Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с американскими вертолетами

О ловушках вьетнамских бойцов можно рассказывать много, материала хватило бы на несколько увесистых томов. Были у них там и совсем простенькие, вроде остро заточенных колышков, бьющих в голову при попытке открыть дверь, и так называемые "волчьи ямы", и было кое-что поинтереснее.

Например, во время этой войны бойцами Вьетконга использовался довольно необычный механизм. Он с одной стороны вроде бы совсем простенький, а с другой - не каждый догадается такое придумать. По сути это просто палка, втыкающаяся одним концом в землю, а на другом имеющая эдакую крыльчатку, винт с лопастями. К этому винту привязывалась веревочка, другой конец которой был прикреплен к чеке гранаты. Ставилась такая конструкция на небольших открытых площадках.