8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер

Одним из самых впечатляющих гаджетов, которые появились в наше время, является 3D-принтер. Он может использоваться в совершенно разных ситуациях и очень облегчает жизнь. Большинство людей приобретает такой аппарат, чтобы с его помощью делать интересные и необходимые вещи, другие пользуются им для забавы.
Скрипка
Ценителей необычных вещей на свете больше, чем мы можем представить. Такие вещи, изготовленные на 3D-принтере, становятся очень популярны в социальных сетях, ведь выглядят они порой удивительно. Казалась странной идея сделать на принтере музыкальный инструмент, но умельцы все-таки смогли сделать и такой предмет.
А итальянцы печатают целые дома.
Голова Ричарда III
Ученые также могут пользоваться современными технологиями для реконструкции. Например, с помощью моделирования и 3D-принтера мы сможем увидеть, как выглядел английский король Ричард III.
Стволовые клетки
3D-принтеры используются еще и в медицине — на них печатают, например, хрящи и некоторые суставы, которые позже имплантируют людям. Такая замена кажется очень надежной и долговечной. Но самым большим прорывом была печать стволовых клеток.
Фрагмент черепа
Есть еще один способ применения 3D-принтера в медицине — печать костной ткани. Для этого используется особый пластик, но такой имплант гораздо дешевле обычного и практически сразу готов к имплантации.
Клюв пострадавшей птицы
Однажды неравнодушные люди нашли птицу с поврежденным клювом и решили помочь несчастному животному. Клюв напечатали на принтере и с помощью несложных манипуляций надежно прикрепили к тому, что осталось от клюва. И птица вернулась к нормальной жизни.
Шедевр Леонардо да Винчи
Легендарную картину «Мона Лиза» создали в 3D-формате, чтобы слепые люди смогли оценить этот шедевр.
Панцирь черепахи
Еще одно животное смогли вылечить благодаря современной технологии — поврежденный панцирь заменили пластиковым, а после даже покрасили его в нужные цвета, чтобы его было не отличить от настоящего.
Шахматы
Умельцы смогли сделать и шахматные фигуры, хотя такая кропотливая работа наверняка заняла много времени. Для каждой фигуры нужно было найти модель, и сама печать тоже требовала времени. Тем не менее идея реализовалась.
Сейчас эта технология может быть доступна каждому. И ее можно назвать одним из самых важных технологических прорывов, так как это способ напечатать не только что-то смешное, но и очень полезное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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песец.... а сперматозоиды с заказанным фенотипом печатают?