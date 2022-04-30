8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер

Одним из самых впечатляющих гаджетов, которые появились в наше время, является 3D-принтер. Он может использоваться в совершенно разных ситуациях и очень облегчает жизнь. Большинство людей приобретает такой аппарат, чтобы с его помощью делать интересные и необходимые вещи, другие пользуются им для забавы.