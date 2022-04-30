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8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер

8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер

Автор:
30 апреля 2022 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: 3d принтер   в мире   вещи   интересно   люди   удивительно   фото   
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Одним из самых впечатляющих гаджетов, которые появились в наше время, является 3D-принтер. Он может использоваться в совершенно разных ситуациях и очень облегчает жизнь. Большинство людей приобретает такой аппарат, чтобы с его помощью делать интересные и необходимые вещи, другие пользуются им для забавы.

Скрипка

Ценителей необычных вещей на свете больше, чем мы можем представить. Такие вещи, изготовленные на 3D-принтере, становятся очень популярны в социальных сетях, ведь выглядят они порой удивительно. Казалась странной идея сделать на принтере музыкальный инструмент, но умельцы все-таки смогли сделать и такой предмет.

А итальянцы печатают целые дома.

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Голова Ричарда III

Ученые также могут пользоваться современными технологиями для реконструкции. Например, с помощью моделирования и 3D-принтера мы сможем увидеть, как выглядел английский король Ричард III.

Стволовые клетки

3D-принтеры используются еще и в медицине — на них печатают, например, хрящи и некоторые суставы, которые позже имплантируют людям. Такая замена кажется очень надежной и долговечной. Но самым большим прорывом была печать стволовых клеток.

Фрагмент черепа

Есть еще один способ применения 3D-принтера в медицине — печать костной ткани. Для этого используется особый пластик, но такой имплант гораздо дешевле обычного и практически сразу готов к имплантации.

Клюв пострадавшей птицы

Однажды неравнодушные люди нашли птицу с поврежденным клювом и решили помочь несчастному животному. Клюв напечатали на принтере и с помощью несложных манипуляций надежно прикрепили к тому, что осталось от клюва. И птица вернулась к нормальной жизни.

Шедевр Леонардо да Винчи

Легендарную картину «Мона Лиза» создали в 3D-формате, чтобы слепые люди смогли оценить этот шедевр.

Панцирь черепахи

Еще одно животное смогли вылечить благодаря современной технологии — поврежденный панцирь заменили пластиковым, а после даже покрасили его в нужные цвета, чтобы его было не отличить от настоящего.

Шахматы

Умельцы смогли сделать и шахматные фигуры, хотя такая кропотливая работа наверняка заняла много времени. Для каждой фигуры нужно было найти модель, и сама печать тоже требовала времени. Тем не менее идея реализовалась.

Сейчас эта технология может быть доступна каждому. И ее можно назвать одним из самых важных технологических прорывов, так как это способ напечатать не только что-то смешное, но и очень полезное.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 3d принтер   в мире   вещи   интересно   люди   удивительно   фото   
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2  комментария
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au3 23 минуты назад
"печать стволовых клеток."

песец.... а сперматозоиды с заказанным фенотипом печатают?
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