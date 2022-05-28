Люди, которые смогли не только найти общий язык с дикими животными, но и подружиться с ними

Однажды рыбак Жильберто Шедон возвращался домой после рыбалки и нашёл в реке раненого крокодила. Мужчина забрал рептилию домой и принялся выхаживать её, удивляясь тому, насколько охотно существо идёт с ним на контакт.

Некоторое время животное жило у рыбака дома, что было запрещено законом. Когда власти узнали об этом, Жильберто пришлось прятаться в укромных местах неподалёку от реки вместе со своим новоиспечённым другом. Соседи решили, что мужчина тронулся умом. Чуть позже от него ушла супруга, которая также разделяла позицию односельчан.

У Жильберто ушло три года, чтобы полностью выходить крокодила. Мужчина неоднократно пытался отпустить рептилию на волю, но уже на следующее утро обнаруживал её на пороге собственного дома. Удивительная дружба продлилась двадцать лет.

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