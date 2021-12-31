Занимательные снимки с различными сравнениями

Ведь не зря люди часто твердят о том, что всё в этом мире относительно. И правда заметить следы времени, эксплуатации и прочие изменения вещей гораздо проще, если есть, что им противопоставить. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке, которая покажет, как увлекательно может быть познавать в сравнении окружающий нас мир.

Один и тот же бренд обуви, но разный срок эксплуатации