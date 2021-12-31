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Занимательные снимки с различными сравнениями

Занимательные снимки с различными сравнениями (18 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   животные   люди   подборка   размер   сравнение   фото   
1057
18

Оценить прелесть, красоту, мощь и прочие качества различных предметов и явлений легче всего через сравнение.

Ведь не зря люди часто твердят о том, что всё в этом мире относительно. И правда заметить следы времени, эксплуатации и прочие изменения вещей гораздо проще, если есть, что им противопоставить. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке, которая покажет, как увлекательно может быть познавать в сравнении окружающий нас мир.


Один и тот же бренд обуви, но разный срок эксплуатации

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Слева мой старый фильтр для воды, которым я пользовалась 5 месяцев, а справа новый

Это одинаковые вёдра, но одно из них было в гараже, а второе на патио, под открытым солнцем

Моя кошка Лола сильно поменяла цвет своей шёрстки

На фото слева ей 1 месяц, а на фото справа — 8 лет.

Пустая и исписанная тетрадь

Правая часть этого деревянного пола была покрыта ковром более двух лет

Цвет кожи на моих руках сильно отличается от цвета кожи на ногах

Окна квартиры курильщика в сравнении с окнами квартиры некурящего человека

Пёс моих родителей


Увидели на пляже огромный буй

Мозг акулы и мозг дельфина

Новая и старая швейные иголки

Той, что справа, пользовались всего один месяц!


Слева старая, а справа новая колода карт

Разница между моей рукой и рукой моего друга

5-литровая бутылка вина в сравнении с обычной

Ясное небо впереди и тучи позади меня


Моя обувь в сравнении с обувью моей девушки

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Метки: вещи   животные   люди   подборка   размер   сравнение   фото   
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109k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Вот это да!!!!!!!!!
Кто бы мог подумать что сиамские котята рождаются бежевыми

и становясь старше приобретают тёмный окрас...
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2k
Sergius SPb 37 минут назад
Друг с рукой о чем-то своем подумал.
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9k
Cornho 56 минут назад
Где он увидел ясное небо-то??


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64k
parallax Час назад
Судя по фасону, твоя обувь это чёрная туфля?
Хренасе у твоей девушки размерчик.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Мне "родительская собачка" понравилась.
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