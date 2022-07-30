17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким

Наш мир необъятен, и мы давно с этим свыклись. Но что делать, если в вашей жизни появляются такие же вещи или существа, чьи размеры далеки от их привычных стандартов? Взяли крохотного котёнка, а вырос гигант-кот или пришли в гости, а там холодильник почти размером с кухню.
В таких ситуациях остаётся только одно — удивляться и стараться не чувствовать себя приниженными в этой жизни. Но наблюдать за такими явлениями безумно интересно, поэтому мы подготовили для вас новую подборку случаев, когда гормон роста точно дал какие-то сбои.
Вес этого туалета около 454 кг
Оливье Риу, 16-летний канадский баскетболист, рост около 2,3 метров
Мы, конечно, знали, что баскетболисты — высокие люди, но этот парень пошатнул все наши представления об игроках этого вида спорта. Интересно, ему надо вообще подпрыгивать, чтобы закинуть мяч в кольцо, или можно просто вытянуть руку, и всё готово?
Питер Глейзбрук и его луковичка
Входная дверь внушающих размеров
Огромная ехидна
Жена приготовила мне бутерброд на мой день рождения
50% кота, 50% его хвоста
Наконец-таки подходящий размер холодильника!
Моя девушка говорила мне, что кресло-мешок не будет таким большим…
Гигантская чипсенка
Косолапый, с которым Винни-Пуху будет сложно конкурировать
Король-петух
«Небольшой» язык собаки
Угадайте, кто много ел каши в детстве
Старое фото, где я с котом моих родителей (мой рост 170 см)
Судя по выражению моськи кота, он тоже в шоке от всей ситуации.
Чарли, собака моего дяди, рядом с моим двоюродным братом
Бицуха зачётная!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат
- Завораживающие фотографии необычных вещей
- Занимательные снимки с различными сравнениями
- От котиков до улиток: 17 гигантов нашего мира
- Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с необычной стороны