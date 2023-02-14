В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок

Она несколько раз ударила силовика, поцарапала руки и сорвала погоны.
Там у неё сняли отпечатки пальцев и повели на фотографирование, это стандартная процедура. Ну и капитан полиции, которая этим занималась, попросила уроженку Киргизии снять платок. Женщина отказалась, как она заявила позже - по религиозным соображениям.
Тогда капитан попыталась снять его самостоятельно.
В ответ получила несколько ударов, ей расцарапали руки и сорвали погоны. Пришлось вызывать скорую и снимать побои.
На буйную даму составили протокол об административном правонарушении. Заодно займутся и вопросом с регистрацией.
Источник:
- Два мигранта напали на полицейских в московском метро
- В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой
- "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери
- «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом
- "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания
Оказание сопротивления сотруднику полиции.
Вывод: Наказание + депортация.
Вызвать представителя диаспоры и посольства, предупредить о возможном прекращении миграции...