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В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок

В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок

Автор:
14 февраля 2023 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: капитан   мвд   мигрантка   нападение   платок   полиция   хиджаб   
3773
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Она несколько раз ударила силовика, поцарапала руки и сорвала погоны.

Вчера эту даму доставили в отдел полиции - у неё не было регистрации.

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Там у неё сняли отпечатки пальцев и повели на фотографирование, это стандартная процедура. Ну и капитан полиции, которая этим занималась, попросила уроженку Киргизии снять платок. Женщина отказалась, как она заявила позже - по религиозным соображениям.

Тогда капитан попыталась снять его самостоятельно.

В ответ получила несколько ударов, ей расцарапали руки и сорвали погоны. Пришлось вызывать скорую и снимать побои.

На буйную даму составили протокол об административном правонарушении. Заодно займутся и вопросом с регистрацией.

Источник:

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Метки: капитан   мвд   мигрантка   нападение   платок   полиция   хиджаб   
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30  комментариев
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Нападение на сотрудника при исполнении - это административка, бл"дь? Хорошо хоть стаканчиком не кинула...
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549
Николай Пауков 10 минут назад
Что завели, административку?))) ну ща на 40 лет въезд запретят как той америкоске.
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44k
Мойша 11 минут назад
Отсутствие регистрации.
Оказание сопротивления сотруднику полиции.
Вывод: Наказание + депортация.
Вызвать представителя диаспоры и посольства, предупредить о возможном прекращении миграции...
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2k
Василий Афиногенов 13 минут назад
хотел сказать как всегда-безнациональные вешалки для бороды,а тут прям и не знаю как сказать....
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41k
turyst 21 минуту назад
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Плохой(ая) полицейский, если позволяет такое. Но по платку на морде ведь можно трахнуть стулом. Уголовки ведь нет за удар по платку, тем более стулом(это не рук
оприкладство), ну и узкоглазая перед богом чиста останется.
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96
Серж Полчаса назад
На хор поганую ослолюбку. Порождение скота.
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27k
Sama Полчаса назад
Побои снимут и направят дело в СК, там возбудятся.
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1k
alex Полчаса назад
а разве нападение на сотрудника полиции не уголовное наказуемое преступление
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190
Иванов alex 17 минут назад
Это когда русский нападает уголовное. Не путайте.
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172
Evgeniy 39 минут назад
Нечего тут разбираться!!!! Департировать с пожизненным запретом на въезд!!! А сначала пусть срок отматает за нападение
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53k
Олег 46 минут назад
т.е. если я нападу на сотрудника, побью и сорву погоны, то присяду лет на 5, а на чуркобеску алминистративный протокол?
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15k
kotovski Час назад
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10k
kaboza Час назад
мутный пост...фотка чурки лучше фотки кэпа...по качеству..ну вообщем звиздежом попахивает...её так размотали бы в отделе...по полной (с) Глухарь)))))))))))))))
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11k
Rus77 Час назад
Этот кочевой сброд никакого отношения к исламу не имеет, ислам для них единственный повод для гордости и исторической значимости! У них 100 лет назад бабы воняли как чушки и все жопу камнем вытирали, пока плохие Русские им цивилизацию не принесли насильно... Как же можно деградировать за такой короткий срок....
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204
Руслана Тарасова 2 часа назад
Очень поразил в свое время тот факт, что при развале Союзе, наибольшее количество убийств с особой жестокостью русскоязычных было именно в Киргизии. Убивали лишь за то,что они не киргизы. Республика, где до 1917 года местное население вело кочевой образ жизни, было поголовно неграмотно, с высокой смертностью и периодически повторяющимися эпидемиями. Ну что же , вперёд, назад в юрты, парандже и прочим атрибутам безграмотных кочевников. Депортация для этой ипанутой - реальное наказание.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
В цивилизованых странах существует процесс фильтрации иммигрантов. Совершил правонарушение - сразу после отсидки в тюрьме высылка из страны, с занесениемм в черный список на вьезд, лет на 10. Таким образом происходит фильтрация и страна постепенно избвляется от криминальных элементов.
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20k
What??? 2 часа назад
Искалечить тварь и выслать домой по кускам!
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1k
Ольга 2 часа назад
Ей выделили аж целую женщину-капитана, че не так-то, это ж перед мужчинами нельзя снимать платок
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