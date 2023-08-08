FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7521 пост • 1021 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков

В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков

Автор:
08 августа 2023 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   воспитание   маты   наказал   петрозаводск   подростки   полиция   спортивная площадка   
2175
1
2

Подростки устроили футбольный матч, во время которого так громко и продолжительно орали и матерились, что житель соседнего дома не выдержал и пошёл разбираться.

В соцсети попало видео с воспитательной работой, которую мужчина провёл вечером 6 августа во дворе дома по ул. Энтузиастов. Сначала он пытался выяснить, в каких квартирах живут матерившиеся подростки, чтобы отвести их к родителям и предъявить претензии отнеосительно воспитания подрастающего поколения. Затем, рассверипев, применил силу.



Испуганные зумеры вызвали полицию. Вскоре мужчину задержали.



Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. В итоге мужчина будет наказан, а подростки продолжат материться и мешать своими криками жителям домов. И как поступать в подобной ситуации?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   воспитание   маты   наказал   петрозаводск   подростки   полиция   спортивная площадка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn Час назад
эти питарасы оказались умнее - они вызвали полицию. Мужику тоже - записать на камеру и вызвать полицию. а там и заявление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Фон Шниппельблох Минуту назад
Так за мужика чёт обидно. Мелкие охамели от безнаказанности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 2 минуты назад
[мат] по ночам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara 9 минут назад
Я за мужика, был бы у него ремень с пряхой, вообще хорошо получили бы. Сучата совсем оборзевшие стали. Только так и нужно воспитывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 14 минут назад
Какой дерзкий нервный дядя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 14 минут назад
мужик красава. хоть ему и прилетит, но мелкие гондоны долго будут помнить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
627
Алексей 18 минут назад
"Кто в церкви матом будет ругаться, того кадилом оху..рю"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pashuta 21 минуту назад
А ведь раньше если щеглы во дворе беспределили, им просто старшие пи...лей давали для профилактики и всё, тишина..... Эх времена....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus Полчаса назад
Потом просто прибежит в какой-то момент с водяным ружьём в которое будет залит безопасный перманентный краситель с цветом зелёнки, и разрисует их им вдоль и поперёк. Будут ходить потом все сине-зелёные, при том что вреда как такового никакого нет. В случае разборок - административка и штраф три тысячи рублей, и повторяй это всё хоть каждый день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan Полчаса назад
В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростковПосмотреть
В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Дро4ер Полоумный 38 минут назад
"Алё б.л.я! З.а.е.б.а.л.и материться н.а.х.у.й!"

Собственно всё что нужно знать об этой ситуации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 47 минут назад
Ну вот не надо на себя брать работу полиции. У государства монополия на применение силы. Поэтому, если что-то не устраивает, то правильные действия - зафиксировать каким-либо способом факт нарушения, написать заявление в полицию (госорганы). И самостоятельно решать вопросы - либо статью заработаешь, либо увечья различной степени тяжести (нарушители могут оказаться сильнее).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
FelisLynx Сергей Попов 6 минут назад
Полиция приедет на матерящихся подростков? Вы с какой планеты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 52 минуты назад
мужик все правильно сделал, может на штраф и попадет, но писдюкам урок дал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
591
Олег 52 минуты назад
борется с матом сам матерясь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
FelisLynx kuchipachi 2 минуты назад
Он и показывает. Употребляет мат ограниченно, к месту и ко времени, как средство выражения крайних эмоций.
А не разговаривает на нём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
Вот и у нас на коробке одни герои... Мусоров вызывают тетки - бесполезно, приедут пожурят, а то и их иногда на х*** эти подростки посылают. Но головой мы все понимаем, по щам дашь и сразу заяву на тебя накатают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
FelisLynx Бритва Минуту назад
Тут главное не промахнуться. В какой-нибудь глаз попадёшь - будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Antonio Час назад
Поколение крыс и дегенерат, процентов 80 таких чьим воспитанием родители не занимались и не интересовались, сували в руки телефоны, вот такое и выросло. Самое интересно, что они повзрослеют и им жить в обществе, где каждый считает себя выше других и ему все обязаны, вот весело то будет посмотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo Час назад
переборщил мужик , головой не надо было бить, в грудак бы зарядил и все, а так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
geminisf Час назад
Полиция сделала всё, что бы вырастить о.х.у.е.в.ш.е.е от безнаказанности быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Час назад
недорослей государство защищает от посягательств, по сему не нужно с ними разбираться самостоятельно, себе дороже выйдет.
фиксировать деяния "ангелочков" на видео, вызывать полицаев, писать заяву (если как в этом случае, то лучше всего коллективную) и пусть потом с ними сами гос. чмырьки разбираются.
если нет результата и после обращения к т. н. правоохранителям - сливать все материалы по ситуации в сеть. пусть страна знает своих "героев".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
А язык этого озверевшего борова-эталонная классика Русского языка.... Мда.
Быдлан умеет бить головой, и, скорее всего знает последствия этого удара. Думаю, нос подростку он сломал, а это уже статья серьезнее, чем хулиганка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#авто аварии#позитив#история#новости#интересное#Великобритания
#животные#машина#Прикол#Юмор#дети#США#Прошлое#сарказм#Спасение#задержание
#люди#автомобили#ДТП#аварии#забавно#подборка#СССР#Автовсячина#полиция#истории
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться