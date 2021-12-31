Занимательные снимки с различными сравнениями

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Оценить прелесть, красоту, мощь и прочие качества различных предметов и явлений легче всего через сравнение.
Ведь не зря люди часто твердят о том, что всё в этом мире относительно. И правда заметить следы времени, эксплуатации и прочие изменения вещей гораздо проще, если есть, что им противопоставить. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке, которая покажет, как увлекательно может быть познавать в сравнении окружающий нас мир.
Один и тот же бренд обуви, но разный срок эксплуатации
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Слева мой старый фильтр для воды, которым я пользовалась 5 месяцев, а справа новый
Это одинаковые вёдра, но одно из них было в гараже, а второе на патио, под открытым солнцем
Моя кошка Лола сильно поменяла цвет своей шёрстки
На фото слева ей 1 месяц, а на фото справа — 8 лет.
Пустая и исписанная тетрадь
Правая часть этого деревянного пола была покрыта ковром более двух лет
Цвет кожи на моих руках сильно отличается от цвета кожи на ногах
Окна квартиры курильщика в сравнении с окнами квартиры некурящего человека
Пёс моих родителей
Увидели на пляже огромный буй
Мозг акулы и мозг дельфина
Новая и старая швейные иголки
Той, что справа, пользовались всего один месяц!
Слева старая, а справа новая колода карт
Разница между моей рукой и рукой моего друга
5-литровая бутылка вина в сравнении с обычной
Ясное небо впереди и тучи позади меня
Моя обувь в сравнении с обувью моей девушки
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