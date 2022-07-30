17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким

Наш мир необъятен, и мы давно с этим свыклись. Но что делать, если в вашей жизни появляются такие же вещи или существа, чьи размеры далеки от их привычных стандартов? Взяли крохотного котёнка, а вырос гигант-кот или пришли в гости, а там холодильник почти размером с кухню.