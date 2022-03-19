Любопытные фото, которые позволяют взглянуть на привычные вещи с необычной стороны

Вот отличная возможность посмотреть на интересные явления и получить ответ на вопрос «а что будет, если…».
Порой кажется, что мы столько всего знаем об этом мире, что вряд ли уже что-то способно нас удивить. Но на самом деле, стоит только приглядеться, как можно обнаружить много любопытного: например, привычные вещи в не совсем обычном виде. Видели ли вы когда-нибудь зелёный чай, но фиолетового цвета? А может, пытались заглянуть в рот к ворону?
Так холодно, что замёрзла даже паутина
Что будет, если опустить нож в хлорид железа
Моя рука после целого дня шлифовки стекловолокна
Забыл об этой картошке в кладовой на 3 месяца
Куртка друга делает его невидимым при фотографировании со вспышкой
Тоже купил такую куртку для бега и не осознавал, как она работает, пока на фото в инстаграме меня не отметили как парящий торс.
Моя кружка «потеет» чаем сквозь трещинки
Что вы увидите, если вдруг решите заглянуть в рот ворону
Семечко от помидора проросло в моей раковине
Как выглядит карандаш, который нечаянно постирали в машинке
Думали когда-нибудь, что на время ремонта можно затянуть тканью целый дом?
Видимо, колу и фанту невозможно смешать
Всё дело в плотности. Для фанты используют кукурузный сироп, поэтому она плотнее.
Валик после чистки ворса на моём пушистом одеяле
Налил новый гель для душа поверх старого, и теперь они похожи на расплавленный воск
Ламинированное объявление превратилось в пакет с водой
Как выглядит палочка «Твикс», которую не обмакнули в шоколаде
Зелёный чай, заваренный водой из горячих источников, становится фиолетовым
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Интересные и необычные вещи под микроскопом
- У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
- Элизия: животное, которое превращается в овощ
- Настоящая «Мать драконов»: девушка, у которой больше 100 домашних животных
- Удивительные животные, которые выглядят не слишком реалистично
Понравилось21