель соседнего дома не выдержал и пошёл разбираться.
В соцсети попало видео с воспитательной работой, которую мужчина провёл вечером 6 августа во дворе дома по ул. Энтузиастов. Сначала он пытался выяснить, в каких квартирах живут матерившиеся подростки, чтобы отвести их к родителям и предъявить претензии отнеосительно воспитания подрастающего поколения. Затем, рассверипев, применил силу.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены драки!
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Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В итоге мужчина будет наказан, а подростки продолжат материться и мешать своими криками жителям домов. И как поступать в подобной ситуации?
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Собственно всё что нужно знать об этой ситуации
Поэтому подавляющее большинство людей сейчас предпочитает не вмешиваться, а вызывают полицию, фиксируя при необходимости то, что происходит. И это в общем более правильная реакция.
Не, тут только простые животворящие звездюли помогут. А подростки - просто ссыкло. Сначала из себя крутизну строят, а чуть по соплям прилетело - в полицию жаловаться бегут. Не по понятиям это, не по понятиям...
2. Может им встречку кинуть - они старше 16-ти (или даже 18-ти), их было больше (совершённое группой людей). И (на сколько я видел, формально первым ударили мужика)
3. По поводу второго нападавшего - вполне сойдёт самозащита.
Тонкий и очень мутный вопрос. Сам бы не знаю как поступил.
А не разговаривает на нём.
фиксировать деяния "ангелочков" на видео, вызывать полицаев, писать заяву (если как в этом случае, то лучше всего коллективную) и пусть потом с ними сами гос. чмырьки разбираются.
если нет результата и после обращения к т. н. правоохранителям - сливать все материалы по ситуации в сеть. пусть страна знает своих "героев".
Быдлан умеет бить головой, и, скорее всего знает последствия этого удара. Думаю, нос подростку он сломал, а это уже статья серьезнее, чем хулиганка.
Но поскольку он из поколения пепси и дани милохина, он ничего этого пока не знает и не понимает.