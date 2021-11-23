Война во Вьетнаме и шерстяные носки

Большинство солдат американской армии прошло Вьетнамскую войну в так называемых "шерстяных носках с уплотнённой стопой". Сегодня мы поговорим о том, что это такое, и как так вышло?
Вообще, в начале надо сказать пару слов об эволюции американской военной формы и снаряжения. Уже после Второй Мировой войны пришло достаточно четкое осознание того, что американские солдаты с большой вероятностью будут воевать не только в Европе, но и в достаточно неприятном климате, например - тёплом и влажном. В конце 50-х появилась система крепления снаряжения M-1956 (предшественница ALICE), которая была существенно удобнее предшественников. А вот с повседневной униформой получилось немного сложнее. В начале 50-х годов появилась OG-107 (Olive Green), которая в том или ином виде просуществовала до 80-х годов и постоянно эволюционировала. Для своего времени она была действительно хороша. Большинство американских солдат воевали во Вьетнаме в так называемой Poplin Tropical Uniform 3rd pattern (или в ней же из рип-стопа), она же "Тропичка с косыми карманами" - ну, в общем, это та самая зелёная форма из фильмов про Нам. С носками было немного иначе.
В общем, к чему был текст выше? Униформу американского солдата постепенно адаптировали к тёплому и влажному климату. С носками было примерно так же. В стране, где половину года идёт сезон дождей, в которой множество рек, болот и прочих прелестей жизни, тут же всплыла древняя проблема "траншейной стопы" (американцы называли её Jungle rot). Постоянное нахождение ног в воде либо в мокрых носках вместе с необходимостью долго и много ходить выводило пехотинца из строя достаточно легко - ведь в отличие от своих предшественников Первой и отчасти Второй мировых войн, американский солдат во Вьетнаме действительно постоянно двигался! В итоге, наличие запасных носков стало жизненной необходимостью, тем более, что высушить их в поле было крайне затруднительно.
"Предшественником" шерстяных носков отчасти были американские "Socks, sand, shade 115", по сути, это были длинные гольфы до колен, изготавливаемые из хлопковой ткани с нейлоновыми вставками и носившиеся (обычно) вместе с шортами. В качестве альтернативы были черные носки чуть ли не времён Второй мировой. И то, и другое считалось недостаточно удобным или откровенно устаревшим: в итоге, черные носки остались только в качестве дополнения к oxford shoes, по сути, к парадной форме.
И вот тут встала проблема. Если тропическая форма показала себя отлично, то вот носки, созданные когда-то для воюющих в Европе солдат Второй мировой, не подходили для Вьетнама совершенно! На самом деле, эти носки были не совсем шерстяные: собственно шерсти там было около 50 процентов, ещё 30 процентов хлопка и 20 процентов нейлона. Уже по факту выяснилось, что у этих носков есть куча недостатков. Несмотря на то, что они действительно неплохо защищали стопу, носки легко набирали воду и очень плохо сохли в жарком и влажном климате. И если "джанглы", они же Jungle Boots, показали себя действительно здорово, то с носками вышло иначе.
Американские медики просто взвыли. Рекомендации "чаще менять носки", "следить за ступнями" и даже "в лагере носить открытые сандалии" следовали одна за другой. Правда, с сандалиями вышла проблема, даже сами военные медики подчеркивали, что в армию они не поставляются. В качестве альтернативы американцы попытались использовать носки из смеси хлопка с нейлоном, 500 000 пар были отправлены в 9-ю пехотную дивизию в дельте Меконга. Эксперимент получился неудачным - вскоре после появления носков, 9-ю пехотную вернули обратно в США. Правда, после 1970 года нейлоновые носки (на сленге "Delta socks") всё же оказались в американской армии и, в целом, неплохо себя показали.
Кроме носков, американцы придумали специальные нейлоновые стельки, доработали и так удачные джанглы, регулярно использовали тальковые присыпки и так далее. Но именно носки были ключевой частью проблемы, и только с заменой "европейских" шерстяных носков на "вьетнамские" нейлоновые, вместе с началом "нейлоновой" эры вьетнамской униформы, позволили решить проблему системно.
Кстати, носки в Наме нашли ещё как минимум одно любопытное применение: в них носили еду. Точнее, в них носили консервы из C-рационов. Причина простая - лайтвейт (американский рамный рюкзак) перед выходами, как правило, набивался "под завязку", и еду часто было гораздо удобнее размещать "снаружи", подвешивая набитые консервами носки к раме рюкзака, как это показано на фото ниже. Кроме того, в носки часто упаковывали разные гремящие предметы - звучит банально, но так они переставали греметь.
Источник:
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