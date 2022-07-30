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17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким

17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким

Автор:
30 июля 2022 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   животные   люди   размер   удивительно   фото   
485
18

Наш мир необъятен, и мы давно с этим свыклись. Но что делать, если в вашей жизни появляются такие же вещи или существа, чьи размеры далеки от их привычных стандартов? Взяли крохотного котёнка, а вырос гигант-кот или пришли в гости, а там холодильник почти размером с кухню.

В таких ситуациях остаётся только одно — удивляться и стараться не чувствовать себя приниженными в этой жизни. Но наблюдать за такими явлениями безумно интересно, поэтому мы подготовили для вас новую подборку случаев, когда гормон роста точно дал какие-то сбои.


Вес этого туалета около 454 кг

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Оливье Риу, 16-летний канадский баскетболист, рост около 2,3 метров

Мы, конечно, знали, что баскетболисты — высокие люди, но этот парень пошатнул все наши представления об игроках этого вида спорта. Интересно, ему надо вообще подпрыгивать, чтобы закинуть мяч в кольцо, или можно просто вытянуть руку, и всё готово?


Питер Глейзбрук и его луковичка

Входная дверь внушающих размеров

Огромная ехидна

Жена приготовила мне бутерброд на мой день рождения

50% кота, 50% его хвоста

Наконец-таки подходящий размер холодильника!

Моя девушка говорила мне, что кресло-мешок не будет таким большим…

Гигантская чипсенка

Косолапый, с которым Винни-Пуху будет сложно конкурировать

Король-петух

«Небольшой» язык собаки

Угадайте, кто много ел каши в детстве

Старое фото, где я с котом моих родителей (мой рост 170 см)

Судя по выражению моськи кота, он тоже в шоке от всей ситуации.


Чарли, собака моего дяди, рядом с моим двоюродным братом

Бицуха зачётная!

Источник:

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Метки: вещи   животные   люди   размер   удивительно   фото   
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tutu 56 минут назад
на последней Блуд?))
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