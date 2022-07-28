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Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с американскими вертолетами

Одна из самых интересных ловушек, которую устанавливали вьетконговцы для борьбы с американскими вертолетами

Автор:
28 июля 2022 13:12
Метки: Вьетнам   интересно   факты   
1377
3

Чем более всего запомнилась война во Вьетнаме? Тем, что американцы там отметились многочисленными военными преступлениями (одно распыление химикатов чего стоит), тем, что армия США потерпела там самое эпичное поражение за всю свою историю, и, конечно, тем, что вьетнамцы самым активным образом применяли там разнообразные ловушки.

О ловушках вьетнамских бойцов можно рассказывать много, материала хватило бы на несколько увесистых томов. Были у них там и совсем простенькие, вроде остро заточенных колышков, бьющих в голову при попытке открыть дверь, и так называемые "волчьи ямы", и было кое-что поинтереснее.

Например, во время этой войны бойцами Вьетконга использовался довольно необычный механизм. Он с одной стороны вроде бы совсем простенький, а с другой - не каждый догадается такое придумать. По сути это просто палка, втыкающаяся одним концом в землю, а на другом имеющая эдакую крыльчатку, винт с лопастями. К этому винту привязывалась веревочка, другой конец которой был прикреплен к чеке гранаты. Ставилась такая конструкция на небольших открытых площадках.

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И вот, вражеский вертолет садился на эту площадку. Поток воздуха от его винтов раскручивал крыльчатку на ловушке, винт наматывал на себя веревочку и в определенный момент чека из гранаты вырывалась - раздавался взрыв. Взрыв не только вредил самому вертолету, но мог вывести из строя и десант и экипаж машины. Естественно, по мощности такие штуки были самыми разными, и от этого и зависела степень урона противнику. Да и вообще степень урона зависела от множества факторов, например, какой стороной приземлялся к ловушке вертолет и т.д.

Штука эта была достаточно эффективной по одной простой причине - во многих района Вьетнама непроходимые джунгли, и, следовательно, открытых площадок для посадки вертолетов было не так уж и много. Они были если не наперечет, то большинство уж точно хорошо известны силам Вьетконга. Поэтому такие "сюрпризы" заранее ставились в местах вероятного приземления противника. Конечно, будь Вьетнам покрыт бескрайними степями, пустынями, и тому подобным, то толку от таких ловушек бы не было. А так вьетнамцы мастерски использовали свои джунгли и навыдумывали много чего интересного, в том числе и подобные ловушки.

Источник:

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Метки: Вьетнам   интересно   факты   
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5  комментариев
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−47
Thomsen Час назад
Гранатка, конечно, малоэффективна. Вот "конг труонг" - да, пожалуй, понажористее будет. Это противопехотная МОН-100 с электродетонатором, который замыкался пропеллером в виде листьев. Смысл тот же - нисходящий поток раскручивал "листья", которые замыкали цепь. И никаких верёвок и палок, всё по-взрослому) Хотя статистики на предмет уничтоженных таким макаром вертушек не существует, вьеты всё равно гениальные кустари.
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81k
parallax 10 минут назад
Главное, чтобы сильный ветер не дунул.
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−112
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
молодцы вьетнамцы
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2k
Трям 55 минут назад
Гениально!
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