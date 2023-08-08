В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков

В соцсети попало видео с воспитательной работой, которую мужчина провёл вечером 6 августа во дворе дома по ул. Энтузиастов. Сначала он пытался выяснить, в каких квартирах живут матерившиеся подростки, чтобы отвести их к родителям и предъявить претензии отнеосительно воспитания подрастающего поколения. Затем, рассверипев, применил силу.



