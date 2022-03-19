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Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с необычной стороны

Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с необычной стороны (17 фото)

Автор:
19 марта 2022 08:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещи   животные   интересно   красота   природа   удивительно   фото   
1024
17

Вот отличная возможность посмотреть на интересные явления и получить ответ на вопрос «а что будет, если…».

Порой кажется, что мы столько всего знаем об этом мире, что вряд ли уже что-то способно нас удивить. Но на самом деле, стоит только приглядеться, как можно обнаружить много любопытного: например, привычные вещи в не совсем обычном виде. Видели ли вы когда-нибудь зелёный чай, но фиолетового цвета? А может, пытались заглянуть в рот к ворону?


Так холодно, что замёрзла даже паутина

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Что будет, если опустить нож в хлорид железа

Моя рука после целого дня шлифовки стекловолокна

Забыл об этой картошке в кладовой на 3 месяца

Куртка друга делает его невидимым при фотографировании со вспышкой

Тоже купил такую куртку для бега и не осознавал, как она работает, пока на фото в инстаграме меня не отметили как парящий торс.


Моя кружка «потеет» чаем сквозь трещинки

Что вы увидите, если вдруг решите заглянуть в рот ворону

Семечко от помидора проросло в моей раковине

Как выглядит карандаш, который нечаянно постирали в машинке

Думали когда-нибудь, что на время ремонта можно затянуть тканью целый дом?

Видимо, колу и фанту невозможно смешать

Всё дело в плотности. Для фанты используют кукурузный сироп, поэтому она плотнее.


Валик после чистки ворса на моём пушистом одеяле

Налил новый гель для душа поверх старого, и теперь они похожи на расплавленный воск

Ламинированное объявление превратилось в пакет с водой

Как выглядит палочка «Твикс», которую не обмакнули в шоколаде

Зелёный чай, заваренный водой из горячих источников, становится фиолетовым

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи   животные   интересно   красота   природа   удивительно   фото   
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sedoisever Полчаса назад
Кружка не "потеет", а "кровоточит".
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