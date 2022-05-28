Люди, которые смогли не только найти общий язык с дикими животными, но и подружиться с ними

Существует утверждение, что друзей не выбирают. В этом есть истина. Преданные друзья врываются в нашу жизнь, когда мы больше всего в них нуждаемся. Они наполняют наши дни радостью и создают хорошие воспоминания.
Искренне дружить можно не только с человеком, но и с животным. Многие ошибочно считают, что тёплые отношения возможны только с домашними питомцами, такими как, например, кошка или собака. Однако проникнуться чувствами к человеку может и совершенно дикий зверь, который, казалось бы, на это не способен.
Кирилл Потапов — парень из Екатеринбурга, который неразлучен с волками
Уже многие годы Кирилл Потапов из Екатеринбурге водит дружбу с волками. Мужчина спасает животных из зоопарков и частных питомников, за что те ему невероятно благодарны. Также на попечении Кирилла находятся и другие дикие звери, среди которых есть медведь, росомаха и даже рысь. Своих подопечных зоозащитник ласково называет «детьми».
Лори Маркер основала фонд для гепардов после встречи со своим любимцем Хайямом
Лори Маркер — американский зоолог, основавшая фонд сохранения гепардов. Женщина помогает реабилитировать гепардов и возвращать их в дикую природу. Ещё в начале своей карьеры Лори взяла шефство над гепардом по имени Хайям, который был рождён в неволе. У них сложились близкие и тёплые отношения. Маркер научила его выживать и охотиться в дикой среде.
Костариканец Жильберто Шелдон приручил гигантского крокодила и дал ему имя Почо
Однажды рыбак Жильберто Шедон возвращался домой после рыбалки и нашёл в реке раненого крокодила. Мужчина забрал рептилию домой и принялся выхаживать её, удивляясь тому, насколько охотно существо идёт с ним на контакт.
Некоторое время животное жило у рыбака дома, что было запрещено законом. Когда власти узнали об этом, Жильберто пришлось прятаться в укромных местах неподалёку от реки вместе со своим новоиспечённым другом. Соседи решили, что мужчина тронулся умом. Чуть позже от него ушла супруга, которая также разделяла позицию односельчан.
У Жильберто ушло три года, чтобы полностью выходить крокодила. Мужчина неоднократно пытался отпустить рептилию на волю, но уже на следующее утро обнаруживал её на пороге собственного дома. Удивительная дружба продлилась двадцать лет.
Семейная пара из Техаса держит в доме огромного бизона
Супруги Ронни и Шеррон Бриджес проживают в Техасе и вместо домашнего любимца держат в доме настоящего бизона. Питомца зовут Дикарь, у него есть собственная комната, в которой он может смотреть фильмы по телевизору или вдоволь отдыхать. Завтрак бизона традиционно проходит в
компании хозяев.
Рокси Данквертс и подопечный слонёнок Мойо, считающий её своей мамой
Рокси Данквертс — основательница заповедника «Wild is Life», который находится в Зимбабве. Однажды на берегу озера она обнаружила напуганного слонёнка, который получил травмы при попытке пересечь реку и вследствие этого отбился от стаи. Рокси забрала слонёнка к себе и принялась его выхаживать, чтобы в будущем вернуть в дикую природу. Девушка и зверь стали близкими друзьями. Они спали в одной кровати, занимались домашними делами. Слонёнок повсюду следовал за своей спасительницей по пятам, словно за настоящей мамой. Ему дали имя Мойо, что в переводе с африканского языка означает «от сердца».
Старик Жоао и пингвин Дин-Дим
Бразильский рыбак по имени Жоао спас пингвина, который стал жертвой человеческой халатности. Перья птицы были сильно измазаны нефтью, поэтому пингвин не мог плавать и добывать себе пищу. Жоао забрал малыша, тщательно вымыл его и кормил до тех пор, пока пингвин не окреп и не был готов для дальнейших путешествий. Своего нового друга рыбак назвал Дин-Дим.
Когда Дин-Дим поправился, Жоао выпустил его на волю. Однако благодарный пингвин каждый год возвращается на пляж, чтобы встретиться со своим спасителем.
Кейси Андерсон и медведь гризли Брут доказывают, что любая дружба возможна
Кейси спас Брута, когда тот был ещё медвежонком. Животное хотели забрать в зоопарк из переполненного заповедника, но Андерсон не дал этого сделать и решил самостоятельно позаботиться о медведе. Мишку растили в любви и заботе. За все счастливые годы жизни, проведённые рядом с семьёй Кейси, Брут доказал, что он настоящий друг и совсем никакой не кровожадный хищник.
Семья Жубер и их бегемотиха Джессика
Однажды супруги Жубер обнаружили новорождённого бегемота, которого выбросило на берег реки вследствие обрушившегося наводнения. Детенышу было несколько часов от роду — у него не было шансов выжить без человеческой помощи. Малышку называли Джессикой. Когда она выросла, супруги отпустили её на волю. Но бегемотиха настолько привязалась к людям, что регулярно приходит к ним домой, чтобы пообщаться и выпросить вкусностей в виде чая ройбос и сладкого картофеля.
Кевин Ричардсон способен расположить к себе любого опасного хищника
Кевин Ричардсон — зоолог и самый настоящий заклинатель зверей. Исследователь прославился не только своей невероятной любовью к животным, но и удивительной способностью находить с ними общий язык. Поэтому среди его близких друзей значатся многие львы, тигры и даже гиены. Кевин один из немногих учёных, который может спокойно находиться рядом с хищниками, играть с ними, наблюдать за их трапезой и даже спать рядом, не опасаясь за свою жизнь.
Дэмиен Аспиналл и Квиби встретились много лет спустя, но их дружба никуда не исчезла
Защитник природы Дэмиен Аспиналл вырастил и выходил гориллу Квиби после того, как та стала жертвой браконьеров. Парень очень привязался к обезьяне, но когда животное выросло и окрепло, он отвёз его в Африку и выпустил на волю. Через целых пять лет Дэмиен решил навестить Квиби. Съёмочная группа очень переживала, что самец гориллы не признает своего спасителя. Однако Квиби сразу узнал своего друга детства и трогательно обнял его.
Семья Джустоцци приручила дикую свинью и теперь она ведёт себя, как домашняя кошка
Итальянская семья Джустоцци однажды спасла в лесу едва живого, сильно отощавшего дикого поросёнка. Супруги Дориана и Раффаэле приняли решение забрать крохотного кабанчика с собой и выкормить его. Свинка выжила и превратилась в красавицу весом более ста килограммов. Ей дали имя Паскалина и оставили жить в доме. Она с удовольствием валяется на кровати, смотрит телевизор и постоянно требует внимания от хозяев, словно она домашняя кошка, а не дикая свинья.
Бонус: двухлетний мальчик подружился со стаей диких обезьян
Двухлетний мальчик Samarth Bangari из деревни Аллапур (Индия) подружился со стаей обезьян-лангуров. Родители мальчика и соседи поначалу опасались таких гостей, но вскоре убедились, что обезьяны настроены исключительно дружелюбно. Дядя юного «Маугли» и вовсе утверждал, что у паренька и животных присутствует какая-то особая связь. Малыш совсем не умел говорить, но при этом отлично имитировал звуки, издаваемые его новыми друзьями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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