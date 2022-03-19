Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с необычной стороны

Порой кажется, что мы столько всего знаем об этом мире, что вряд ли уже что-то способно нас удивить. Но на самом деле, стоит только приглядеться, как можно обнаружить много любопытного: например, привычные вещи в не совсем обычном виде. Видели ли вы когда-нибудь зелёный чай, но фиолетового цвета? А может, пытались заглянуть в рот к ворону?

Так холодно, что замёрзла даже паутина